Đang dạo chơi trên phố, Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng được mời làm 'vương hậu' ở Croatia vì điều này

Cụ thể, mỹ nhân Tân Cương và các nghệ sĩ Trung Quốc khác đã đến thành phố Split, Croatia để ghi hình chương trình. Trong chuyến dạo chơi và khám phá thành cổ, họ vô tình gặp đoàn diễn viên người Croatia đang biểu diễn phục vụ du khách nhân lễ kỷ niệm 17 năm của đất nước.

Trong tập phát sóng mới nhất của show truyền hình Hoa Tỷ Đệ mùa 5, Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý với khoảnh khắc trở thành "vương hậu".

Khi Địch Lệ Nhiệt Ba đang đứng giữa đám đông trên phố xem biểu diễn, một diễn viên người Croatia đã tiến đến và ngỏ lời mời nữ diễn viên nhập vai hoàng hậu, cùng họ tái hiện một nghi thức hoàng tộc thời xưa.

Người đàn ông cho biết anh rất ấn tượng với nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba và cô được chọn vì là người xinh đẹp nhất nơi đây. Trước lời đề nghị của nhóm diễn viên địa phương, Địch Lệ Nhiệt Ba tỏ ra bất ngờ. Sau đó, ngôi sao An Lạc truyện đồng ý tham gia. Cô thay trang phục và cùng nam diễn viên đóng vai hoàng đế bước lên cổng thành, vẫy tay chào người dân.

Trước đó, ở trận dừng chân tại Croatia, nữ diễn viên còn gây ấn tượng khi mặc trang phục truyền thống của dân tộc Duy Ngô Nhĩ, múa vũ điệu Tân Cương. Màn biểu diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba thu hút hơn 3 triệu lượt xem trên mạng xã hội, được 30 trang tin chính thống và hàng chục đại sứ quán tại nước ngoài quảng bá truyền thông.

Địch Lệ Nhiệt Ba là tiểu hoa đán 9X nổi tiếng nhất Trung Quốc hiện tại. Tuy nhiên, nữ diễn viên không được đánh giá cao về tài năng. Diễn xuất của cô luôn bị chỉ trích yếu kém. Nhiều năm qua, độ nổi tiếng của Nhiệt Ba được duy trì hoàn toàn dựa vào lượng fan đông đảo và ngoại hình nổi bật trời phú.