Dương Dương nhận được 'cơn mưa' lời khen vì tự thực hiện cảnh quay nguy hiểm trong phim mới

Sao quốc tế 30/10/2022 21:45

Mới đây, một đoạn video hậu trường của dự án phim "Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi" của Dương Dương đã được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi.

Mới đây, hậu trường phim "Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi" đã được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi. Sau khi đoạn video được lan truyền, Dương Dương cũng nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi vì có thái độ chuyên nghiệp và nghiêm túc khi đóng phim. 

Trong bộ phim này, nam diễn viên sẽ thủ vai nam chính Tống Diệm, một chàng lính cứu hỏa có lý tưởng sống mãnh liệt cùng nhiệt huyết thanh xuân. Chính vì vậy, bộ phim được dự đoán sẽ có rất nhiều cảnh khó cũng như độ nguy hiểm cho diễn viên tăng cao. Để có thể tạo nên những thước phim chân thực nhất, đa số các cảnh quay cháy nổ đều được sử dụng cảnh thực. Mặc dù gặp nhiều trở ngại nhưng nam chính Dương Dương vẫn một mực tự mình thực hiện cảnh quay thay vì dùng đến sự trợ giúp của diễn viên đóng thế.

Dương Dương nhận được 'cơn mưa' lời khen vì tự thực hiện cảnh quay nguy hiểm trong phim mới - Ảnh 1

Dương Dương vẫn luôn giữ vững nhiệt huyết cũng như thái độ chuyên nghiệp trong các dự án phim. Nam diễn viên đã không ngần ngại nguy hiểm mà tự mình thực hiện các cảnh quay khó trong phạm vi bản thân cho phép, từ đó mang đến cho khán giả những cảnh quay chân thực và đặc sắc nhất.

Dù khán giả xem hậu trường phim không khỏi xót xa nhưng sự kính nghiệp của anh chàng đã khiến người hâm mộ cảm thấy rất tự hào, đặc biệt anh cũng nhận được rất nhiều lời khen từ cư dân mạng.

Dương Dương nhận được 'cơn mưa' lời khen vì tự thực hiện cảnh quay nguy hiểm trong phim mới - Ảnh 2

"Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi" được chuyển thể từ tiểu thuyết Một tòa thành đang chờ anh của tác giả Cửu Nguyệt Hi, là câu chuyện kể về cuộc sống của nữ chính Hứa Thấm (do Vương Sở Nhiên thủ vai) mồ côi từ nhỏ và được gia đình họ Mạnh nhận nuôi.

Nam chính Tống Diệm (do Dương Dương thủ vai) lại là một chàng trai trẻ có lý tưởng sống mãnh liệt cùng bầu nhiệt huyết thanh xuân. Sự xuất hiện của Tống Diệm giống như cơn gió, thổi bùng lên ngọn lửa luôn nhen nhóm nơi sâu thẳm trong lòng Hứa Thấm. Từ đó, cô sống mạnh mẽ hơn, cố gắng vươn lên. Tình yêu giữa họ cũng bình dị như bao người, có lúc êm đềm cũng có lúc sóng gió, gian truân. Họ không chỉ cùng nhau đối mặt với những khó khăn về đặc thù công việc của một lính cứu hỏa và một nữ bác sỹ mà còn vượt qua nỗi lo “cơm áo gạo tiền” trong cuộc sống thường nhật.

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