Phản ứng của Vương Hạc Đệ trước thông 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới

Sao quốc tế 22/12/2023 07:15

Sau cú ngã ngựa với Công Tố Tinh Anh và An Lạc Truyện, sự nghiệp Địch Lệ Nhiệt Ba như đứng trước bờ vực thẳm vì không có bất cứ tác phẩm nào được đánh giá cao.

Sau "bom xịt" Công Tố Tinh Anh và An Lạc Truyện, tin tức về bộ phim tiếp theo của Địch Lệ Nhiệt Ba rất được người hâm mộ quan tâm.

Thời gian vừa qua, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đóng Van Tra Triêu Hoàng - tác phẩm cổ trang đại nữ chủ với 8 nam chính khác nhau. Tuy nhiên bộ phim đã bị lùi lịch khai máy đến vô thời hạn, khả năng đến cuối năm 2024, Vạn Tra Triêu Hoàng mới bước vào giai đoạn sản xuất.

Phản ứng của Vương Hạc Đệ trước thông 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới - Ảnh 1

Mới đây, một số thông tin khẳng định nàng tiểu hoa sẽ đóng một phim khác là Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng (hay còn có tên Đất Xanh Sinh Cú) cùng nam chính Vương Hạc Đệ.

 

Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vĩ Ngư, thuộc thể loại hiện đại huyền nghi, sinh vật siêu nhiên, nữ cường nam cường. Dự kiến khai máy vào quý 1/2024. Nội dung phim xoay quanh chuyện tình của nữ chính Nhiếp Cửu La và Viên Thạc. Một người phải làm nhiệm vụ bí mật là bắt cú đất mang về cho tổ chức, một người đi tìm những bí mật khiến gia đình tan cửa nát nhà. Hai bên gặp nhau ở đâu đánh nhau ở đấy, cuối cùng nảy sinh tình cảm. Sau này, cả hai đã cùng nhau hợp tác để giải mã những bí ẩn được chôn vùi từ hàng ngàn năm trước.

 

Phản ứng của Vương Hạc Đệ trước thông 'nên duyên' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới - Ảnh 2

Tuy nhiên, khi nghe tin Vương Hạc Đệ sẽ đóng chính cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ phim thể loại kỳ ảo Đất xanh sinh cú, fan của nam diễn viên lại phản đối.

Vương Hạc Đệ là ngôi sao trẻ đang lên của màn ảnh Hoa ngữ, nam diễn viên ghi dấu với nhiều tác phẩm ấn tượng như Thương lan quyết, Vườn sao băng và gần đây nhất là Dĩ ái vi doanh. Các bộ phim này đều đạt một số thành công nhất định. Vậy nên, việc Vương Hạc Đệ sẽ lép vế khi đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba khiến một bộ phận người hâm mộ khó lòng chấp nhận.

Hiện tại, phía công ty của Vương Hạc Đệ đã phủ nhận tin đồn đóng "Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng" cùng với Địch Lệ Nhiệt Ba.

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