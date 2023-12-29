Sự nghiệp 10 năm của Địch Lệ Nhiệt Ba đang ở bờ vực nguy hiểm, thua đau trên ‘sân nhà’ trước Dương Tử?

Trước đây Địch Lệ Nhiệt Ba theo học Học viện Nghệ thuật Tân Cương và Học viện Hý Kịch Thượng Hải. Cô bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2013 với nhiều bộ phim nổi tiếng.

Địch Lệ Nhiệt Ba là diễn viên trẻ nhiều tài năng, cô sinh ngày 3-6-1992 tại Tân Cương - Trung Quốc. Sở hữu gương mặt thanh tú, vóc dáng chuẩn kết hợp với tài năng diễn xuất được đánh giá cao. Vì thế sự nghiệp của diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba có nhiều khởi sắc và được lòng người hâm mộ.

Đặc biệt, vai Bạch Phượng Cửu ở Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa đã giúp cô trở thành diễn viên trẻ triển vọng và được yêu mến tại châu Á. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, sau 10 năm hoạt động nghệ thuật, Địch Lệ Nhiệt Ba thực chất đang đối diện với nguy cơ lớn.

Địch Lệ Nhiệt Ba hiện là biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí Hoa ngữ và là con át chủ bài của tập đoàn giải trí Gia Hành sau khi "đàn chị" Dương Mịch rời đi. Mỹ nhân sinh năm 1992 ghi ấn tượng đặc biệt sau khi tham gia các bộ phim nổi tiếng như Cổ kiếm kỳ đàm, Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa, Liệt Hỏa Như Ca, Lệ Cơ Truyện...

Truyền thông Hoa ngữ vừa qua thông qua Sina đã đăng tải bài viết với tựa đề gây sốc "Địch Lệ Nhiệt Ba đang ở bờ vực nguy hiểm" nhưng một hồi chuông thông báo về sự nghiệp của nàng mỹ nhân Tân Cương đang đối mặt với tình trạng nguy cấp, không hề đẹp đẽ và vẻ vang như công chúng vẫn nghĩ.

Năm 2023, một năm trầm lặng trong sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Sau khi bài viết được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ và nhận về nhiều luồng ý kiến tranh cãi dữ dội. Thực hư thế nào chưa rõ nhưng nhìn lại những gì Địch Lệ Nhiệt Ba gặp phải sẽ thấy được sự thụt lùi, thậm chí gặp rủi ro đang thể hiện rất rõ và khó chối bỏ trên con đường sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Đầu tiên là về diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba bước qua 1 thập kỷ trên màn ảnh nhưng chưa có vai diễn nào thật sự để đời. "Để đời" ở đây không nhất thiết phải là Tiểu Long Nữ như Lưu Diệc Phi, hay Chân Hoàn như Tôn Lệ. Thế nhưng, Địch Lệ Nhiệt Ba rõ ràng chưa có dự án hay nhân vật nào đáng nhớ, bùng nổ như những gì Triệu Lệ Dĩnh làm được với Hoa Thiên Cốt, Dương Mịch với Bạch Thiển, Dương Tử với Cẩm Mịch hay thậm chí Triệu Lộ Tư với Trần Thiên Thiên.

Vai diễn Phượng Cửu tạm xem là nổi tiếng nhất của mỹ nhân Tân Cương.

Địch Lệ Nhiệt Ba từng thắng Thị hậu Kim Ưng với Lý Huệ Trân Xinh Đẹp, nhưng đó lại là "vết nhơ" lớn trong sự nghiệp của cô. Ngoài ra, nữ diễn viên có vai Phượng Cửu tạm xem là nổi tiếng nhất của cô, nhưng rõ ràng không thể so sánh với hàng loạt cái tên nêu trên. Nhắc đến Địch Lệ Nhiệt Ba, chẳng ai nghĩ ra ngay được cô có phim gì nổi, có vai gì khó quên...

Địch Lệ Nhiệt Ba từng thắng Thị hậu Kim Ưng với Lý Huệ Trân Xinh Đẹp, nhưng đó lại là "vết nhơ" lớn trong sự nghiệp của cô.

Đó là chưa kể đến năm 2023, năm thứ 10 trong sự nghiệp của mình, Địch Lệ Nhiệt Ba có sự tụt dốc rõ rệt. Cô tham gia 2 dự án, là Công Tố hiện đại - chiếu đài và là An Lạc Truyện cổ trang - chiếu mạng. Nữ diễn viên có phim ở tất cả các khía cạnh nhưng đều thất bại nặng nề. Công Tố "vùng vẫy" trong mức rating 0%, trong khi An Lạc Truyện nhận vô số lời chê bai về chất lượng, diễn xuất, tạo hình. Hiếm khi nhan sắc xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành "con dao 2 lưỡi", khiến cô bị chỉ trích khi thể hiện vai công tố viên hay kẻ tha hương trên màn ảnh.

Trong Tinh Quang Đại Thưởng 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba bị đặt lên bàn cân so sánh với "phổ nữ" Dương Tử.

Nếu như trước đây, nhan sắc hoàn hảo là một lợi thế với Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba còn là gương mặt quen thuộc trên các ấn phẩm thời trang và các sự kiện của làng giải trí Trung Quốc. Cô luôn có tên trong danh sách những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ và là thần tượng được cộng đồng mạng quan tâm nhất hiện nay tại Trung Quốc.

Thì ở thời điểm hiện tại, nhiều đề tài về nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba bị trào phúng dữ dội. Cô nhiều lần thua sút Cổ Lực Na Trát tại các sự kiện thời trang. Đến khi tham dự Tinh Quang Đại Thưởng 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục bị "soi" dấu hiệu xuống sắc, thậm chí trải qua 1 đêm bị "ném đá" không ngừng vì thái độ, hành vi "làm màu" trên thảm đỏ.

Không những bị soi nhan sắc, Địch Lệ Nhiệt Ba còn bị ném đá" không ngừng vì thái độ, hành vi "làm màu" trên thảm đỏ.

Chính những điều này khiến nhiều người đồng tình với bài viết "Địch Lệ Nhiệt Ba đang gặp nguy hiểm" và tiếc nuối cho nữ diễn viên. Một số người lo sợ cô đang đi theo con đường của Angelababy và Cổ Lực Na Trát, không có phim tiêu biểu và chỉ có thể đi theo con đường "khoe sắc". Việc Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành cái tên kế tiếp hoàn toàn có thể xảy ra nếu cô không biết cố gắng.

Không những vậy, khi đối đầu với “kỳ phùng địch thủ” Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba lại thua đau thêm 1 lần nữa. Đó là khi cư dân mạng thống kê tốc độ bán tạp chí mới nhất của dàn sao trong giờ đầu tiên, trong đó Dương Tử đạt được con số 100.000 bản trong khi Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ có... 6000. Nhiều khán giả đang mỉa mai Địch Lệ Nhiệt Ba thế mà lại chịu thua một trong những sao nữ thường xuyên bị chê là "phổ nữ" (tức sao nữ kém sắc) trên chính "sân nhà" của mình.

Doanh số tạp chí bán ra trong giờ đầu của Địch Lệ Nhiệt Ba "thảm bại" trước Dương Tử.

Trong thập kỷ tới, Địch Lệ Nhiệt Ba chắc chắn là một trong những ngôi sao đang run rẩy, lo lắng khi đã hết phim "tồn kho", cũng chưa có dự án nào mới. Liệu rằng cô sẽ làm gì để "lật ngược thế cờ", trở lại mạnh mẽ trước khi những đợt "sóng sau" của lứa tiểu hoa 2000 đổ bộ, sẵn sàng thay thế?