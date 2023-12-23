Bố của Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp trai như tài tử khiến dân mạng xuýt xoa, giờ đã hiểu vì sao mỹ nhân tân cương chưa bao giờ vắng bóng khỏi đường đua nhan sắc

Ngoại hình của Địch Lệ Nhiệt Ba thu hút công chúng ngay từ những lần đầu cô xuất hiện trên màn ảnh. Được mệnh danh “mỹ nữ Tân Cương”, hiện cô là một trong những nữ diễn viên được săn đón hàng đầu Cbiz.

Dù không phải là mỹ nhân lai nhưng những đường nét trên gương mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba khá tây khiến cô trở thành người đẹp có nhan sắc đặc biệt. Mỗi lần, sao nữ Ngự Giao Ký xuất hiện, cô lại chiếm trọn spotlight khiến mọi người mê mẩn bởi vẻ đẹp quyến rũ nhưng không kém phần ngọt ngào, đặc biệt thân hình nóng bỏng khiến phái nữ vô cùng ngưỡng mộ.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ lại ảnh chụp bố của Địch Lệ Nhiệt Ba hồi trẻ và không ngừng cảm thán vì vẻ ngoài phong độ của bố mỹ nhân tân cương.

Hình ảnh của bố cô không chỉ trông rất trẻ, ngay cả nét mặt cũng rất hoàn hảo. Thậm chí nhiều người không biết mình còn tưởng đó là anh trai của Địch Lệ Nhiệt Ba. Qua ảnh, nhiều netizen khẳng định Địch Lệ Nhiệt Ba được thừa hưởng rất nhiều nét đẹp từ bố.

Được biết, bố của người đẹp sinh năm 1992 là thành viên của nhóm chơi nhạc cụ ở quê nhà Tân Cương. Ông chính là người khuyến khích con gái tham gia lớp học chơi nhạc cụ và tiến sâu vào showbiz. Tham gia diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của bố mẹ. Nữ diễn viên từng tiết lộ 2 vị phụ huynh chính là những người nhận xét và cho cô thêm động lực khi tham gia vào các dự án phim.

Thời gia gần đây, sau 2 "bom xịt" là Công Tố Tinh Anh và An Lạc Truyện, tin tức về bộ phim tiếp theo của Địch Lệ Nhiệt Ba rất được người hâm mộ quan tâm.

Mới đây, một số thông tin khẳng định nàng tiểu hoa sinh năm 1992 sẽ đóng một phim Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng (hay còn có tên Đất Xanh Sinh Cú) cùng nam chính Dĩ Ái Vi Doanh - Vương Hạc Đệ.

Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vĩ Ngư, thuộc thể loại hiện đại huyền nghi, sinh vật siêu nhiên, nữ cường nam cường. Dự kiến khai máy vào quý 1/2024. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình của nữ chính Nhiếp Cửu La và Viên Thạc. Một người phải làm nhiệm vụ bí mật là bắt cú đất mang về cho tổ chức, một người đi tìm những bí mật khiến gia đình tan cửa nát nhà.

Hai bên gặp nhau ở đâu đánh nhau ở đấy, cuối cùng nảy sinh tình cảm. Sau này, cả hai đã cùng nhau hợp tác để giải mã những bí ẩn được chôn vùi từ hàng ngàn năm trước.

Tuy nhiên, khi nghe tin Vương Hạc Đệ sẽ đóng chính cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ phim thể loại kỳ ảo Đất xanh sinh cú, fan của nam diễn viên lại phản đối. Phía nữ diễn viên tân cương cũng đã có động thái bác bỏ thông tin này.