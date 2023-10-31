"Mỹ nhân Tân Cương" Cổ Lực Na Trát hóa trang thành Sailor Mars nhân dịp Halloween

Mới đây, Cổ Lực Na Trát đã đăng tải bộ ảnh hóa trang thành Thủy thủ sao hỏa (Sailor Mars) - một nhân vật trong bộ truyện Sailor Moon trên Weibo nhân dịp Halloween năm nay. "Mỹ nữ Tân Cương" gây sốt với màn cosplay gây ấn tượng mạnh, tạo hình vô cùng trẻ trung năng động, thần thái thì "đỉnh của chóp".

"Mỹ nữ Tân Cương" gây sốt với màn cosplay gây ấn tượng mạnh, tạo hình vô cùng trẻ trung năng động, thần thái thì "đỉnh của chóp".

Bài viết đã nhanh chóng nhận nhiều bình luận, đa phần là lời khen cho nhan sắc và màn hóa thân nhập vai không có điểm chê của cô nàng.

Cổ Lực Na Trát 31 tuổi, quê gốc Tân Cương, nổi tiếng nhờ nhan sắc nhưng không được đánh giá cao diễn xuất. Cô từng góp mặt trong Trạch thiên ký, Võ thần Triệu Tử Long, Hiên viên kiếm, Câu chuyện cảnh sát 2013, Đại Đường Minh Nguyệt, Thập nhị đàm, Chân Tam Quốc vô song,... Ngoài ra, nữ diễn viên cũng là "con cưng" của các nhà mốt, thường "phủ" hàng hiệu cả trong phim lẫn ngoài đời.

Cổ Lực Na Trát 31 tuổi, quê gốc Tân Cương, nổi tiếng nhờ nhan sắc nhưng không được đánh giá cao diễn xuất.

Hiện tại, nữ diễn viên gây chú ý khi tham gia vào dự án Đại Mộng Quy Ly với tư cách khách mời. Tạo hình của cô trong bộ phim này đã và đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Dù mặc phục trang đơn giản, thế nhưng nhan sắc cùng thần thái của người đẹp 31 tuổi vẫn rất tuyệt vời. Chính vì thế, cô nhận được những lời khen từ các cư dân mạng.

Theo một số nguồn tin, trong Đại Mộng Quy Ly, nhân vật do Cổ Lực Na Trát thủ vai sẽ có tuyến tình cảm với nhân vật của Thừa Lỗi. Với việc cả hai đều là những "cực phẩm nhan sắc" của làng giải trí Hoa ngữ, câu chuyện giữa họ đang được khán giả mong chờ và hứa hẹn sẽ là thứ gia vị giúp Đại Mộng Quy Ly trở nên hấp dẫn hơn.

Tạo hình của Cổ Lực Na Trát trong bộ phim này đã và đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.