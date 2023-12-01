Chỉ một động tác ngả người, Địch Lệ Nhiệt Ba chiếm trọn spotlight, được khen ‘đẹp tựa tiên nữ’, không hổ danh là ‘mỹ nhân đẹp nhất Tân Cương’

Sao quốc tế 01/12/2023 10:26

Địch Lệ Nhiệt Ba chiếm trọn spotlight trong tiết mục múa truyền thống trong show thực tế gây sốt khắp cõi mạng, được khen “đẹp tựa tiên nữ”.

Mới đây, trên một tập phát sóng mới nhất của show truyền hình Hoa tỷ đệ mùa 5, Địch Lệ Nhiệt Ba đã gây bão mạng. Theo đó, ở chặng dừng chân tại đất nước Croatia mới đây, nữ diễn viên đã trổ tài nhảy múa. Cô mặc trang phục truyền thống, múa vũ điệu Tân Cương dành tặng cho những người bạn ngoại quốc mới quen. Tiết mục của Địch Lệ Nhiệt Ba thu hút sự chú ý của khán giả. Cô được khen múa tự tin, uyển chuyển và có màn ngả người về sau cực mượt, cuốn hút.

Chỉ một động tác ngả người, Địch Lệ Nhiệt Ba chiếm trọn spotlight, được khen ‘đẹp tựa tiên nữ’, không hổ danh là ‘mỹ nhân đẹp nhất Tân Cương’ - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba mặc trang phục truyền thống, múa vũ điệu Tân Cương dành tặng cho những người bạn ngoại quốc mới quen.

Trên mạng xã hội, phần biểu diễn của nữ diễn viên lên top tìm kiếm hot. Tính đến sáng 30/11, video múa của Địch Lệ Nhiệt Ba đã có hơn 3,1 triệu lượt xem. Nhiều khán giả chia sẻ video, hình ảnh và khen ngợi nhan sắc xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba. "Quả không hổ danh là mỹ nhân Tân Cương, nhan sắc và màn trình diễn đều tuyệt vời", "Múa rất đẹp", "Khoảnh khắc Địch Lệ Nhiệt Ba xoay vòng, ngả người đẹp tựa tiên nữ" , cư dân mạng bình luận.

Chỉ một động tác ngả người, Địch Lệ Nhiệt Ba chiếm trọn spotlight, được khen ‘đẹp tựa tiên nữ’, không hổ danh là ‘mỹ nhân đẹp nhất Tân Cương’ - Ảnh 2
Tính đến sáng 30/11, video múa của Địch Lệ Nhiệt Ba đã có hơn 3,1 triệu lượt xem.

Được biết “Mỹ nhân Tân Cương” sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. 9 tuổi, cô được cha đưa đến học múa dân tộc, ballet tại Học viện Nghệ thuật Tân Cương. Năm 2007, cô tốt nghiệp và trở thành diễn viên múa của Đoàn ca múa nhạc Tân Cương.

Sau khi gia nhập showbiz, cô nhiều lần thể hiện tài năng vũ đạo trong các show truyền hình, các sự kiện lớn như Lễ trao giải Kim Ưng 2018, khai mạc Liên hoan phim Quốc tế Bắc Kinh 2019.

Chỉ một động tác ngả người, Địch Lệ Nhiệt Ba chiếm trọn spotlight, được khen ‘đẹp tựa tiên nữ’, không hổ danh là ‘mỹ nhân đẹp nhất Tân Cương’ - Ảnh 3
Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều lần thể hiện tài năng vũ đạo trong các show truyền hình sau khi gia nhập showbiz. 

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, đóng phim từ lúc 21 tuổi và được khen ngợi về nhan sắc. Một số phim cô tham gia: Cổ kiếm kỳ đàm, Tam sinh tam thế thập lý đào hoa, Lý Huệ Trân xinh đẹp...Năm 2021, cô ra mắt phim Hạnh phúc trong tầm tay. Sina nhận xét Địch Lệ Nhiệt Ba là biểu tượng nhan sắc mới của làng giải trí Trung Quốc, nhờ đó đắt show quảng cáo, làm đại diện của nhiều thương hiệu quốc tế.

Tuy nhiên, nữ diễn viên không được đánh giá cao về tài năng. Diễn xuất của cô luôn bị chỉ trích yếu kém. Nhiều năm qua, độ nổi tiếng của Nhiệt Ba được duy trì hoàn toàn dựa vào lượng fan đông đảo và ngoại hình nổi bật trời phú.

Chỉ một động tác ngả người, Địch Lệ Nhiệt Ba chiếm trọn spotlight, được khen ‘đẹp tựa tiên nữ’, không hổ danh là ‘mỹ nhân đẹp nhất Tân Cương’ - Ảnh 4
Năm 2023, cô có 2 dự án lên sóng là "Công tố tinh anh" và "An Lạc truyện".

Sina cho hay, Địch Lệ Nhiệt Ba đang ở trong giai đoạn khó khăn của sự nghiệp, khó tìm kiếm vai diễn đột phá. Năm 2023, cô có 2 dự án lên sóng là "Công tố tinh anh" và "An Lạc truyện". Hai dự án này đánh dấu sự trở lại của cô với màn ảnh nhỏ sau gần một năm ở ẩn, tìm cảm hứng mới. Tuy nhiên, mỹ nhân Tân Cương luôn bị đánh giá "bình hoa di động", hiếm có tác phẩm nào thực sự gây dấu ấn với khán giả truyền hình.

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