Sức hút khó cưỡng của Vương Hạc Đệ khiến fan đổ 'đứ đừ': Trên phim khí chất tổng tài, thoát vai thành mẫu bạn trai 'ai cũng thích'

Sao quốc tế 29/11/2023 15:20

Thế hệ nam thần mới của xứ Trung hiện tại không thể không nhắc đến Vương Hạc Đệ. Anh hiện là cái tên nổi như cồn trên các nền tảng mạng xã hội của đất nước tỷ dân sau vai nam chính trong Dĩ Ái Vi Doanh.

Câu chuyện ngôn tình ngọt ngào của chàng tổng tài bá đạo và cô phóng viên xinh đẹp trong Dĩ ái vi doanh khép lại với vô vàn cảm xúc của khán giả.

Sức hút khó cưỡng của Vương Hạc Đệ khiến fan đổ 'đứ đừ': Trên phim khí chất tổng tài, thoát vai thành mẫu bạn trai 'ai cũng thích' - Ảnh 1

Giữa hàng loạt phim cổ trang Trung Quốc, Dĩ ái vi doanh được đánh giá là bộ phim hiện đại hot nhất năm 2023 với sự tham gia của hai ngôi sao nổi tiếng là Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc.

Sức hút khó cưỡng của Vương Hạc Đệ khiến fan đổ 'đứ đừ': Trên phim khí chất tổng tài, thoát vai thành mẫu bạn trai 'ai cũng thích' - Ảnh 2

Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Trêu nhầm của tác giả Kiều Diên. Sở hữu ekip hùng hậu và dàn diễn viên nổi tiếng, dễ hiểu vì sao Dĩ ái vi doanh luôn nhận nhiều sự quan tâm của khán giả.

Theo đó, trong thời gian công chiếu, nhân vật Thời Yến do Vương Hạc Đệ đảm nhận đã xếp Top 1 bảng xếp hạng nhân vật hot trên Douyin; Chủ đề Vương Hạc Đệ - Dĩ Ái Vi Doanh chiếm Top 1 video nổi tiếng của nghệ sĩ trên Douyin. Đồng thời, Top1 lượt tăng fan trên Douyin của nghệ sĩ cũng gọi tên Vương Hạc Đệ.

Sức hút khó cưỡng của Vương Hạc Đệ khiến fan đổ 'đứ đừ': Trên phim khí chất tổng tài, thoát vai thành mẫu bạn trai 'ai cũng thích' - Ảnh 3

Ngoài ra, trong tuần đầu Dĩ Ái Vi Doanh lên sóng, Thời Yến cũng là là nhân vật phim truyền hình có nhiệt độ cao nhất trên bảng xếp hạng Maoyan. Chỉ số nhân vật Thời Yến trên bảng xếp hạng Vlinkage liên tục phá 9.

Sức hút khó cưỡng của Vương Hạc Đệ khiến fan đổ 'đứ đừ': Trên phim khí chất tổng tài, thoát vai thành mẫu bạn trai 'ai cũng thích' - Ảnh 4

Tuy còn nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng bộ phim, nhưng diễn xuất cũng như ngoại hình của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc được công chúng đánh giá cao. Qua đó, số lượng người hâm mộ chàng trai sinh năm 1998 cũng tăng mạnh. 

Mỹ nam sinh năm 1998 cũng được các thương hiệu nổi tiếng “chọn mặt gửi vàng”, để anh làm đại sứ thương hiệu cho họ hoặc làm khách mời danh dự tại những sự kiện quan trọng. Bên cạnh đó, vóc dáng cao ráo, khỏe khoắn cùng gu thời trang hiện đại, cá tính càng làm cho nam tài tử dễ dàng chinh phục phái đẹp, khiến họ chết mê chết mệt. 

Sức hút khó cưỡng của Vương Hạc Đệ khiến fan đổ 'đứ đừ': Trên phim khí chất tổng tài, thoát vai thành mẫu bạn trai 'ai cũng thích' - Ảnh 5

Bên cạnh thành công về vai diễn nhờ sở hữu vẻ ngoài điển trai, đậm khí chất tổng tài, Vương Hạc Đệ còn nhận được tình cảm của khán giả nhờ tính cách hài hước, lối ứng xử thông minh, thân thiện và hòa đồng khi tham gia show giải trí cùng đời tư ít gây tranh cãi. Đây cũng chính là lý do lượng người hâm mộ của Vương Hạc Đệ ngày một tăng nhanh.

Sức hút khó cưỡng của Vương Hạc Đệ khiến fan đổ 'đứ đừ': Trên phim khí chất tổng tài, thoát vai thành mẫu bạn trai 'ai cũng thích' - Ảnh 6

Vương Hạc Đệ bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ vai diễn Đạo Minh Tự trong “Vườn sao băng” phiên bản 2018 nhưng lúc đó anh chưa gây được ấn tượng đặc biệt nào. Năm 2022, nam diễn viên đổi đời nhờ vai diễn ma tôn trong “Thương lan quyết”. 

Mặc dù diễn xuất của Vương Hạc Đệ không quá xuất sắc và ấn tượng. Tuy nhiên, nam diễn viên được đánh giá rất nỗ lực, luôn cố gắng hoàn thiện vai diễn một cách hoàn chỉnh nhất, đồng thời không ngại học hỏi, trau dồi bản thân để ngày 1 tốt hơn. 

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