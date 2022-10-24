Phản ứng 'khó đỡ' của Dương Dương khi bị người hâm mộ 'ép' mặc đồ nữ

Mới đây, cư dân mạng đang lan truyền clip ghi lại phản ứng của Dương Dương khi nhìn thấy móc áo hình bản thân.
- Loạt bằng chứng hẹn hò của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương: rành rành thế này, còn gì chối cãi!
- Cảnh cầu hôn của Dương Dương - Vương Sở Nhiên trong Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi có gì mà được khen 'ăn đứt' Triệu Lộ Tư - Trần Triết Viễn trong Vụng Trộm Không Thể Giấu?
Mới đây, cư dân mạng đang lan truyền clip ghi lại phản ứng của Dương Dương khi nhìn thấy móc áo hình bản thân. Cụ thể, một người hâm mộ của anh chàng đã lấy ảnh của thần tượng mình in ra và tạo kiểu để thành một chiếc móc treo quần áo. Không những vậy, người này còn rất biết cách "tạo kiểu" cho thần tượng của mình bằng nhiều bộ cánh sặc sỡ khác nhau.
Sau khi nhìn thấy loạt ảnh đầy sáng tạo này, anm diễn viên đã bị bất ngờ và "đứng hình" mất vài giây. Phản ứng và biểu cảm vô cùng đáng yêu này của Dương Dương rất nhanh chóng thu hút sự quan tâm và chú ý của cư dân mạng.
Hiện tại, Dương Dương đang trong quá trình ghi hình cho bộ phim điện ảnh Viện Quân Ngày Mai Đến do Lưu Hòa Bình - vị biên kịch hàng đầu về lịch sử đảm nhận phần nội dung và đạo diễn Trương Dương chịu trách nhiệm sản xuất.
Viện Quân Ngày Mai Đến là bộ phim điện ảnh thể loại lịch sử, chiến tranh được chỉ đạo bởi đội ngũ nổi tiếng gồm đạo diễn Trương Dương, biên kịch Lưu Hoà Bình và danh hoạ cấp quốc gia Tần Thiên Trụ. Phim dự kiến được quay trong 7 tháng. Các fan hâm hộ rất háo hức mong chờ vì trong bộ phim này nam diễn viên Dương Dương được hợp tác cùng những diễn viên và đoàn làm phim gạo cội trong tác phẩm lần này.