Rộ thông tin Trần Phi Vũ sánh đôi cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong Bạch Nhật Đề Đăng

Mạng xã hội Weibo hiện tại đang bàn tán xôn xao về thông tin dự án Bạch Nhật Đề Đăng sẽ có sự góp mặt của Trần Phi Vũ và Địch Lệ Nhiệt Ba.

Mới đây, mạng xã hội Weibo xuất hiện tin tức Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ sẽ đóng chung phim Bạch Nhật Đề Đăng. Được biết, dự án Bạch Nhật Đề Đăng là “miếng bánh lớn” của Tencent. Theo đó, thông tin này cho rằng Bạch Nhật Đề Đăng sẽ khởi quay sau khi Trần Phi Vũ hoàn thành Hiến Ngư và Địch Lệ Nhiệt Ba quay xong Vạn Tra Chiêu Hoàng.

Bạch Nhật Đề Đăng sẽ khởi quay sau khi Trần Phi Vũ hoàn thành Hiến Ngư và Địch Lệ Nhiệt Ba quay xong Vạn Tra Chiêu Hoàng. Ngoài ra trước đó, Địch Lệ Nhiệt Bà và Trần Phi Vũ từng chụp ảnh tạp chí chung, vừa qua cả hai còn hợp tác trong một bộ phim Tết Tạo Tương Quán của đạo diễn Cát Ưu. Dù tin đồn là thế nhưng phần lớn cư dân mạng không đánh giá quá cao sự hợp tác này bởi dù có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng khi đặt Địch Lệ Nhiệt Ba cạnh Trần Phi Vũ vẫn thấy rõ chênh lệch tuổi tác.

Địch Lệ Nhiệt Bà và Trần Phi Vũ từng chụp ảnh tạp chí chung. Địch Lệ Nhiệt Ba cạnh Trần Phi Vũ vẫn thấy rõ chênh lệch tuổi tác. Bên cạnh đó, nhiều khán giả còn so sánh nữ diễn viên Vương Ảnh Lộ hợp tác cùng Trần Phi Vũ trong Hiến Ngư trông đẹp đôi với nam diễn viên hơn so với Địch Lệ Nhiệt Ba. Ngoài Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ được cho là sẽ đảm nhận vai chính trong Bạch Nhật Đề Đăng, nam nữ chính được nhắm tới trước đó là Trần Tinh Húc và Ngu Thư Hân đóng chính. Vương Ảnh và Trần Phi Vũ hợp tác trong Hiển Ngư. Được biết, Bạch Nhật Đề Đăng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lê Thanh Nhiên. Tác phẩm thuộc thể loại cổ trang, huyền huyễn và kể về mối tình khác loài giữa Quỷ Vương Hạ Tư Mộ và tướng quân Đoạn Tư trẻ tuổi cáo già. Có rất nhiều tiểu hoa, tiểu sinh lứa 95 đều mong muốn góp mặt trong dự án này. Bộ phim dự kiến sẽ khởi quay vào đầu năm 2024 với kinh phí lớn.

Cận kề ngày công chiếu, phim của Trần Phi Vũ và Châu Dã đứng trước nguy cơ bị 'cấm chiếu' Mới đây, “Đếm ngược để nói lời yêu em” bị Nhất Thực Ảnh Nghiệp tố nội dung cốt truyện, nhân vật xây dựng,... được lấy từ bộ phim điện ảnh ”If Only” của Mỹ.

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