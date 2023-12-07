Tên tuổi Vương Hạc Đệ vươn tầm quốc tế, đẳng cấp và sức ảnh hưởng khó sao nam nào vượt qua

Vương Hạc Đệ trở thành tâm điểm của truyền thông khi đã có màn ra mắt Thương Lan Quyết đầy bùng nổ, khiến màn ảnh Hoa ngữ 2022 thậm chí cả ở nước ngoài chao đảo. Năm 2023, nam diễn viên cũng thu hút sự quan tâm của dư luận khi đảm nhận vai chính trong Dĩ Ái Vi Doanh. Hiện nam diễn viên đang được đánh giá là tiểu sinh nổi bật nhất nhì lứa 95.

Mới đây, khi lượng xem trên Tiktok nước ngoài được công bố, netizen 'há mốc mồm' khi biết được sức ảnh hưởng của Vương Hạc Đệ khủng thế nào. Có thể nói, mức độ yêu thích và sự quan tâm mà cư dân mạng nước ngoài, trong đó có Thái Lan, Việt Nam không hề thua kém gì Cnet.

Cụ thể, hashtag “Dylanwang” của Vương Hạc Đệ thu về hơn 4 tỷ view, một lượng xem cao ngất ngưởng, bên cạnh đó hashtag “wanghedi” (tên pinyin của Vương Hạc Đệ) cũng thu về 2 tỷ view.

Đặc biệt, người hâm mộ của Vương Hạc Đệ ở Việt Nam còn nhiệt tình hơn hẳn Tnet. Theo đó, 2 hashtag là “vuonghacde”, vươnghạcđệ” thu về lần lượt là 1.7 tỷ view và 397 triệu lượt xem.

Sức ảnh hưởng của Vương Hạc Đệ cực khủng tại các quốc gia như Thái Lan, Việt Nam.

Tuy còn nhận nhiều ý kiến trái chiều về khả năng diễn xuất thế nhưng ngoại hình và nhan sắc của Vương Hạc Đệ luôn là chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn. Số lượng người hâm mộ của nam diễn viên tăng lên từng ngày, bên cạnh đó, anh cũng được các thương hiệu nổi tiếng “chọn mặt gửi vàng” làm đại sứ thương hiệu, danh dự tại những sự kiện quan trọng. Sở hữu vóc dáng cao ráo, khỏe khoắn cùng gu thời trang hiện đại, cá tính càng làm cho nam tài tử dễ dàng chinh phục phái đẹp, khiến họ mê mệt.

Vương Hạc Đệ sinh năm 1998, lớn lên tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sao nam từng tốt nghiệp tại Học viện chuyên hàng không Tây Nam. Từ khi còn là sinh viên, nhờ diện mạo đẹp trai và chiều cao ấn tượng 1m83.Vương Hạc Đệ nhiều lần là mẫu ảnh cho poster cho trường đại học trong kỳ tuyển sinh và người phát ngôn hình ảnh cho ngành tiếp viên hàng không.

Ngoại hình và nhan sắc của Vương Hạc Đệ luôn là chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn.