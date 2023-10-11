Phản ứng của Từ Hy Viên khi 'chồng cũ' Uông Tiểu Phi bày tỏ mong muốn 'tái hôn'

Sao quốc tế 11/10/2023 10:11

Thông tin Uông Tiểu Phi muốn tái hôn với Từ Hy Viên đã trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Phản ứng của phía Từ Hy Viên trước mong muốn của 'chồng cũ' gây chú ý.

Vừa qua, trong buổi livestream về tình yêu và hôn nhân, doanh nhân Uông Tiểu Phi đã có chia sẻ về chuyện tình cảm với Từ Hy Viên sau khi thông báo ly hôn hồi cuối năm 2021. Cụ thể, anh tiết lộ gần đây bản thân cảm thấy không yên lòng khi nhận được thông tin vợ cũ đang có sức khỏe kém nên muốn đến chăm sóc Từ Hy viên.

Phản ứng của Từ Hy Viên khi 'chồng cũ' Uông Tiểu Phi bày tỏ mong muốn 'tái hôn' - Ảnh 1

Ngoài ra, Uông Tiểu Phi cũng tiết lộ DJ Koo (chồng hiện tại của Từ Hy Viên) hiện không sống ở Đài Loan. Theo anh, hôn nhân giữa Từ Hy Viên và chồng mới - ca sĩ Hàn DJ Koo - không mấy tốt đẹp. Thậm chí, Uông Tiểu Phi còn cho biết bản thân còn 'yêu' Từ Hy Viên muốn nối lại quan hệ vợ chồng với cô vì mong các con được sống bên cha mẹ. Anh không quan tâm vợ cũ đã có chồng mới.

Phản ứng của Từ Hy Viên khi 'chồng cũ' Uông Tiểu Phi bày tỏ mong muốn 'tái hôn' - Ảnh 2

Thông tin Uông Tiểu Phi muốn tái hôn với Từ Hy Viên nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội và khiến dân tình bàn tán xôn xao. Ngay lập tức, quản lý của Từ Hy Viên trả lời truyền thông qua tin nhắn, xác nhận sau khi ly dị, Uông Tiểu Phi nhiều lần nài nỉ vợ cũ quay lại nhưng cô đều từ chối thẳng thừng.

Phản ứng của Từ Hy Viên khi 'chồng cũ' Uông Tiểu Phi bày tỏ mong muốn 'tái hôn' - Ảnh 3

Phía Từ Hy Viên còn làm rõ rằng cuộc hôn nhân của Hy Viên và DJ Koo rất hòa thuận, hạnh phúc. Về việc DJ Koo không ở Đài Bắc, đại diện Từ Hy Viên giải thích triển lãm tranh của DJ Koo sẽ được tổ chức vào giữa tháng 10 nên anh đang bận rộn chuẩn bị. Triển lãm diễn ra tại Hội chợ nghệ thuật quốc tế Đài Bắc.

Đại diện của Từ Hy Viên nhấn mạnh: "Từ Hy Viên có niềm tin vững chắc vào việc bảo vệ quyền lợi của mình và tin cơ quan tư pháp có thể trả lại công lý cho cô. Xin Uông Tiểu Phi đừng vu khống Từ Hy Viên thông qua việc thể hiện tình yêu, lợi dụng truyền thông đại chúng để bịa đặt những điều sai trái dưới danh nghĩa 'tình yêu', với mục đích can thiệp vào phiên tòa".

Phản ứng của Từ Hy Viên khi 'chồng cũ' Uông Tiểu Phi bày tỏ mong muốn 'tái hôn' - Ảnh 4

Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi từng chung sống 10 năm, tuyên bố ly hôn cuối năm 2021, 2 con do cô nuôi dưỡng tại Đài Loan. Từ năm 2012, Từ Hy Viên không đóng phim, cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau ly hôn, cô chưa tái xuất, chủ yếu dành thời gian chăm sóc con. Sự việc cô và Uông Tiểu Phi ly hôn gây ồn ào giới giải trí Hoa ngữ hơn một năm qua.

Phản ứng của Từ Hy Viên khi 'chồng cũ' Uông Tiểu Phi bày tỏ mong muốn 'tái hôn' - Ảnh 5

Theo truyền thông, quan hệ của Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên thực tế hiện 'như nước với lửa'. Họ vẫn kiện cáo nhau và thi thoảng lại lên tòa để dự xử, liên quan đến tiền trợ cấp và thỏa thuận nuôi con. Gần đây nhất, tòa án quận Đài Bắc tổ chức xét xử kín, cả Từ Hy Viên và Uông Tiểu Phi đều không xuất hiện, chỉ cử đại diện luật sư tới dự. Sau phiên xử, tòa án quận Đài Bắc phán quyết Từ Hy Viên thắng kiện, Uông Tiểu Phi phải trả tiền cho vợ cũ. Uông Tiểu Phi kháng cáo lên Tòa án tối cao.

Phản ứng của Từ Hy Viên khi 'chồng cũ' Uông Tiểu Phi bày tỏ mong muốn 'tái hôn' - Ảnh 6

Từ Hy Viên hiện đang vui với hạnh phúc mới. Cô và DJ Koo thông báo kết hôn ngày 8/3/2022, sau khi nối lại quan hệ từ năm 2021. Hiện DJ Koo phát triển sự nghiệp tại quê vợ.

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