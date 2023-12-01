Rộ thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba thay thế Lưu Diệc Phi, chuẩn bị sánh đôi cùng Trần Triết Viễn trong 'Trường Lăng'

Địch Lệ Nhiệt Ba là ngôi sao đông fan bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, trái với danh tiếng, sự mến mộ của khán giả hay nhan sắc ngày một thăng hạng thì sự nghiệp diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba lại luôn gây tranh cãi. Do kỹ năng diễn 'yếu kém' nên các hầu hết các dự án của nữ diễn viên trong năm 2023 đều không mấy thành công, điển hình là Công Tố Tinh Anh và An Lạc Truyện.

Địch Lệ Nhiệt Ba là ngôi sao đông fan bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ.

Do kỹ năng diễn 'yếu kém' nên các hầu hết các dự án của nữ diễn viên trong năm 2023 đều không mấy thành công

Mới đây, một vài blogger tại xứ Trung đã tiết lộ Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ góp mặt trong Trường Lăng. Được biết, vị đạo diễn Dương Dương - người làm nên thành công cho Mộng Hoa Lục vốn đã nhắm đến 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi làm nữ chính ngay từ đầu nhưng không rõ vì lý do gì mà quá trình sản xuất bị tạm ngưng, nàng tiểu hoa sau đó đã vào đoàn Câu Chuyện Hoa Hồng và không thể sắp xếp được lịch trình cho Trường Lăng.