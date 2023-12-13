Người trong đoàn làm phim Dĩ Ái Vi Doanh tiết lộ: Vương Hạc Đệ không có tiếng nói, Bạch Lộc vô cùng kém duyên

Sao quốc tế 13/12/2023 13:28

Chuyện hậu trường của Dĩ Ái Vi Doanh là một trong những chủ đề được cư dân mạng bàn tán xôn xao trong thời điểm hiện tại.

Vừa qua, một diễn viên trong đoàn tiết lộ những câu chuyện hậu trường của Dĩ Ái Vi Doanh. Theo đó, trong phim Bạch Lộc giữ vị trí nhất phiên và là diễn viên 'quyền lực' nhất đoàn. Trong khi đó Vương Hạc Đệ chỉ xếp ở hàng phiên 2, chính vì thế tiếng nói của anh dường như không có 'giá trị'.

Người trong đoàn làm phim Dĩ Ái Vi Doanh tiết lộ: Vương Hạc Đệ không có tiếng nói, Bạch Lộc vô cùng kém duyên - Ảnh 1
Một diễn viên trong đoàn tiết lộ những câu chuyện hậu trường của Dĩ Ái Vi Doanh. 

Một người được cho là có mặt trong phim Dĩ Ái Vi Doanh đã chia sẻ rằng Vương Hạc Đệ trên phim trường là người rất nghiêm túc, mỗi khi không có cảnh quay, anh sẽ tự mình đọc lời thoại, thái độ rất tích cực, nam diễn viên chưa từng Vương Hạc Đệ trốn trong xe để nghỉ ngơi, mà ngược lại chăm chỉ đi tìm hiểu vai diễn, hòa nhập vào cảm xúc nhân vật tương đối nhanh.

Người trong đoàn làm phim Dĩ Ái Vi Doanh tiết lộ: Vương Hạc Đệ không có tiếng nói, Bạch Lộc vô cùng kém duyên - Ảnh 2
Vương Hạc Đệ trên phim trường là người rất nghiêm túc.
Người trong đoàn làm phim Dĩ Ái Vi Doanh tiết lộ: Vương Hạc Đệ không có tiếng nói, Bạch Lộc vô cùng kém duyên - Ảnh 3
Nam diễn viên chăm chỉ đi tìm hiểu vai diễn, hòa nhập vào cảm xúc nhân vật tương đối nhanh.

Một số khán giả cho rằng sự cố gắng của Vương Hạc Đệ dường như 'đổ sông đổ bể' khi anh liên tục có những cảnh quay với những hành động đầy quái gở. Thậm chí anh còn bị đạo diễn cố tình chọn góc mặt không đẹp để quay.

Người trong đoàn làm phim Dĩ Ái Vi Doanh tiết lộ: Vương Hạc Đệ không có tiếng nói, Bạch Lộc vô cùng kém duyên - Ảnh 4
Vương Hạc Đệ liên tục có những cảnh quay với những hành động đầy quái gở.

Về phần Bạch Lộc, người này tiết lộ Dĩ Ái Vi Doanh rõ ràng "ra đời" để ca ngợi nữ chính. Bạch Lộc trên phim trường sôi nổi có thừa nhưng lại thường xuyên ngắt lời người khác, so với Vương Hạc Đệ, hai người là hai 'thế cực' khác nhau. Trước đó, nữ diễn viên còn vướng phải chỉ trích dữ dội khi cười lớn trong đoạn video được cho là ghi lại cảnh Vương Hạc Đệ đề xuất đạo diễn Dĩ Ái Vi Doanh nên chọn góc quay giống phim Goblin

Người trong đoàn làm phim Dĩ Ái Vi Doanh tiết lộ: Vương Hạc Đệ không có tiếng nói, Bạch Lộc vô cùng kém duyên - Ảnh 5
Bạch Lộc trên phim trường sôi nổi có thừa nhưng lại thường xuyên ngắt lời người khác.
Người trong đoàn làm phim Dĩ Ái Vi Doanh tiết lộ: Vương Hạc Đệ không có tiếng nói, Bạch Lộc vô cùng kém duyên - Ảnh 6
Trước đó, nữ diễn viên còn vướng phải chỉ trích dữ dội vì được cho là cười cợt Vương Hạc Đệ.

Tưởng rằng Dĩ Ái Vi Doanh sẽ là dự án giúp Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc đạt được những đỉnh cao mới trong sự nghiệp diễn xuất, thế nhưng lại không được như kỳ vọng vì cặp đôi liên tục nhận về nhiều chỉ trích nặng nề về cả diễn xuất và kịch bản. Hiện tại, điểm đánh giá trên Douban của phim liên tục giảm xuống, kéo theo danh tiếng của bộ đôi nam nữ chính Vương Hạc Đệ - Bạch Lộc cũng bị tụt dốc theo.

Người trong đoàn làm phim Dĩ Ái Vi Doanh tiết lộ: Vương Hạc Đệ không có tiếng nói, Bạch Lộc vô cùng kém duyên - Ảnh 7
Vương Hạc Đệ và Bạch Lộc liên tục nhận nhiều chỉ trích sau khi Dĩ Ái Vi Doanh kết thúc.
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Dù Dĩ Ái Vi Doanh đã kết thúc, thế nhưng Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ vẫn thu về nhiều luồng ý kiến trái chiều từ khán giả.

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