Xuất hiện xinh đẹp thần thái nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba bị nhận xét già hơn tuổi thật, nhìn sang ‘đối thủ’ khác biệt hẳn

Sao quốc tế 18/12/2023 09:34

Trong làng giải trí hoa ngữ, 2 mỹ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử vốn là kỳ phùng địch thủ… Trước giờ mỹ nhân Tân Cương luôn lấn áp đối thủ với nhan sắc trời cho, nhưng lần đầu trạng thái của Dương Tử được đánh giá cao hơn.

Tại sự kiện thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng quy tụ dàn sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Trong dàn sao xuất hiện ở sự kiện mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba là gương mặt chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Bên cạnh diện mạo lộng lẫy, kiêu sa nhưng khi so sánh với đối thủ Dương Tử, nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương đã nhanh chóng trở thành đề tài gây bàn tán.

Xuất hiện xinh đẹp thần thái nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba bị nhận xét già hơn tuổi thật, nhìn sang ‘đối thủ’ khác biệt hẳn - Ảnh 1
Bộ váy Địch Lệ Nhiệt Ba mặc nằm trong BST Haute Couture Thu Đông lần thứ 23 của Julien Fournié, giày của Jimmy Choo và trang sức của thương hiệu Mikimoto.

Theo QQ , Địch Lệ Nhiệt Ba vốn là mỹ nhân Tân Cương nổi danh. Cô được đánh giá là có khả năng "cân" nhiều trang phục với phong cách khác nhau và tiếp nối danh hiệu "Nữ hoàng thảm đỏ" của Phạm Băng Băng.

Xuất hiện xinh đẹp thần thái nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba bị nhận xét già hơn tuổi thật, nhìn sang ‘đối thủ’ khác biệt hẳn - Ảnh 2
 Kiểu trang điểm với rèm mi dày, mắt đeo lens giúp đôi mắt của Địch Lệ Nhiệt Ba to tròn, nhan sắc nổi bật.
Xuất hiện xinh đẹp thần thái nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba bị nhận xét già hơn tuổi thật, nhìn sang ‘đối thủ’ khác biệt hẳn - Ảnh 3
Trong khi đó, nhan sắc của Dương Tử được đánh giá thăng hạng lên thấy rõ, thần thái cũng rất tốt. 

Trong khi đó, Dương Tử thường bị xếp vào nhóm "phổ nữ" (các diễn viên có nhan sắc bình thường, thậm chí là kém đẹp) trong Cbiz. Do đó, thời trang thảm đỏ thường là điểm yếu của Dương Tử. Tuy nhiên, trong sự kiện lần này, Địch Lệ Nhiệt Ba lại mắc lỗi trang điểm trong khi đó, Dương Tử lại được đánh giá có thần thái tốt hơn.

Xuất hiện xinh đẹp thần thái nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba bị nhận xét già hơn tuổi thật, nhìn sang ‘đối thủ’ khác biệt hẳn - Ảnh 4
Tạo hình của mỹ nhân Tân Cương như một công chúa... nhưng thực tế trên thảm đỏ lại lộ nhiều khuyết điểm, nhất là lớp trang điểm dày, phần mi giả thiếu tự nhiên của cô. 

QQ nhận xét Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện muộn với bộ váy màu trắng đến từ thương hiệu Haute Couture Julien Fournié 2023. Bộ lễ phục được đánh giá là an toàn, thiếu điểm nhấn. Khán giả dồn sự chú ý vào lớp trang điểm dày, phần mi giả thiếu tự nhiên của cô. Sohu đánh giá kể từ khi chia tay stylist cũ Tam Mao, phong cách thảm đỏ của Địch Lệ Nhiệt Ba trở nên bất ổn. Cô không còn những bộ cánh gây chấn động như trong các sự kiện.

Xuất hiện xinh đẹp thần thái nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba bị nhận xét già hơn tuổi thật, nhìn sang ‘đối thủ’ khác biệt hẳn - Ảnh 5
Kiểu trang điểm 'Búp bê Barbie' của Nhiệt Ba trong một số hình ảnh cận cảnh có phần làm người đẹp bị già hơn so với tuổi thật. 

Không những vậy, Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng dưng đi lạc, không thể nhận ra được vị trí đứng trên thảm đỏ. Đáng nói, dù có nhân viên chỉ vị trí tạo dáng nhưng nữ diễn viên đình đám lại… đi thẳng về phía hậu đài, khiến netizen cảm thấy vô cùng khó hiểu. Từ đây, nhiều khán giả đặt ra nghi vấn mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế cố tình làm màu, dùng chiêu trò nhằm gây sự chú ý.

