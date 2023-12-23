Không có tác phẩm bùng nổ trong năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có đi vào vết xe đổ của Dương Mịch và Angelababy?

Sao quốc tế 23/12/2023 15:25

Nhắc đến Địch Lệ Nhiệt Ba, điều khiến người ta nhớ nhất ở cô là sắc đẹp. Cuộc đời của sao nữ này "lên hương" cũng nhờ nhan sắc hơn người. Thế nhưng, ở tuổi 31, nhan sắc vốn là vũ khí chiến thắng của Địch Lệ Nhiệt Ba đang bị mang ra bàn tán.

Tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng do Tencent tổ chức mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được giải thưởng Ngôi sao có giá trị thương mại cao nhất năm và Ngôi sao VIP của năm. Với một người đang đi theo con đường ngôi sao giải trí như mỹ nhân Tân Cương, hai giải thưởng này đã chứng minh cho độ nổi tiếng bậc nhất của cô ở showbiz xứ tỷ dân. Tuy nhiên, theo QQ, thời gian qua, sự nghiệp nghệ thuật của Địch Lệ Nhiệt Ba có nhiều dấu hiệu bất ổn.

Không có tác phẩm bùng nổ trong năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có đi vào vết xe đổ của Dương Mịch và Angelababy? - Ảnh 1

Năm nay, Địch Lệ Nhiệt Ba có 2 tác phẩm lên sóng là An Lạc truyện và Công tố. Tuy nhiên, cả 2 tác phẩm nói trên của Nhiệt Ba đều bị chê kém chất lượng. Khán giả la ó kỹ năng diễn xuất với biểu cảm và đài từ nhạt nhòa của người đẹp 31 tuổi.

Thất bại của An Lạc truyện và Công tố khiến Địch Lệ Nhiệt Ba lần nữa bị mỉa mai không có số làm "tướng". Khi được trao nhiều đất diễn, người đẹp Tân Cương lộ nhiều khiếm khuyết về khả năng thể hiện trước ống kính. Ngay cả khi đóng dòng phim ngôn tình - thần tượng trong Lý Huệ Trân xinh đẹp, Hạnh phúc trong tầm tay, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Trường Ca hành, Ngự giao ký..., Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không diễn tốt.

 

Chính vì vậy, sau khi trở lại, Địch Lệ Nhiệt Ba không còn được xướng tên tại các giải thưởng truyền hình thực thụ. Kể cả những giải thưởng không đề cao chuyên môn như Tinh Quang Đại Thưởng 2023, cô cũng nằm ngoài cuộc chơi.

Các giải thưởng diễn xuất thuộc về 2 đối thủ của người đẹp sinh năm 1992 là Dương Tử, Triệu Lộ Tư. Điều này cho thấy tác phẩm và vai diễn của Nhiệt Ba đều không được công nhận.

Không có tác phẩm bùng nổ trong năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có đi vào vết xe đổ của Dương Mịch và Angelababy? - Ảnh 2

Thời gian qua, thay vì được khen ngợi như trước, diện mạo và phong cách thời trang của Địch Lệ Nhiệt Ba không còn ấn tượng. Với việc không nhận được sự hỗ trợ tốt từ ê-kíp làm đẹp, nữ diễn viên đang rơi dần khỏi vị trí "nữ hoàng visual thảm đỏ". Tại các sự kiện giải trí lớn gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba nhiều lần mặc lỗi, trang điểm lỗi khiến vẻ ngoài trông bất ổn.

Theo QQ, không còn vẻ ngoài cùng như bộ cánh gây chấn động ở các sự kiện, ít nhiều ảnh hưởng đến danh tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba. Những năm qua, thời trang thảm đỏ là yếu tố quan trọng giúp nữ diễn viên này tạo dựng hình tượng, duy trì độ hot tên tuổi và thâu tóm hàng loạt hợp đồng quảng cáo khủng từ các thương hiệu.

Không có tác phẩm bùng nổ trong năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có đi vào vết xe đổ của Dương Mịch và Angelababy? - Ảnh 3Không có tác phẩm bùng nổ trong năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có đi vào vết xe đổ của Dương Mịch và Angelababy? - Ảnh 4

Ngoài ra, Địch Lệ Nhiệt Ba đang bước trên con đường cũ của Dương Mịch và Angelababy. Cả 3 đều có điểm chung là đẹp, thị phi, diễn xuất luôn gây tranh cãi và không nổi tiếng bằng lĩnh vực phim ảnh.

Với Địch Lệ Nhiệt Ba, thời trang và quảng cáo mới là lĩnh vực đưa tên tuổi cô lên đỉnh cao. Hiện, số thương hiệu mỹ nhân Tân Cương làm người đại diện, hay số lượng tạp chí trở thành gương mặt trang bìa của cô luôn dẫn đầu trong giới.

Không có tác phẩm bùng nổ trong năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có đi vào vết xe đổ của Dương Mịch và Angelababy? - Ảnh 5Không có tác phẩm bùng nổ trong năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba liệu có đi vào vết xe đổ của Dương Mịch và Angelababy? - Ảnh 6

Gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba lấn sân sang show giải trí. Sina cho biết ngoài trở thành thành viên trong show Hoa Tỷ Đệ, năm sau, cô còn làm đạo diễn của chương trình. Cư dân mạng hoan nghênh Địch Lệ Nhiệt Ba thử sức với vai trò mới. Tuy nhiên, họ cho rằng nữ diễn viên nên dành nhiều thời gian hơn để trau dồi kỹ năng diễn xuất còn yếu kém của mình.

Theo QQ, con đường làm sao giải trí có thể giúp Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch hay Angelababy thăng hoa nhanh chóng giới nhưng đó chỉ là khi họ còn trẻ trung. Bước vào độ tuổi trung niên, khi không còn có thể dựa vào vẻ bề ngoài quá nhiều, nghệ sĩ vẫn cần sản phẩm nghệ thuật chất lượng để khẳng định vị thế, tên tuổi.

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Sau cú ngã ngựa với Công Tố Tinh Anh và An Lạc Truyện, sự nghiệp Địch Lệ Nhiệt Ba như đứng trước bờ vực thẳm vì không có bất cứ tác phẩm nào được đánh giá cao.

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