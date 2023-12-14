Hai 'đại đỉnh lưu nữ Cbiz' Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử bất ngờ bị mỹ nhân kém nổi 'vượt mặt'

Sao quốc tế 14/12/2023 09:38

Bành Tiểu Nhiễm vừa đạt được một thành tích đáng ngưỡng mộ, đỉnh như Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử còn chưa đạt được.

Đường đua phim Hoa ngữ cuối năm vừa có thêm một 'con ngựa chiến' không thể xem thường là Họa Mi - một tác phẩm lấy đề tài điệp chiến, có sự tham gia của Bành Tiểu Nhiễm và Lưu Học Nghĩa. Hiện phim phát sóng trên kênh CCTV8 và chiếu mạng ở 2 nền tảng Tencent, Youku. 

Hai 'đại đỉnh lưu nữ Cbiz' Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử bất ngờ bị mỹ nhân kém nổi 'vượt mặt' - Ảnh 1
 Họa Mi - một tác phẩm lấy đề tài điệp chiến, có sự tham gia của Bành Tiểu Nhiễm và Lưu Học Nghĩa.

Trước đó, dự án này rơi vào tình cảnh 'trớ trêu' khi chẳng có nhà đài nào chịu bỏ tiền ra mua. Tuy nhiên ngay ngày đầu lên sóng CCTV8, Họa Mi đã gây choáng khi đạt thành tích "khủng". Cụ thể, mức rating của tập đầu tiên đã tăng vọt, thời điểm cao nhất nhanh chóng vượt 2, đạt 2,8833%, lập kỷ lục cao mới cho phim truyền hình khung giờ vàng nửa cuối năm, dẫn đầu tất cả các kênh trong khung giờ vàng. 

Hai 'đại đỉnh lưu nữ Cbiz' Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử bất ngờ bị mỹ nhân kém nổi 'vượt mặt' - Ảnh 2
Trước đó, dự án này rơi vào tình cảnh 'trớ trêu' khi chẳng có nhà đài nào chịu bỏ tiền ra mua.

Hai 'đại đỉnh lưu nữ Cbiz' Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử bất ngờ bị mỹ nhân kém nổi 'vượt mặt' - Ảnh 3

Hai 'đại đỉnh lưu nữ Cbiz' Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử bất ngờ bị mỹ nhân kém nổi 'vượt mặt' - Ảnh 4
Mức rating của tập đầu tiên đã tăng vọt.

Rating trung bình sau hai tập đầu tiên của Họa Mi đạt 2.083%. Kết quả trên đã giúp Bành Tiểu Nhiễm gia nhập đường đua TOP rating CVB lứa tiểu hoa sau 90 cùng với Đàm Tùng Vận, Lý Thấm, Tiêu Yến. Thậm chí, 2 nữ đỉnh lưu Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử dù có lưu lượng khủng cùng nhiều phim hot nhưng cũng chưa từng có phim đóng chính chạm tới mốc rating đáng mơ ước này.

Hai 'đại đỉnh lưu nữ Cbiz' Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử bất ngờ bị mỹ nhân kém nổi 'vượt mặt' - Ảnh 5
Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử chưa từng có bộ phim chạm tới mốc rating đáng mơ ước này.

Được biết, Họa Mi lấy bối cảnh năm 1958, đặc vụ ngầm Bàng Hồng Mai (Bành Tiểu Nhiễm thủ vai) nhận nhiệm vụ bảo vệ công trình trọng điểm Thủy Tích được xây dựng dựa trên lý thuyết về tàu ngầm hạt nhân. Cô đón nhà khoa học Kế Đan Dương (Lưu Học Nghĩa thủ vai) về nước, đồng thời đánh tan âm mưu phá hoại của quân địch. Trong quá trình này, hai người cùng trải qua nhiều lần đứng bên bờ sinh tử, từ đó dần nảy sinh tình yêu với nhau.

Hai 'đại đỉnh lưu nữ Cbiz' Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử bất ngờ bị mỹ nhân kém nổi 'vượt mặt' - Ảnh 6
Họa Mi lấy bối cảnh năm 1958.

Nhiều khán giả nhận định, diễn xuất của dàn diễn viên vô cùng ổn áp, nhất là nhan sắc lẫn thần thái của 'nàng công chúa Tiểu Phong' ở bộ phim này đều cực kỳ hút mắt. Nếu giữ vững phong độ, Bành Tiểu Nhiễm hoàn toàn có thể "phất" mạnh và trở nên nổi tiếng hơn. Một bộ phận khác thì cho rằng nét diễn của Bành Tiểu Nhiễm vẫn còn hơi “gồng” nhưng về tổng thể vẫn khá hài hòa, dễ chịu, không bị đơ cứng hay quá lố như nhiều diễn viên lưu lượng khác, điển hình là Địch Lệ Nhiệt Ba.

Hai 'đại đỉnh lưu nữ Cbiz' Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử bất ngờ bị mỹ nhân kém nổi 'vượt mặt' - Ảnh 7
Nhiều khán giả nhận định, diễn xuất của dàn diễn viên vô cùng ổn áp.
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