Xuất hiện xinh đẹp thần thái nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba bị nhận xét già hơn tuổi thật, nhìn sang ‘đối thủ’ khác biệt hẳn - Ảnh 6
Dương Tử sau khi hợp tác với stylist mới thì nhan sắc và thần thái ngày càng lên hương.

Trong khi đó, Dương Tử sau khi hợp tác với stylist mới thì nhan sắc và thần thái ngày càng lên hương. Nữ diễn viên giảm cân, tự tin khoe sắc trong những bộ trang phục Haute Couture. Tại sự kiện Tinh quang đại thưởng 2023, Dương Tử thay tới 3 bộ.

Theo Sohu , Dương Tử có sự tiến bộ về phương diện thời trang so với chính cô trong quá khứ. Nữ diễn viên vẫn còn có những trang phục không phù hợp hay bị chê vì chỉnh sửa ảnh quá đà, nhưng không thể phủ nhận những nỗ lực của Dương Tử để trở nên đẹp hơn. Trong một vài khoảnh khắc được camera quay lại, cách trang điểm phù hợp giúp Dương Tử nổi bật hơn Địch Lệ Nhiệt Ba.

Xuất hiện xinh đẹp thần thái nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba bị nhận xét già hơn tuổi thật, nhìn sang ‘đối thủ’ khác biệt hẳn - Ảnh 7
Hình ảnh chụp cận cảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba và đối thủ Dương Tử một trời một vực. 
Xuất hiện xinh đẹp thần thái nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba bị nhận xét già hơn tuổi thật, nhìn sang ‘đối thủ’ khác biệt hẳn - Ảnh 8
Dương Tử trẻ trung, nữ tính, thần thái hơn hẳn. 

Vốn là đỉnh lưu, có sức ảnh hưởng lớn vượt xa các hoa đán lứa 90 khác, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba thường được so sánh với nhau. Hơn nữa, lượng người hâm mộ của hai ngôi cũng khác xa nhau, ai cũng cho rằng thần tượng của mình là nhất. Được biết, Dương Tử có hơn 61 triệu người theo dõi, trong khi mỹ nhân Tân Cương có gần 80 triệu người theo dõi trên Weibo.

Vốn ra mắt với tư cách là diễn viên nhí, Dương Tử được khán giả theo dõi từng bước trưởng thành. Dù không ít lần cô bị chê xuống phong độ nhưng theo nhận định của giới chuyên môn, Dương Tử vẫn có diễn xuất nhỉnh hơn Địch Lệ Nhiệt Ba. Ví dụ điển hình là tỷ lệ các phim thành công của Dương Tử khá nhiều.

Xuất hiện xinh đẹp thần thái nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba bị nhận xét già hơn tuổi thật, nhìn sang ‘đối thủ’ khác biệt hẳn - Ảnh 9
Dù phong độ không ổn định nhưng theo nhận định của giới chuyên môn, Dương Tử vẫn có diễn xuất nhỉnh hơn Địch Lệ Nhiệt Ba.

Khi mới ra mắt, sự nổi tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba gắn liền với những tranh cãi tình ái. Mới nhất, cô vướng tin hẹn hò Hoàng Cảnh Du. So với khi ra mắt, kỹ năng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt không những không tiến bộ mà còn thụt lùi. Thực tế vai Bạch Phượng Cửu (Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa) và Cao Văn (Người Tình Kim Cương) là cái bóng quá lớn mà cô chưa có vai nào vượt qua.

Những năm gần đây, cô đóng Trường Ca Hành và Ngự Giao Ký quá hời hợt, cảnh khóc có thể thể hiện rõ nhất kỹ năng diễn xuất của diễn viên. Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu vẻ đẹp “vạn người mê”, nhưng những năm gần đây, ngoại hình của cô chỉ đẹp hơn khi ở trên thảm đỏ.

Xuất hiện xinh đẹp thần thái nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba bị nhận xét già hơn tuổi thật, nhìn sang ‘đối thủ’ khác biệt hẳn - Ảnh 10
Ngoài 2 vai diễn ấn tượng là Bạch Phượng Cửu (Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa) và Cao Văn (Người Tình Kim Cương)... Mỹ nhân Tân Cương vẫn chưa được đánh giá cao về diễn xuất. 

Dù bị nhận xét không tốt lắm về diễn xuất trong các tác phẩm trước, song Dương Tử đã nỗ lực không ngừng để cải thiện, cuối cùng được công nhận. Còn Địch Lệ Nhiệt Ba chưa đủ vững chắc, kỹ năng diễn xuất chưa thuyết phục được khán giả nên cô còn một chặng đường dài phía trước và vẫn cần phải cố gắng rất nhiều.

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Sau khi hợp tác cùng nhau trong bộ phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay (2020), mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du vướng nghi vấn hẹn hò nhưng cả 2 không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

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