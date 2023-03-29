Top những sự thật phũ phàng mà fan Cbiz nên học cách chấp nhận

Dưới đây là những sự thật phũ phàng mà fan giải trí Trung Quốc cần phải chấp nhận.

Đường là những minh tinh nổi tiếng nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử,... luôn ảo tưởng về những điều không phải điểm mạnh của bản thân.

Từ trước đến nay, khả năng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ được đánh giá cao. Sở hữu ngoại hình cực phẩm, vóc dáng đáng mơ ước của biết bao cô gái. Thế nhưng cô nàng lại chưa từng có lấy một dự án phim bạo nào trong sự nghiệp diễn xuất của mình, thậm chí khả năng diễn xuất còn lên xuống thất thường từng nhiều lần khiến cô bị chỉ trích không ngớt từ netizen.

Vương Nhất Bác và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Đồng cảnh với Nhiệt Ba là nam thần Vương Nhất Bác. Tuy là đỉnh lưu với lượng người hâm mộ khổng lồ nhưng điều đó cũng không giúp anh trở thành một nam diễn viên giỏi. Cụ thể kể từ thành công của Trần Tình Lệnh những tác phẩm về sau của nam thần này đều bị đánh giá kém chất lượng và Vương Nhất Bác chính là một phần của kết quả đó.

Dương Tử và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

So với dàn đồng nghiệp đồng lứa, có thể khẳng định Dương Tử kém sắc hơn hẳn nhưng có vẻ nữ diễn viên chưa từng thừa nhận điều này, thậm chí còn liên tục can thiệp dao kéo để hoàn thiện ngũ quan trên gương mặt. Dẫu vậy kể từ sau khi phẫu thuật, dân tình lại tỏ ra tiếc nuối trước vẻ đẹp như xưa của cô nàng.

Trong dàn tiểu hoa sau 95, Triệu Lộ Tư cũng là nữ diễn viên ưa đi bài “nhan sắc”. Không ít lần cô nàng bị bóc mẽ chuyện photoshop ảnh quá đà, khác xa ảnh gốc khiến netizen ngán ngẩm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/top-nhung-su-that-phu-phang-ma-fan-cbiz-nen-hoc-cach-chap-nhan-567644.html