Màn hóa thân Thanh Xà của Ngô Tuyên Nghi nhận 'mưa lời khen'

Sao quốc tế 30/10/2022 23:51

Ngô Tuyên Nghi đã gây được ấn tượng khá tốt khi thể hiện được thế mạnh vũ đạo của mình qua màn hóa thân vào nhân vật Thanh Xà trong một chương trình truyền hình mới đây.

Trang Sina đưa tin, trong lần xuất hiện mới đây tại show Tuyệt Mỹ Trung Quốc Kịch, Ngô Tuyên Nghi đã nhận về nhiều lời khen khi hóa thân vào Thanh Xà. Trong văn hóa Trung Hoa, Thanh Xà là nhân vật giả tưởng quen thuộc cùng với người chị em Bạch Xà của mình.

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Ngô Tuyên Nghi hóa thân vào Thanh Xà tại show Tuyệt Mỹ Trung Quốc Kịch - Ảnh: Internet

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Trong khi Bạch Xà luôn được khắc họa là một nhân vật trong sáng, ngây thơ thì Thanh Xà lại là điển hình cho ma mị, quyến rũ đậm chất yêu tinh. Ngô Tuyên Nghi được nhận xét là biểu hiện rõ mặt này của nhân vật Thanh Xà, từ ánh mắt, nụ cười đến những cử chỉ uyển chuyển của cô đều không có khuyết điểm.

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Ngô Tuyên Nghi vốn ra mắt với vai trò là một ca sĩ thần tượng trực thuộc nhóm nhạc Cosmic Girls của Hàn Quốc, sau đó cô tham gia chương trình Sáng Tạo 101 (2018) và gia nhập vào nhóm nhạc dự án Hỏa Tiễn Thiếu Nữ (Rocket Girls). Cũng vì vậy mà nữ nghệ sĩ được đánh giá cao về mặt ca hát và vũ đạo cũng như làm chủ sân khấu.

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Sau khi Hỏa Tiễn Thiếu Nữ tan rã, Ngô Tuyên Nghi cũng chuyển hướng sang làm diễn viên, nhưng diễn xuất của cô lại bị đánh giá là "thảm họa". Trong các tác phẩm từng tham gia, cô luôn bị chê là diễn đơ, lố lăn và không biểu đạt được rõ nội tâm nhân vật. Cũng vì vậy, ngày càng ít có nhà sản xuất phim tìm đến nữ nghệ sĩ, cô bị bỏ xa trên đường đua cùng với các sao nữ cùng lứa như Ngu Thư Hân, Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư,...

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Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Ngô Tuyên Nghi không có dự án phim ảnh nào mới. Cô chỉ tham gia vào các show giải trí như Nghe nói ăn rất ngon 2, Dương quang tỷ hào muội 3, Vũ vương giấu mặt, Nắng và mùa hè của chúng ta...

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