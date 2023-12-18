Thần thái tựa nữ thần tại sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị tố 'chơi chiêu' nhằm gây chú ý trên thảm đỏ

Sao quốc tế 18/12/2023 12:30

Trong sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã diện trang phục Haute Couture đến từ BST Thu Đông 2023 của thương hiệu Julien Fournie. Bộ váy trắng có thiết kế cổ vuông cổ điển và đơn giản mang lại cho mỹ nhân Tân Cương diện mạo đằm thắm, sang trọng.

Trong dàn sao xuất hiện ở sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba là gương mặt chiếm sóng truyền thông và mạng xã hội. Bên cạnh tạo hình xinh đẹp và nữ tính, 1 clip ghi lại khoảnh khắc lúng túng của mỹ nhân Tân Cương ở Tinh Quang Đại Thưởng đã nhanh chóng trở thành đề tài gây bàn tán.

Ở video, Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng dưng đi lạc, không thể nhận ra được vị trí đứng trên thảm đỏ. Đáng nói, dù có nhân viên chỉ vị trí tạo dáng nhưng nữ diễn viên đình đám lại… đi thẳng về phía hậu đài, khiến cư dân mạng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Từ đây, nhiều khán giả đặt ra nghi vấn mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế cố tình làm màu, dùng chiêu trò nhằm gây sự chú ý.

Thần thái tựa nữ thần tại sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị tố 'chơi chiêu' nhằm gây chú ý trên thảm đỏ - Ảnh 1Thần thái tựa nữ thần tại sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị tố 'chơi chiêu' nhằm gây chú ý trên thảm đỏ - Ảnh 2Thần thái tựa nữ thần tại sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị tố 'chơi chiêu' nhằm gây chú ý trên thảm đỏ - Ảnh 3

Nhiều người nghi vấn Địch Lệ Nhiệt Ba chơi chiêu để được lên hot search Weibo. 1 bộ phận khán giả cho rằng mỹ nhân sinh năm 1992 thực sự đã làm lố trên thảm đỏ. Nhưng nhiều fan lại lên tiếng bênh vực Địch Lệ Nhiệt Ba khi khẳng định mỹ nhân Tân Cương không hiểu ý MC và nhân viên sự kiện nên mới tạo ra tình huống “dở khóc dở cười”.

Ở clip nói trên, có thể thấy trong lúc Địch Lệ Nhiệt Ba đang di chuyển tới khu vực chụp ảnh, MC bất ngờ hỏi nữ diễn viên về sự lựa chọn lối đi. Theo quy định của ban tổ chức, thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng năm nay chia làm 2 hướng tiến vào gồm E (hướng ngoại, đi bên trái) và I (hướng nội, đi bên phải). Địch Lệ Nhiệt Ba lúc đó tưởng MC yêu cầu mình di chuyển luôn sang khu vực lựa chọn nên mới vội rẽ sang hướng khác.

Thần thái tựa nữ thần tại sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị tố 'chơi chiêu' nhằm gây chú ý trên thảm đỏ - Ảnh 4Thần thái tựa nữ thần tại sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị tố 'chơi chiêu' nhằm gây chú ý trên thảm đỏ - Ảnh 5Thần thái tựa nữ thần tại sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị tố 'chơi chiêu' nhằm gây chú ý trên thảm đỏ - Ảnh 6Thần thái tựa nữ thần tại sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị tố 'chơi chiêu' nhằm gây chú ý trên thảm đỏ - Ảnh 7

Ngoài ra, người hâm mộ giải thích rằng mỹ nhân Tân Cương vốn chọn khu vực hướng nội, cộng thêm việc nhầm lẫn giữa bên phải với bên trong nên mới di chuyển nhầm sang phía hậu đài. Nhiều khán giả còn nhấn mạnh vào việc Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đã là sao hạng A của Cbiz nên không thể có chuyện cô cần dùng tới những chiêu trò làm màu nhằm gây sự chú ý.

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