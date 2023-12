Trước đó không lâu, trong sự kiện thời trang của LV. Cụ thể khi được phóng viên hỏi về chuyện tạo hình, tóc tai khác biệt tại sự kiện, Vương Hạc Đệ đã trả lời "Tôi ra ngoài đổi gió một chút, chứ quay cổ trang đến chán rồi". Được biết hiện tại nam diễn viên họ Vương đang cùng Điền Hi Vi đóng phim cổ trang Đại Phụng Đả Canh Nhân.

Vương Hạc Đệ từng có phát ngôn kém duyên trong sự kiện thời trang trong của LV bị cho là thiếu tôn trọng ekip Đại Phụng Đả Canh Nhân và cả bạn diễn Điền Hi Vi.

Nên phát ngôn này của Vương Hạc Đệ khiến khán giả vừa bất ngờ, vừa cảm thấy thất vọng khi cho rằng anh chàng không phải kiểu "EQ cao", "kính nghiệp" như những gì fan luôn tự hào. Ngoài ra, câu nói này không chỉ kém duyên mà còn động chạm đến ekip Đại Phụng Đả Canh Nhân và cả bạn diễn Điền Hi Vi, những người đang cố gắng cho dự án cổ trang này. Thế nhưng giờ đây màn thân thiết và tương tác bùng nổ của cả hai tại Tinh Quang Đại Thưởng đã phần nào đập tan tranh cãi.

Đại Phụng Đả Canh Nhân được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiểu Lang Quân Bán Báo, khai thác kết hợp giữa đề tài trinh thám phá án và tiên hiệp.

Đại Phụng Đả Canh Nhân sẽ do Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đảm nhận vai chính.

Tựa đề Đại Phụng Đả Canh Nhân theo nghĩa thuần Việt có thể hiểu là 'người đánh canh thời Đại Phụng'. Cốt truyện xoay quanh nhân vật chính Hứa Thất An không may trúng độc chết đi, vô tình xuyên không về vương triều Đại Phụng trở thành bổ khoái của huyện nha Hạt Trường Lạc, phủ Kinh Triệu. Nữ chính Lâm An là nhị công chúa của Đại Phụng, tính tình ngây thơ tùy hứng, vừa mềm mại, vừa có chút kiêu ngạo vừa mềm mại đáng yêu. Sau này, nàng được gả cho Hứa Thất An.

Tạo hình bùng nổ visual của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân.

Trên trang Douban đã hiển thị nam nữ chính của Đại Phụng Đả Canh Nhân là Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi, dự kiến khai máy trong Q3, phát hành năm 2024.