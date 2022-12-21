Triệu Lệ Dĩnh 'chốt hạ' thành tích khủng cuối năm khi Hạnh Phúc Đến Vạn Gia được chứng thực là 'kịch vương' năm 2022

Sao quốc tế 21/12/2022 09:41

Có thể nói, năm 2022 là một năm "bội thu" về thành tích phim ảnh với Triệu Lệ Dĩnh.

Trong năm 2022, đánh dấu bước chuyển hình sang diễn viên thực lực của Triệu Lệ Dĩnh với hai bộ phim Hạnh Phúc Đến Vạn GiaGió Thổi Bán Hạ. Cả hai bộ phim đều nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả và giới chuyên môn. 

Mới đây, đài Đông Phương Vệ Thị (một trong những đài truyền hình lớn của Trung Quốc) còn chứng thực Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là "kịch vương" của năm 2022 với rating trung bình ấn tượng - 1.463%. 

Có thể nói, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là bộ phim đầu tiên đánh dấu bước đầu chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh vì thế với thành tích trên đã chứng minh được năng lực của nàng tiểu hoa đán.

Triệu Lệ Dĩnh 'chốt hạ' thành tích khủng cuối năm khi Hạnh Phúc Đến Vạn Gia được chứng thực là 'kịch vương' năm 2022 - Ảnh 1

Nếu Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là bộ phim Dĩnh Bảo bắt đầu con đường diễn viên thực lực thì tới Gió Thổi Bán Hạ là bước ngoặt giúp nữ diễn viên chứng minh được năng lực chuyển hình thành công. Bởi trong thời gian lên sóng, Gió Thổi Bán Hạ đã gặt hái được vô số thành tích, liên tiếp đứng top 1 trong nhiều bảng xếp hạng phim uy tín. Chưa dừng tại đó, điểm đánh giá trên Douban cũng cao chót vót, khiến cư dân mạng cảm thán không thôi. Nhiều người cũng nhận xét diễn xuất của cô nàng cũng "chắc tay" hơn trước rất nhiều.

Triệu Lệ Dĩnh 'chốt hạ' thành tích khủng cuối năm khi Hạnh Phúc Đến Vạn Gia được chứng thực là 'kịch vương' năm 2022 - Ảnh 2

Trong dàn tiểu hoa lứa 85, Triệu Lệ Dĩnh được xem là nữ diễn viên có hướng đi sự nghiệp rõ ràng và gặt hái nhiều thành công nhất. Đặc biệt là khi so Dương Mịch, nữ diễn viên luôn được netizen đặt lên "bàn cân" so sánh ở mọi phương diện với Triệu Lệ Dĩnh.

Về phần phim ảnh, trong năm Dương Mịch cũng không kém Triệu Lệ Dĩnh khi cũng có phim chiếu đài là Cảm Ơn Bác Sĩ. Cách đây không lâu, theo bảng thống kê của CVB, dự án hợp tác giữa Dương Mịch và Bạch Vũ đã ghi nhận mức rating trung bình là 1.253%. Không chỉ vậy, Cảm Ơn Bác Sĩ còn được nền tảng số liệu uy tín - Khốc Vân EYE công nhận là bộ phim đề tài y khoa có rating cao nhất 5 năm qua của màn ảnh Hoa ngữ. 

Triệu Lệ Dĩnh 'chốt hạ' thành tích khủng cuối năm khi Hạnh Phúc Đến Vạn Gia được chứng thực là 'kịch vương' năm 2022 - Ảnh 3

Thế nhưng, để được phong là "kịch vương" như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia thì phim của Dương Mịch chưa làm được. Thảm hơn, bộ phim Định Luật Tình Yêu 80/20 do Dương Mịch - Hứa Khải đóng lại liên tục bị chê về nội dung, diễn xuất và trạng thái diễn viên trên các trang mạng xã hội, chỉ một số ít mới có ý kiến tích cực cho bộ phim. 

Triệu Lệ Dĩnh 'chốt hạ' thành tích khủng cuối năm khi Hạnh Phúc Đến Vạn Gia được chứng thực là 'kịch vương' năm 2022 - Ảnh 4

 

 

Ngoài theo đuổi dòng phim chính kịch, Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn một bộ cổ trang đang chờ lên sóng, đó là Dữ Phượng Hành. Phim đã đóng máy cách và đang trong giai đoạn hậu kỳ. Theo dự kiến, tác phẩm này có khả năng lên sóng vào năm 2023 tới và cũng được mong đợi là "bom tấn" cổ trang khi công chiếu. 

Triệu Lệ Dĩnh 'chốt hạ' thành tích khủng cuối năm khi Hạnh Phúc Đến Vạn Gia được chứng thực là 'kịch vương' năm 2022 - Ảnh 5

Loạt phân cảnh ở 'Gió thổi Bán Hạ' chứng minh kỹ năng diễn xuất tiến bộ của Triệu Lệ Dĩnh

Loạt phân cảnh ở 'Gió thổi Bán Hạ' chứng minh kỹ năng diễn xuất tiến bộ của Triệu Lệ Dĩnh

Rất nhiều khoảnh khắc trong phim "Gió thổi bán hạ" cho thấy Triệu Lệ Dĩnh vô cùng tinh tế trong nét diễn của mình giúp nâng tầm tác phẩm.

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Loạt phân cảnh ở 'Gió thổi Bán Hạ' chứng minh kỹ năng diễn xuất tiến bộ của Triệu Lệ Dĩnh

Loạt phân cảnh ở 'Gió thổi Bán Hạ' chứng minh kỹ năng diễn xuất tiến bộ của Triệu Lệ Dĩnh

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