Ngày 4/12 vừa qua, theo QQ, một nguồn tin trong giới giải trí cho biết Địch Lệ Nhiệt Ba đến Thượng Hải (Trung Quốc), chúc mừng sinh nhật Hoàng Cảnh Du vào cuối tháng 11. Không những vậy, cư dân mạng soi ra mỹ nhân Tân Cương đúng là đã ở cùng một thành phố với bạn trai tin đồn vào ngày sinh nhật của anh.

Trong 3 năm qua, Địch Lệ Nhiệt Ba và người tình trong phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay là Hoàng Cảnh Du lộ nhiều bằng chứng bí mật hẹn hò, dù cả 2 không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.

Trước đó, cặp đôi cũng lộ nhiều bằng chứng cho thấy họ đang yêu. Nếu như trên phim trường cặp đôi có nhiều cử chỉ thân mật trên mức đồng nghiệp. Còn trong cuộc sống đời thường, Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du từng bị phát hiện thuê chung vệ sĩ, hợp tác với cùng một stylist hay lộ không gian sống tương đồng.

Bên cạnh đó, địa chỉ IP trên mạng xã hội của Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là "thay đổi bất thường", không khớp với lịch trình làm việc được nữ diễn viên công khai. Chính điều này đã khiến nhiều khán giả đặt nghi vấn người đẹp Tân Cương chỉnh sửa vị trí khi cập nhật bài đăng trên Weibo, nhằm che giấu chuyện hẹn hò của mình.

Cặp đôi từng lộ hình ảnh có không gian sống tương đồng.

Hay trong tháng 10/2020, Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba bị tung bằng chứng đeo vòng cổ giống nhau. Thiết kế của chiếc vòng giống số 8, đọc thành "Ba Ba", trùng tên của mỹ nhân Tân Cương. Đầu năm 2023, một nguồn tin cho biết Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba cùng sang châu u du lịch. Một khán giả khẳng định đã vô tình bắt gặp mỹ nhân Tam Sinh Tam Thế ở bảo tàng Louvre tại Pháp.

Thời gian qua, tin tình ái của Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận Top 1 trên mạng xã hội Weibo. Mỹ nhân Tân Cương còn vướng tin đồn mang thai, sinh con với Hoàng Cảnh Du. Tuy nhiên, công ty quản lý của hai nghệ sĩ không lên tiếng. Do đó, cư dân mạng cho rằng mối quan hệ của cặp sao không chỉ đơn thuần là tình đồng nghiệp.

Mỹ nhân Tân Cương còn vướng tin đồn mang thai, sinh con với Hoàng Cảnh Du.

Địch Lệ Nhiệt Ba (SN 1992) là một trong những diễn viên trẻ nổi tiếng nhất của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. "Mỹ nhân Tân Cương" sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp xuất sắc dù diễn xuất chưa được giới chuyên môn đánh giá quá cao.

Trong khi đó, Hoàng Cảnh Du (1992) cũng là một trong những nam diễn viên sở hữu lượng fan đông đảo tại châu Á. Anh còn là một người mẫu nhờ ngoại hình nổi bật và nam tính. Bộ phim Thượng ẩn (năm 2016) đã giúp sự nghiệp điện ảnh của Cảnh Du "bay cao" và nổi tiếng tại châu Á. Năm 2018, anh còn giành giải Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Giải Hoa Đỉnh (Trung Quốc) lần thứ 24.

Hoàng Cảnh Du được đánh giá là một ngôi sao tài năng nhưng đời sống cá nhân ồn ào, từng ly hôn và bị tố ngoại tình, bạo hành.

Là một ngôi sao tài năng, điển trai và nhiều người hâm mộ nhưng Hoàng Cảnh Du cũng gây tranh cãi về đời sống tình cảm cá nhân. Nam diễn viên từng kết hôn và ly hôn và từng bị vợ cũ là Vương Vũ Hinh tố ngoại tình, bạo hành.

Hình ảnh Vương Vũ Hinh thâm tím mặt mũi khiến netizen không khỏi chấn động, tuy nhiên phía Hoàng Cảnh Du phủ nhận, cho biết hai người chia tay trong hòa bình và không hề có chuyện bạo lực. Theo như em gái Vương Vũ Hinh cho biết thì chị mình đã giúp đỡ cho Hoàng Cảnh Du rất nhiều kể từ khi anh chưa nổi tiếng nhưng không ngờ nam diễn viên lại có những hành động không thể dung thứ như vậy. Còn Vương Vũ Hinh vì quá yêu Hoàng Cảnh Du nên chuyện bị anh bạo hành cô không dám nói ra.

Hoàng Cảnh Du và vợ cũ Vương Vũ Hinh.

Ngoài việc bạo hành "vợ cũ", Hoàng Cảnh Du cũng bị tố ngoại tình với Trương Nghệ Thượng và nữ diễn viên trẻ này cũng là một phần khiến cho cuộc hôn nhân của anh và Vương Vũ Hinh tan vỡ. Giữa lúc ồn ào này, Trương Nghệ Thượng cũng không dám lên tiếng nói gì mà chỉ có thể "ở ẩn" chờ sự việc qua đi.

Hoàng Cảnh Du cũng bị tố ngoại tình với Trương Nghệ Thượng khi có những hành động thân mật quá mức với đồng nghiệp.

Vụ việc đã ảnh hưởng tới danh tiếng và hình ảnh của nam thần màn ảnh Hoa ngữ. Chính đời tư ồn ào của Hoàng Cảnh Du khiến một bộ phận người hâm mộ "mỹ nhân Tân Cương" không ủng hộ cô hò hẹn với "trai hư". Bên cạnh đó, 2 nghệ sĩ lại đang có sự nghiệp nghệ thuật phát triển và không muốn đánh mất lượng lớn người hâm mộ, do đó, truyền thông cho rằng cặp sao đã lựa chọn yêu nhau âm thầm.