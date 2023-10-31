"Mỹ nhân Tân Cương" Cổ Lực Na Trát hóa trang thành Sailor Mars nhân dịp Halloween

Sao quốc tế 31/10/2023 14:03

Màn cosplay Thủy thủ sao hỏa (Sailor Mars) của Cổ Lực Na Trát đang thu hút nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Mới đây, Cổ Lực Na Trát đã đăng tải bộ ảnh hóa trang thành Thủy thủ sao hỏa (Sailor Mars) - một nhân vật trong bộ truyện Sailor Moon trên Weibo nhân dịp Halloween năm nay. "Mỹ nữ Tân Cương" gây sốt với màn cosplay gây ấn tượng mạnh, tạo hình vô cùng trẻ trung năng động, thần thái thì "đỉnh của chóp".

'Mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát hóa trang thành Sailor Mars nhân dịp Halloween - Ảnh 1
Cổ Lực Na Trát đã đăng tải bộ ảnh hóa trang thành Thủy thủ sao hỏa (Sailor Mars).

 'Mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát hóa trang thành Sailor Mars nhân dịp Halloween - Ảnh 2

'Mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát hóa trang thành Sailor Mars nhân dịp Halloween - Ảnh 3

'Mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát hóa trang thành Sailor Mars nhân dịp Halloween - Ảnh 4

'Mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát hóa trang thành Sailor Mars nhân dịp Halloween - Ảnh 5

'Mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát hóa trang thành Sailor Mars nhân dịp Halloween - Ảnh 6

'Mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát hóa trang thành Sailor Mars nhân dịp Halloween - Ảnh 7

'Mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát hóa trang thành Sailor Mars nhân dịp Halloween - Ảnh 8

'Mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát hóa trang thành Sailor Mars nhân dịp Halloween - Ảnh 9
"Mỹ nữ Tân Cương" gây sốt với màn cosplay gây ấn tượng mạnh, tạo hình vô cùng trẻ trung năng động, thần thái thì "đỉnh của chóp".

Bài viết đã nhanh chóng nhận nhiều bình luận, đa phần là lời khen cho nhan sắc và màn hóa thân nhập vai không có điểm chê của cô nàng.

Cổ Lực Na Trát 31 tuổi, quê gốc Tân Cương, nổi tiếng nhờ nhan sắc nhưng không được đánh giá cao diễn xuất. Cô từng góp mặt trong Trạch thiên ký, Võ thần Triệu Tử Long, Hiên viên kiếm, Câu chuyện cảnh sát 2013, Đại Đường Minh Nguyệt, Thập nhị đàm, Chân Tam Quốc vô song,... Ngoài ra, nữ diễn viên cũng là "con cưng" của các nhà mốt, thường "phủ" hàng hiệu cả trong phim lẫn ngoài đời.

'Mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát hóa trang thành Sailor Mars nhân dịp Halloween - Ảnh 10
Cổ Lực Na Trát 31 tuổi, quê gốc Tân Cương, nổi tiếng nhờ nhan sắc nhưng không được đánh giá cao diễn xuất.

Hiện tại, nữ diễn viên gây chú ý khi tham gia vào dự án Đại Mộng Quy Ly với tư cách khách mời. Tạo hình của cô trong bộ phim này đã và đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Dù mặc phục trang đơn giản, thế nhưng nhan sắc cùng thần thái của người đẹp 31 tuổi vẫn rất tuyệt vời. Chính vì thế, cô nhận được những lời khen từ các cư dân mạng.

Theo một số nguồn tin, trong Đại Mộng Quy Ly, nhân vật do Cổ Lực Na Trát thủ vai sẽ có tuyến tình cảm với nhân vật của Thừa Lỗi. Với việc cả hai đều là những "cực phẩm nhan sắc" của làng giải trí Hoa ngữ, câu chuyện giữa họ đang được khán giả mong chờ và hứa hẹn sẽ là thứ gia vị giúp Đại Mộng Quy Ly trở nên hấp dẫn hơn.

'Mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát hóa trang thành Sailor Mars nhân dịp Halloween - Ảnh 11
Tạo hình của Cổ Lực Na Trát trong bộ phim này đã và đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.
'Mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát hóa trang thành Sailor Mars nhân dịp Halloween - Ảnh 12
 Nhân vật do Cổ Lực Na Trát thủ vai sẽ có tuyến tình cảm với nhân vật của Thừa Lỗi.
Cổ Lực Na Trát xuất hiện trên tạp chí Shang Cheng Shi

Cổ Lực Na Trát xuất hiện trên tạp chí Shang Cheng Shi

Được biết, bộ ảnh mới này của tạp chí Shang Cheng Shi cũng nhằm tuyên truyền cho di sản văn hoá phi vật thể của người Uyghur. 

Xem thêm
Từ khóa:   Cổ Lực Na Trát sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Cổ Lực Na Trát xuất hiện trên tạp chí Shang Cheng Shi

Cổ Lực Na Trát xuất hiện trên tạp chí Shang Cheng Shi

Phim của 'tình cũ màn ảnh' Lưu Diệc Phi và Cổ Lực Na Trát sắp được lên sóng, netizen lo lắng một điều?

Phim của 'tình cũ màn ảnh' Lưu Diệc Phi và Cổ Lực Na Trát sắp được lên sóng, netizen lo lắng một điều?

Cổ Lực Na Trát gây tranh cãi dữ dội khi làm người đại diện cho một dòng game cá cược

Cổ Lực Na Trát gây tranh cãi dữ dội khi làm người đại diện cho một dòng game cá cược

Sau phim đóng cùng Cổ Lực Na Trát thất bại, Hứa Khải 'nên duyên' cùng Châu Dã để củng cố danh tiếng?

Sau phim đóng cùng Cổ Lực Na Trát thất bại, Hứa Khải 'nên duyên' cùng Châu Dã để củng cố danh tiếng?

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát mở điểm douban với kết quả chỉ muốn quên đi

Tuyết Ưng Lĩnh Chủ của Hứa Khải và Cổ Lực Na Trát mở điểm douban với kết quả chỉ muốn quên đi

Đụng độ nhiều phim hot, “Tuyết Ưng lĩnh chủ” của Hứa Khải, Cổ Lực Na Trát âm thầm đi đến hồi kết

Đụng độ nhiều phim hot, “Tuyết Ưng lĩnh chủ” của Hứa Khải, Cổ Lực Na Trát âm thầm đi đến hồi kết

TIN MỚI NHẤT

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 36 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 57 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 3 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn

Lưu Đức Hoa tuổi 65 vẫn miệt mài với sân khấu và những chuyến lưu diễn