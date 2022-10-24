Phản ứng 'khó đỡ' của Dương Dương khi bị người hâm mộ 'ép' mặc đồ nữ

Mới đây, cư dân mạng đang lan truyền clip ghi lại phản ứng của Dương Dương khi nhìn thấy móc áo hình bản thân.

Mới đây, cư dân mạng đang lan truyền clip ghi lại phản ứng của Dương Dương khi nhìn thấy móc áo hình bản thân. Cụ thể, một người hâm mộ của anh chàng đã lấy ảnh của thần tượng mình in ra và tạo kiểu để thành một chiếc móc treo quần áo. Không những vậy, người này còn rất biết cách "tạo kiểu" cho thần tượng của mình bằng nhiều bộ cánh sặc sỡ khác nhau.

Sau khi nhìn thấy loạt ảnh đầy sáng tạo này, anm diễn viên đã bị bất ngờ và "đứng hình" mất vài giây. Phản ứng và biểu cảm vô cùng đáng yêu này của Dương Dương rất nhanh chóng thu hút sự quan tâm và chú ý của cư dân mạng.

Hiện tại, Dương Dương đang trong quá trình ghi hình cho bộ phim điện ảnh Viện Quân Ngày Mai Đến do Lưu Hòa Bình - vị biên kịch hàng đầu về lịch sử đảm nhận phần nội dung và đạo diễn Trương Dương chịu trách nhiệm sản xuất.

Viện Quân Ngày Mai Đến là bộ phim điện ảnh thể loại lịch sử, chiến tranh được chỉ đạo bởi đội ngũ nổi tiếng gồm đạo diễn Trương Dương, biên kịch Lưu Hoà Bình và danh hoạ cấp quốc gia Tần Thiên Trụ. Phim dự kiến được quay trong 7 tháng. Các fan hâm hộ rất háo hức mong chờ vì trong bộ phim này nam diễn viên Dương Dương được hợp tác cùng những diễn viên và đoàn làm phim gạo cội trong tác phẩm lần này.

Ảnh hậu trường phim của Dương Dương và Vương Sở Nhiên: Đầy cảnh nguy hiểm, không sử dụng kỹ xảo Mới đây, những hình ảnh chân thật nhất của bộ phim "Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi do Dương Dương và Vương Sở Nhiên đóng chính được tiết lộ khiến nhiều người "đứng ngồi không yên".

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