Vương Hạc Đệ bị tẩy chay sau ‘thảm họa’ Dĩ Ái Vi Doanh, lộ phát ngôn kém duyên khiến khán giả ‘quay lưng’

Không những vậy, nam 9 Vương Hạc Đệ đang đối mặt với làn sóng "quay lưng" rất lớn. Từ một nam diễn viên có triển vọng vươn tầm hạng A, chàng diễn viên họ Vương được cho là đang có bước lùi, từ việc vai tổng tài Thời Yến quá tệ đến những phát ngôn gần đây chưa thật sự tinh tế.

Dù bộ phim ngôn tình Dĩ Ái Vi Doanh của Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đã chính thức khép lại với các kết đẹp cho 2 nhân vật chính. Thế nhưng, bộ phim vẫn nhận về nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều.

Thế nhưng khi được phóng viên hỏi về chuyện tạo hình, tóc tai khác biệt tại sự kiện, Vương Hạc Đệ đã trả lời "Tôi ra ngoài đổi gió một chút, chứ quay cổ trang đến chán rồi". Được biết hiện tại nam diễn viên họ Vương đang cùng Điền Hi Vi đóng phim cổ trang Đại Phụng Đả Canh Nhân.

Được biết trong sự kiện thời trang của LV vừa diễn ra gần đây một đoạn phỏng vấn của Vương Hạc Đệ trở thành đề tài gây tranh cãi. Vương Hạc Đệ xuất hiện gây ấn tượng với tạo hình "chiến đét" trong bộ cánh họa tiết phối cùng mẫu túi màu đỏ rực rỡ của thương hiệu. Ngôi sao Thương Lan Quyết lựa chọn kiểu tóc tết đầy phá cách, cá tính kết hợp cùng mẫu kính lạ mắt.

Nên phát ngôn này của Vương Hạc Đệ khiến khán giả vừa bất ngờ, vừa cảm thấy thất vọng khi cho rằng anh chàng không phải kiểu "EQ cao", "kính nghiệp" như những gì fan luôn tự hào. Ngoài ra, câu nói này không chỉ kém duyên mà còn động chạm đến ekip Đại Phụng Đả Canh Nhân và cả bạn diễn Điền Hi Vi, những người đang cố gắng cho dự án cổ trang này.

Vương Hạc Đệ đang quay Đại Phụng Đả Canh Nhân nhưng lại chê quay cổ trang chán khiến khán giả bức xúc.

Theo QQ, Vương Hạc Đệ đang đứng trước nguy cơ lớn trở lại trạng thái "vô danh" như trước sau vai Thời Yến của Dĩ Ái Vi Doanh. Vị thế của Vương Hạc Đệ đang trở nên lạc lõng, gặp phản ứng lớn từ khán giả và cả trong giới showbiz. Thái độ của đạo diễn và đoàn phim Dĩ Ái Vi Doanh cho thấy tình trạng không mấy tốt đẹp và thuận lợi của một ngôi sao đang lên như Vương Hạc Đệ.

Vương Hạc Đệ đang quay Đại Phụng Đả Canh Nhân, cùng với diễn Điền Hi Vi.

"5 năm với 9 bộ phim, Vương Hạc Đệ đang rơi vào trạng thái khá lênh đênh. Thái độ trong ngành giải trí của anh là điều hết sức quan trọng", tựa đề bài viết của QQ đã phần nào nêu bật tình trạng của Vương Hạc Đệ hiện nay. Anh chàng có sự trở lại được kì vọng và thất bại trong thực tế là Dĩ Ái Vi Doanh, ngoài ra thua thiệt về rating lẫn diễn xuất khi đóng phim chiếu đài Thanh Xuân Trong Chiến Hỏa. Chính vì vậy, khán giả có quyền nghi ngờ về năng lực của Vương Hạc Đệ, và việc thành công của vai Đông Phương Thanh Thương trong Thương Lan Quyết chỉ là cú ăn may.

Vương Hạc Đệ sinh tại Lạc Sơn, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Năm 2018, anh vượt qua 30.000 thí sinh để được lựa chọn vào vai Đạo Minh Tự trong bộ phim Tân Vườn sao băng. Tuy diễn xuất của Vương Hạc Đệ khi đó còn non nớt, nhưng nhờ vào danh tiếng của phim, anh nhanh chóng được các đạo diễn chú ý tới.

Năm 2022, Vương Hạc Đệ thành công rực rỡ cùng bộ phim Thương Lan Quyết, nhưng bị cho là ăn may.

Năm 2022, Vương Hạc Đệ thành công rực rỡ cùng bộ phim Thương Lan Quyết. Bộ phim giúp anh tiến vào hàng ngũ các ngôi sao trẻ hàng đầu tại Trung Quốc. Ngoài việc được mời tham gia một loạt dự án truyền hình, anh cũng chính thức được bổ nhiệm là đại sứ của thương hiệu thời trang cao cấp Louis Vuitton tại thị trường đông dân nhất thế giới.