Tiêu Ân Tuấn từng bị ám ảnh tâm lý sau khi đóng chung với 'nha đầu ngốc' Dương Quân Quân

Sao quốc tế 26/08/2023 11:03

Những hình ảnh 'cưa sừng làm nghé' của 'nha đầu ngốc' Dương Quân Quân từng gây bão cư dân mạng. Được biết, nam chính Tiêu Ân Tuấn bị ám ảnh tâm lý sau khi đóng chung với nữ diễn viên này.

Tiêu Ân Tuấn là nam thần Hoa ngữ nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả với những danh hiệu hiệu mỹ miều như “đệ nhất nam thần cổ trang”, “Nhị Lang Thần đẹp trai nhất màn ảnh”, “Triển Chiêu đẹp trai nhất”... bởi ngoại hình hoàn hảo và diễn xuất tinh tế.

Tiêu Ân Tuấn từng bị ám ảnh tâm lý sau khi đóng chung với 'nha đầu ngốc' Dương Quân Quân - Ảnh 1

Đáng chú ý, Tiêu Ấn Tuấn từng đóng cặp với ‘nha đầu ngốc’ Dương Quân Quân trong Tây Môn Vô Hận. Đây là một trong những dự án đáng để quên đi của anh chàng khi có màn kết hợp ‘gượng gạo’ với nữ diễn viên hơn anh nhiều tuổi. Thậm chí nhiều khán giả phải đặt câu hỏi: "Vì sao Tiêu Ân Tuấn lại chấp nhận đóng cặp bạn diễn nữ hơn mình nhiều tuổi?".

Được biết, vào năm 1998, đoàn làm phim Tây Môn Vô Hận mời Tiêu Ân Tuấn đóng vai nam chính nhưng không tiết lộ người thủ vai nữ chính. Khi ấy, Tiêu Ân Tuấn là một diễn viên trẻ đầy tham vọng, trân quý mọi lời mời nên đã vui vẻ ký hợp đồng.

Tiêu Ân Tuấn từng bị ám ảnh tâm lý sau khi đóng chung với 'nha đầu ngốc' Dương Quân Quân - Ảnh 2

Mãi đến khi khởi quay, Tiêu Ân Tuấn mới biết mình phải đóng cặp với Dương Quân Quân - một cô gái nhà giàu đam mê phim kiếp hiệp. Được biết, Dương Quân Quân đã tự bỏ tiền túi để sản xuất Tây Môn Vô Hận và tự mình đóng nữ chính.

Tiêu Ân Tuấn từng bị ám ảnh tâm lý sau khi đóng chung với 'nha đầu ngốc' Dương Quân Quân - Ảnh 3

Do make up không phù hợp, Dương Quân Quân đã trở nên già hơn rất nhiều so với tuổi thật, làm sụp đổ hình tượng nữ chính xinh đẹp trong lòng Tiêu Ân Tuấn. Tuy nhiên vì đã ký xong hợp đồng, nam diễn viên đành phải ‘nhắm mắt’ đảm nhận vai diễn này vì số tiền bồi thường hợp đồng khá cao nếu từ chối vai diễn. Được biết, tiền vi phạm hợp đồng đã tăng lên gấp đôi sau khi Mã Cảnh Đào chấp nhận trả tiền để không phải đóng nam chính phim này.

Là một diễn viên chuyên nghiệp, Tiêu Ân Tuấn vẫn hoàn thành những cảnh quay tình tứ với bạn diễn nhưng không mấy thoải mái. Theo truyền thông, Tiêu Ân Tuấn và Dương Quân Quân có một cảnh hôn trong phim nhưng mãi không hoàn thành được. Mãi đến khi gần đóng máy, nam diễn viên mới miễn cưỡng đồng ý quay sau khi nghe đạo diễn 'công tác tư tưởng' 3 tiếng đồng hồ. Khi kết thúc ghi hình, anh cũng vội vàng rời khỏi đoàn phim, không ở lại dự tiệc đóng máy với mọi người.

Tiêu Ân Tuấn từng bị ám ảnh tâm lý sau khi đóng chung với 'nha đầu ngốc' Dương Quân Quân - Ảnh 4

Vì một vài lý do, Tây Môn Vô Hận đã không được phát sóng chính thức. Khán giả chỉ biết đến nó qua những đoạn phim leak, những hình ảnh 'cưa sừng làm nghé' quá lố của Dương Quân Quân và cả meme ‘nha đầu ngốc’ gây bão cư dân mạng.

Tiêu Ân Tuấn từng bị ám ảnh tâm lý sau khi đóng chung với 'nha đầu ngốc' Dương Quân Quân - Ảnh 5

Không những thế,Tiêu Ân Tuấn đã biến mất một khoảng thời gian sau khi quay xong Tây Môn Vô Hận, thậm chí suýt bỏ nghề vì ám ảnh tâm lý phải đóng phim với bạn diễn thiếu chuyên nghiệp. Cho đến giờ, nam diễn viên vẫn né tránh khi bị nhắc đến bộ phim này.

Khi trở lại, Tiêu Ân Tuấn cũng không còn nhận phim bất chấp như trước mà trở nên thận trọng hơn trong việc chọn kịch bản, từ đó ra đời những vai diễn để đời như Lý Tầm Hoan trong Tiểu Lý Phi Đao, Triển Chiêu trong Bao Công hay Pháp Hải trong Thanh Xà Bạch Xà.

Tiêu Ân Tuấn từng bị ám ảnh tâm lý sau khi đóng chung với 'nha đầu ngốc' Dương Quân Quân - Ảnh 6

Hiện tại, Tiêu Ân Tuấn đang có cuộc sống bình dị, hạnh phúc ở tuổi xế chiều, theo đuổi niềm đam mê nhiếp ảnh, du lịch, tránh xa showbiz thị phi.

Tiêu Ân Tuấn từng đồng ý trở thành 'người tình màn ảnh' với ‘nha đầu ngốc’ Dương Quân Quân vì lý do không ngờ?

Tiêu Ân Tuấn từng đồng ý trở thành 'người tình màn ảnh' với ‘nha đầu ngốc’ Dương Quân Quân vì lý do không ngờ?

Nhắc đến màn "cưa sừng" kinh điển trên phim Hoa ngữ sẽ nghĩ ngay đến Dương Quân Quân trong Tây Môn Vô Hận. Khi ấy, nhiều người đã phải đặt câu hỏi: "Vì sao Tiêu Ân Tuấn lại chấp nhận đóng cặp bạn diễn nữ hơn mình nhiều tuổi?".

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