Vương Hạc Đệ chính thức lên tiếng phủ nhận hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng

Trước đây fan Địch Lệ Nhiệt Ba cho rằng trước kia Vương Hạc Đệ từng bày tỏ mong muốn hợp tác và nói cô chính là nữ thần của mình.

Thời gian gần đây, thường xuyên xuất hiện tin đồn Vương Hạc Đệ sẽ hợp tác Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới. Đầu tiên là Vạn Tra Chiêu Hoàng, sau đó tới Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng.

Đó có thể là lý do vì sao khi nghe tin Vương Hạc Đệ sẽ đóng chính cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ phim Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng, fan của nam diễn viên lại phản đối. Và mới đây, phía Vương Hạc Đệ đã trực tiếp lên tiếng phủ nhận thông tin tham gia những dự án trên.

Địch Lệ Nhiệt Ba là sao nữ sở hữu lượng fan đông đảo bậc nhất Cbiz. Mỗi lần tham dự sự kiện hoặc các thảm đỏ thời trang , cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba luôn chiếm nhiều sự quan tâm của công chúng. Nhưng trái ngược với những hào quang trên thảm đỏ, sự nghiệp diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba lại không quá nổi bật.

Người hâm mộ Vương Hạc Đệ không khỏi thở phào nhẹ nhõm trước động thái nhanh chóng này của ekip nam diễn viên. Fan Vương Hạc Đệ cho rằng anh từng nói Địch Lệ Nhiệt Ba là nữ thần của mình chỉ là phát ngôn đã cũ. Thần tượng duy nhất của Vương Hạc Đệ chỉ có vận động viên bóng rổ Lebron James.

Vương Hạc Đệ là ngôi sao trẻ đang lên của màn ảnh Hoa ngữ.

Vương Hạc Đệ là ngôi sao trẻ đang lên của màn ảnh Hoa ngữ, nam diễn viên ghi dấu với nhiều tác phẩm ấn tượng như Thương lan quyết, Vườn sao băng và gần đây nhất là Dĩ ái vi doanh. Các bộ phim này đều đạt một số thành công nhất định. Vậy nên, việc Vương Hạc Đệ sẽ lép vế khi đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba khiến một bộ phận người hâm mộ khó lòng chấp nhận.

Khác với sự nghiệp diễn xuất ngày càng thăng hoa của "kỳ phùng địch thủ" Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục có phim thất bại trong năm 2023. Hai tác phẩm An Lạc Truyện và Công Tố của Địch Lệ Nhiệt Ba bị công chúng "ghẻ lạnh". Có khán giả bày tỏ sẽ không xem phim do cô nàng đóng chính nữa.

Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục có phim thất bại trong năm 2023, trong khi đối thủ Dương Tử lại khá thành công.

Hiện tại, Vương Hạc Đệ đã được đóng phim đại nam chủ Đại Phụng Đả Canh Nhân, sắp tới còn có thể tham gia phim điện ảnh của Ngô Kinh. Bởi vậy, Dĩ Ái Vi Doanh có thể là phim cuối cùng Vương Hạc Đệ diễn phiên 2 cho tiểu hoa lưu lượng.

Trong năm 2024, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ có 2 dự án phim.

Sohu tiết lộ, sau nhiều lần thất bại, Địch Lệ Nhiệt Ba đã cẩn thận hơn trong việc lựa chọn kịch bản và có yêu cầu rất cao với bạn diễn. Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng là 1 trong 2 dự án trong năm 2024 của Địch Lệ Nhiệt Ba. Hiện tại, các nhà sản xuất đang tuyển dụng gấp các diễn viên phụ và nam chính cho Mỹ Nhân Tân Cương.