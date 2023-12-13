Người trong đoàn làm phim Dĩ Ái Vi Doanh tiết lộ: Vương Hạc Đệ không có tiếng nói, Bạch Lộc vô cùng kém duyên

Vừa qua, một diễn viên trong đoàn tiết lộ những câu chuyện hậu trường của Dĩ Ái Vi Doanh. Theo đó, trong phim Bạch Lộc giữ vị trí nhất phiên và là diễn viên 'quyền lực' nhất đoàn. Trong khi đó Vương Hạc Đệ chỉ xếp ở hàng phiên 2, chính vì thế tiếng nói của anh dường như không có 'giá trị'.

Một diễn viên trong đoàn tiết lộ những câu chuyện hậu trường của Dĩ Ái Vi Doanh.

Một người được cho là có mặt trong phim Dĩ Ái Vi Doanh đã chia sẻ rằng Vương Hạc Đệ trên phim trường là người rất nghiêm túc, mỗi khi không có cảnh quay, anh sẽ tự mình đọc lời thoại, thái độ rất tích cực, nam diễn viên chưa từng Vương Hạc Đệ trốn trong xe để nghỉ ngơi, mà ngược lại chăm chỉ đi tìm hiểu vai diễn, hòa nhập vào cảm xúc nhân vật tương đối nhanh.