Dù diễn xuất vướng phải nhiều tranh cãi, thế nhưng nhờ vẻ đẹp lai tây ấn tượng, lợi thế nhan sắc vượt trội cùng phong cách thời trang 'hết nước chấm' chính là món vũ khí giúp Địch Lệ Nhiệt Ba hút fan và tỏa sáng trong mọi sự kiện. Tuy nhiên thời gian gần đây, có nhiều ý kiến cho rằng nàng mỹ nhân Tân Cương đang bị lu mờ mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện.

Nàng mỹ nhân Tân Cương đang bị lu mờ mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện.

Điển hình là trong 2 sự kiện gần đây, khi xuất hiện tại thảm đỏ thì Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê bai khá nhiều. Theo đó, cô nàng kém tỏa sáng khi diện trang phục có phần quê mùa và để lộ nhiều khuyết điểm nhan sắc. Chưa dừng lại ở đó, Cổ Lực Na Trát – đồng nghiệp cùng quê của Địch Lệ Nhiệt Ba lại bất ngờ vươn lên tỏa sáng tại các thảm đỏ sự kiện.

Cô nàng kém tỏa sáng khi diện trang phục có phần quê mùa và để lộ nhiều khuyết điểm nhan sắc.

Ảnh minh họa: Internet

Xuất hiện cùng sự kiện, Cổ Lực Na Trát chiếm trọn spotlight với những mẫu váy cưới trắng lộng lẫy, nhan sắc thì quyến rũ động lòng người, kèm với đó là thân hình chuẩn chỉnh giúp nàng mỹ nữ Tân Cương này nhận được vô số lời khen ngợi. Từ đó, Cổ Lực Na Trát cũng được cho là lộ rõ tham vọng muốn cướp danh 'nữ hoàng thảm đỏ' của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Cổ Lực Na Trát chiếm trọn spotlight với những mẫu váy cưới trắng lộng lẫy.

Đỉnh điểm nhất là khi Cổ Lực Na Trát lộ diện với một tạo hình váy vàng giống hệt Địch Lệ Nhiệt Ba trước đó. Cùng một tạo hình nữ thần Hy Lạp, Cổ Lực Na Trát nhận về vô số lời khen gợi và nhanh chóng được đặt lên bàn cân so sánh với Địch Lệ Nhiệt Ba. So với người chị đồng hương, Cổ Lực Na Trát được nhận xét là có đường nét mềm mại hơn.

Cả hai cùng một tạo hình nữ thần Hy Lạp.

Cổ Lực Na Trát sinh năm 1992, cô nổi tiếng từ khi còn niên thiếu. Năm 15 tuổi, người đẹp giành giải "Hoa khôi của tộc Duy Ngô Nhĩ". Khi thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Na Trát cũng được đánh giá là "thí sinh đẹp nhất". Cô có khí chất ngôi sao ngay từ khi còn bé. Hiện tại, trong giới giải trí, Cổ Lực Na Trát cũng nằm trong top các mỹ nhân đẹp nhất và là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn, thường xuyên trở thành gương mặt trang bìa của các tạp chí đắt giá.