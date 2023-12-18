Fan Địch Lệ Nhiệt Ba tức tối, đòi 'đuổi việc' Makeup Artist sau màn xuất hiện như cộng thêm vài tuổi của thần tượng tại Tinh Quang Đại Thưởng

Sao quốc tế 18/12/2023 14:40

Sau đêm Tinh Quang Đại Thưởng tối ngày hôm qua, hình ảnh khuôn mặt với lớp makeup của Địch Lệ Nhiệt Ba dưới ống kính trong hội trường đã gây ra tranh luận mạnh mẽ.

Ngày 17/12, hàng chục diễn viên nổi tiếng hàng đầu của giới giải trí Hoa ngữ tề tựu tại thành phố Macao, Trung Quốc để tham dự sự kiện Tinh quang đại thưởng do Tencent tổ chức. Bất chấp thời tiết lạnh giá 13 độ C, nhiều minh tinh mặc trang phục gợi cảm khoe vai thon ngực đầy. 

Địch Lệ Nhiệt Ba - mỹ nhân luôn được mệnh danh là "nữ hoàng thảm đỏ" cũng có màn xuất hiện ấn tượng với outfit váy màu trắng đến từ thương hiệu Haute Couture Julien Fournié 2023. Bộ lễ phục được đánh giá là an toàn, thiếu điểm nhấn nhưng vẫn giúp nữ diễn viên toát lên thần thái sang chảnh, kiêu kỳ.

Fan Địch Lệ Nhiệt Ba tức tối, đòi 'đuổi việc' Makeup Artist sau màn xuất hiện như cộng thêm vài tuổi của thần tượng tại Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 1

Ngược lại, lớp trang điểm lại khiến mỹ nhân tân cương mất điểm hoàn toàn. Cách makeup nhấn phần mắt quá đà với hàng lông mi cong "giả trân" khiến tổng thể gương mặt Địch Lệ Nhiệt Ba như cộng thêm mấy tuổi. Chưa kể phần mũi vốn đã cao, thẳng của sao nữ sinh năm 1992 cũng được đánh khối quá lộ gây cảm giác thiếu tự nhiên. Đáng nói hơn, nhiều cư dân mạng còn tinh ý phát hiện chuyên viên trang điểm đã tô lệch viền môi của Địch Lệ Nhiệt Ba. 

Fan Địch Lệ Nhiệt Ba tức tối, đòi 'đuổi việc' Makeup Artist sau màn xuất hiện như cộng thêm vài tuổi của thần tượng tại Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 2Fan Địch Lệ Nhiệt Ba tức tối, đòi 'đuổi việc' Makeup Artist sau màn xuất hiện như cộng thêm vài tuổi của thần tượng tại Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 3

Với loạt lỗi khó tin được netizen soi được, fan của cô nàng đã ngay lập tức lên tiếng, bày tỏ thái độ gay gắt với phòng làm việc của mỹ nhân tân cương. Nhiều người đồng loạt vào bài đăng của phòng làm việc và của Makeup Artist Trương Tiến (người trang điểm cho Địch Lệ Nhiệt Ba tối qua) để lại rất nhiều bình luận chỉ trích, đòi đuổi việc người này. 

Fan Địch Lệ Nhiệt Ba tức tối, đòi 'đuổi việc' Makeup Artist sau màn xuất hiện như cộng thêm vài tuổi của thần tượng tại Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 4

Fan Địch Lệ Nhiệt Ba tức tối, đòi 'đuổi việc' Makeup Artist sau màn xuất hiện như cộng thêm vài tuổi của thần tượng tại Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 5

Những tháng cuối năm, Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục tham gia thảm đỏ các sự kiện lớn, song ekip của cô nàng hết lần này đến lần khác bị chê cách làm việc, xây dựng hình ảnh cho sao nữ phim Lệ Cơ Truyện "già chát". 

Trước đó, tại sự kiện Thịnh điển Vogue (Vogue Forces of Fashion), "gà cũ" của Dương Mịch diện bộ váy đuôi cá vàng vô cùng nổi bật. Nhưng bộ tóc giả, cách trang điểm đậm và màu váy vàng chóe khiến tổng thể tạo hình của Nhiệt Ba bị đánh giá là nặng nề. Phong cách này cũng làm nữ diễn viên trông già hơn, không tươi tắn trẻ trung.

Fan Địch Lệ Nhiệt Ba tức tối, đòi 'đuổi việc' Makeup Artist sau màn xuất hiện như cộng thêm vài tuổi của thần tượng tại Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 6Fan Địch Lệ Nhiệt Ba tức tối, đòi 'đuổi việc' Makeup Artist sau màn xuất hiện như cộng thêm vài tuổi của thần tượng tại Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 7

Những màn xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba trên thảm đỏ không còn thu hút, gây chấn động như xưa. Người đẹp Tam sinh tam thế dễ bị sa đà vào những bộ trang phục lộng lẫy quá mức, nhưng đem lại cảm giác già dặn, nặng nề.

Thần thái tựa nữ thần tại sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị tố 'chơi chiêu' nhằm gây chú ý trên thảm đỏ

Thần thái tựa nữ thần tại sự kiện, Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị tố 'chơi chiêu' nhằm gây chú ý trên thảm đỏ

Trong sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng, Địch Lệ Nhiệt Ba đã diện trang phục Haute Couture đến từ BST Thu Đông 2023 của thương hiệu Julien Fournie. Bộ váy trắng có thiết kế cổ vuông cổ điển và đơn giản mang lại cho mỹ nhân Tân Cương diện mạo đằm thắm, sang trọng.

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