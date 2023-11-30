Mệnh danh là ‘nữ hoàng thảm đỏ’ nhưng đối thủ của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị chê 'một màu' vì chi tiết này tại các sự kiện thời trang

Sao quốc tế 30/11/2023 13:05

Mỹ nhân Tân Cương sở hữu nhan sắc đỉnh, thần thái kiêu sa, “chiếm spotlight” trên thảm đỏ nhưng mỹ nhân này vẫn bị cho là luôn nằm trong 'vùng an toàn' chưa có sự đột phá.

Nối ngôi đàn chị Phạm Băng Băng - Angela Baby, Địch Lệ Nhiệt Ba được mệnh danh là “nữ hoàng thảm đỏ” thế hệ mới khi nữ diễn viên biết cách thu hút sự quan tâm của công chúng mỗi khi góp mặt tại các sự kiện trong nước và quốc tế.

Mệnh danh là ‘nữ hoàng thảm đỏ’ nhưng đối thủ của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị chê 'một màu' vì chi tiết này tại các sự kiện thời trang - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba được mệnh danh là “nữ hoàng thảm đỏ” thế hệ mới. 

Tuy được đánh giá cao về phong thái lẫn sắc vóc khi tham dự tuần lễ thời trang Paris hồi đầu tháng 10, song thời gian gần đây, mỹ nhân Tân Cương liên tục “mất điểm” trước khán giả vì tạo hình lên xuống thất thường.

Mệnh danh là ‘nữ hoàng thảm đỏ’ nhưng đối thủ của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị chê 'một màu' vì chi tiết này tại các sự kiện thời trang - Ảnh 2
Tuy nhiên phong độ thất thường, có lúc Địch Lệ Nhiệt Ba trong dừ hơn tuổi thật và như “búp bê sáp” dưới ánh đèn thảm đỏ.

Địch Lệ Nhiệt Ba sải bước trên thảm đỏ ELLE Thịnh Điển và VOGUE Forces of Fashion với tạo hình vô cùng lạ mắt. Tuy giúp tôn lên nước da trắng sáng cùng 3 vòng chuẩn chỉnh, nhưng cả hai mẫu váy thắt eo, cúp ngực tông vàng lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều do không có điểm mới lạ, thậm chí hoa văn thêu và áo choàng có phần lỗi thời. Bên cạnh đó, việc lựa chọn kiểu tóc và tông trang điểm đậm với lớp nền dày cộm cũng khiến người đẹp dừ hơn tuổi thật, như “búp bê sáp” dưới ánh đèn thảm đỏ.

Mệnh danh là ‘nữ hoàng thảm đỏ’ nhưng đối thủ của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị chê 'một màu' vì chi tiết này tại các sự kiện thời trang - Ảnh 3
Trong khi đó, Cổ Lực Na Trát gây “sốc visual” khi khoác lên mình bộ đôi váy cưới kiêu sa. 

Vì phong độ liên tục giảm sút, danh hiệu “nữ hoàng thảm đỏ” tại hai sự kiện chính thức về tay của người đẹp đồng hương - Cổ Lực Na Trát. Mỹ nhân phim Tiên kiếm kỳ hiệp gây “sốc visual” khi khoác lên mình bộ đôi váy cưới kiêu sa, lộng lẫy khoe trọn đường cong đẹp mắt.

Mệnh danh là ‘nữ hoàng thảm đỏ’ nhưng đối thủ của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị chê 'một màu' vì chi tiết này tại các sự kiện thời trang - Ảnh 4
Người đẹp Tân Cương gây thu hút với váy trắng lộng lẫy của thương hiệu Việt Nam JoliPoli. 

Hay tối 23.11, chương trình Forces of Fashion do Vogue Trung Quốc tổ chức gây chú ý khi quy tụ loạt sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Giữa loạt nghệ sĩ đình đám, màn xuất hiện của Cổ Lực Na Trát gây chú ý. Ngay khi lộ diện trên thảm đỏ, sao phim Phong khởi nghê thường trong bộ váy trắng lộng lẫy của thương hiệu Việt Nam JoliPoli đã thu hút toàn bộ ống kính. Trang phục trong suốt với các họa tiết được đính kết ấn tượng tôn lên vóc dáng gợi cảm của Cổ Lực Na Trát.

Sở dĩ Cổ Lực Na Trát được xem là “đối thủ trời định” của Địch Lệ Nhiệt Ba khi cả hai cô gái đều xuất thân từ vùng đất Tân Cương và sinh cùng năm 1992. Dù nhận được nhiều lời khen ngợi khi “chiếm spotlight” với tạo hình cô dâu cực cuốn hút, song khi đặt lên bàn cân so sánh, nhiều khán giả lại cho rằng Cổ Lực Na Trát chỉ mãi “một màu”, không có điểm bứt phá.

Mệnh danh là ‘nữ hoàng thảm đỏ’ nhưng đối thủ của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị chê 'một màu' vì chi tiết này tại các sự kiện thời trang - Ảnh 5
Tuy nhiên cô bị fan soi có ít nhất 6 lần cô nàng diện thiết kế tông trắng, phủ ngập phụ kiện ngọc trai hay trang sức đá lấp lánh, quá một màu, không có sự đột phá. 

Người đẹp theo đổi phong cách an toàn khi có ít nhất 6 lần cô nàng diện thiết kế tông trắng, phủ ngập phụ kiện ngọc trai hay trang sức đá lấp lánh. Song song đó cả hai lần “đánh bại” Địch Lệ Nhiệt Ba, Cổ Lực Na Trát đều chọn bộ cánh trăm năm thuộc dòng Haute Couture.

Đa số khán giả cảm thấy phong cách của Na Trát những dịp gần đây đều có nét tương đồng, từ kiểu tóc, trang điểm, kiểu dáng váy, thứ khác biệt nhất có chăng chính là phụ kiện. Người hâm mộ mong muốn nhìn thấy cô nàng thử sức với nhiều phong cách hơn, chứ không mãi trung thành với hình tượng trong trẻo, ngọt ngào.

Mệnh danh là ‘nữ hoàng thảm đỏ’ nhưng đối thủ của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn bị chê 'một màu' vì chi tiết này tại các sự kiện thời trang - Ảnh 6
Cổ Lực Na Trát và Địch Lệ Nhiệt Ba cùng sinh năm 1992 và cùng đến từ Tân Cương nên thường được xem là “đối thủ trời định” của nhau. 

Cổ Lực Na Trát là một trong những "mỹ nhân Tân Cương" nổi tiếng với vẻ đẹp rạng rỡ và tươi sáng. Cô được biết đến qua loạt phim Võ thần Triệu Tử Long, Truyền thuyết Thanh Khâu Hồ, Tiên kiếm kỳ hiệp 5, Trạch thiên ký, Black & White: The Dawn of Justice: Anh hùng du côn, Phong khởi nghê thường, Thập nhị đàm…

Tuy nhiên, người đẹp sinh năm 1992 không ít lần bị chê diễn xuất chán và đơ sượng, chịu cảnh gắn mác là "bình hoa di động". Năm nay, Cổ Lực Na Trát có hai phim truyền hình được ra mắt là Tuyết ưng lĩnh chủ và Vẻ đẹp không gì sánh bằng, nhưng đều không nhận được phản hồi tích cực. Sắp tới, cô trở lại với phim Phong khởi Tây Châu, mùa tiếp theo của Phong khởi nghê thường.

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