Rộ thông tin Địch Lệ Nhiệt Ba thay thế Lưu Diệc Phi, chuẩn bị sánh đôi cùng Trần Triết Viễn trong 'Trường Lăng'

Nhiều nguồn thông tin cho biết, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ là người thay thế Lưu Diệc Phi nên duyên cùng Trần Triết Viễn.
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Địch Lệ Nhiệt Ba là ngôi sao đông fan bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, trái với danh tiếng, sự mến mộ của khán giả hay nhan sắc ngày một thăng hạng thì sự nghiệp diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba lại luôn gây tranh cãi. Do kỹ năng diễn 'yếu kém' nên các hầu hết các dự án của nữ diễn viên trong năm 2023 đều không mấy thành công, điển hình là Công Tố Tinh Anh và An Lạc Truyện.
Mới đây, một vài blogger tại xứ Trung đã tiết lộ Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ góp mặt trong Trường Lăng. Được biết, vị đạo diễn Dương Dương - người làm nên thành công cho Mộng Hoa Lục vốn đã nhắm đến 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi làm nữ chính ngay từ đầu nhưng không rõ vì lý do gì mà quá trình sản xuất bị tạm ngưng, nàng tiểu hoa sau đó đã vào đoàn Câu Chuyện Hoa Hồng và không thể sắp xếp được lịch trình cho Trường Lăng.
Không còn cách nào khác, nhà sản xuất đành tìm một nữ diễn viên khác có tên tuổi tương đương, và người được chọn là Địch Lệ Nhiệt Ba. Vai nam chính là Trần Triết Viễn vẫn sẽ được giữ nguyên.
Được biết Trường Lăng có kịch bản được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cổ trang, võ hiệp cùng tên của tác giả Dung Cửu. Nội dung tác phẩm này chủ yếu xoanh quanh cuộc đời của Việt Trường Lăng – nữ chiến thần uy chấn tứ hải. Trớ trêu thay nàng bị người trong lòng tính kế, kết cục phải nhảy vực giữa dòng thác cuồn cuộn. Mười năm sau Trường Lăng trùng sinh, mọi thứ thay đổi nghiêng trời lệch đất, nàng không những không già đi mà còn ngày càng xinh đẹp, trở thành một thiếu nữ yêu kiều tuyệt sắc.
Vì báo thù, Trường Lăng trở lại giới võ lâm trong thân phận mới, quyết tâm tìm ra chân tướng sự thật năm xưa. Cũng trong quá trình đó, nàng gặp lại cố nhân – Hạ Du. Năm đó, hai người đã từng thề hẹn với nhau sẽ cùng đoạt thiên hạ. Hiện tại, Hạ Du đã trở thành Đông Kỳ Hầu danh chấn thiên hạ. Hai người bắt tay nhau cùng lên kế hoạch, trả thù lại kẻ phản bội từng hãm hại Trường Lăng phải nhảy vực năm xưa.