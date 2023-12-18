Vương Hạc Đệ công khai ‘người yêu mới’ có hành động ‘đánh dấu chủ quyền’ gây sốt trên thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng

Sao quốc tế 18/12/2023 13:43

Mới đây ngay trên thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng 2023, mỹ nam Vương Hạc Đệ có hành động cực ngọt ngào dành cho “bạn gái mới” lập tức "chiếm sóng", trở thành đề tài cực hot trên MXH.

vào chiều tối ngày 17/12, sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng của Tencent đã diễn ra và trở thành tâm điểm chú ý của fan Hoa ngữ. Sự kiện của Tencent nhằm tuyên dương các dự án phim ảnh, show và diễn viên xuất sắc trong năm 2023 vừa qua. Và trên thảm đỏ của sự kiện, Vương Hạc Đệ và “bạn gái mới” nhanh chóng "chiếm sóng", trở thành đề tài cực hot trên MXH.

Vương Hạc Đệ công khai ‘người yêu mới’ có hành động ‘đánh dấu chủ quyền’ gây sốt trên thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi trên thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng 2023. 

Xuất hiện trên thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng 2023, đại diện cho đoàn phim Đại Phụng Đả Canh Nhân, Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi khiến MXH bùng nổ với tạo hình khác lạ, cuốn hút. Vương Hạc Đệ "chơi lớn" với mái tóc vàng hoe khác xa thường thấy, trong khi nàng "búp bê cổ trang" có trang phục cắt xẻ táo bạo, gợi cảm.

Vương Hạc Đệ công khai ‘người yêu mới’ có hành động ‘đánh dấu chủ quyền’ gây sốt trên thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 2
Vương Hạc Đệ "chơi lớn" với mái tóc vàng hoe khác xa thường thấy. 
Vương Hạc Đệ công khai ‘người yêu mới’ có hành động ‘đánh dấu chủ quyền’ gây sốt trên thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 3
"Búp bê cổ trang" Điền Hi Vi xinh đẹp, gợi cảm hút hồn. 

Điều đáng nói là cả 2 cùng xuất hiện cực đẹp đôi trên thảm đỏ, được netizen khen vô cùng đẹp đôi. Nhiều khán giả còn công khai đẩy thuyền, mong cặp đôi "phim giả tình thật" dù Đại Phụng Đả Canh Nhân còn chưa lên sóng.

Không dừng lại ở đó, Vương Hạc Đệ còn có hành động "gây sốt", nhanh chóng chiếm giữ hạng 1 hot search Weibo. Lúc Điền Hi Vi tính rời đi, nam chính Đại Phụng Đả Canh Nhân đã nhanh chóng kéo tay cô nàng lại, mạnh mẽ giữ bạn diễn bên cạnh. Cử chỉ "đánh dấu chủ quyền" này của Vương Hạc Đệ khiến dân tình ngất xỉu vì phấn khích.

Trước đó không lâu, trong sự kiện thời trang của LV. Cụ thể khi được phóng viên hỏi về chuyện tạo hình, tóc tai khác biệt tại sự kiện, Vương Hạc Đệ đã trả lời "Tôi ra ngoài đổi gió một chút, chứ quay cổ trang đến chán rồi". Được biết hiện tại nam diễn viên họ Vương đang cùng Điền Hi Vi đóng phim cổ trang Đại Phụng Đả Canh Nhân.

Vương Hạc Đệ công khai ‘người yêu mới’ có hành động ‘đánh dấu chủ quyền’ gây sốt trên thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 4
 Vương Hạc Đệ từng có phát ngôn kém duyên trong sự kiện thời trang trong của LV bị cho là thiếu tôn trọng ekip Đại Phụng Đả Canh Nhân và cả bạn diễn Điền Hi Vi. 

Nên phát ngôn này của Vương Hạc Đệ khiến khán giả vừa bất ngờ, vừa cảm thấy thất vọng khi cho rằng anh chàng không phải kiểu "EQ cao", "kính nghiệp" như những gì fan luôn tự hào. Ngoài ra, câu nói này không chỉ kém duyên mà còn động chạm đến ekip Đại Phụng Đả Canh Nhân và cả bạn diễn Điền Hi Vi, những người đang cố gắng cho dự án cổ trang này. Thế nhưng giờ đây màn thân thiết và tương tác bùng nổ của cả hai tại Tinh Quang Đại Thưởng đã phần nào đập tan tranh cãi.

Đại Phụng Đả Canh Nhân được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiểu Lang Quân Bán Báo, khai thác kết hợp giữa đề tài trinh thám phá án và tiên hiệp.

Vương Hạc Đệ công khai ‘người yêu mới’ có hành động ‘đánh dấu chủ quyền’ gây sốt trên thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 5
Đại Phụng Đả Canh Nhân sẽ do Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đảm nhận vai chính. 

Tựa đề Đại Phụng Đả Canh Nhân theo nghĩa thuần Việt có thể hiểu là 'người đánh canh thời Đại Phụng'. Cốt truyện xoay quanh nhân vật chính Hứa Thất An không may trúng độc chết đi, vô tình xuyên không về vương triều Đại Phụng trở thành bổ khoái của huyện nha Hạt Trường Lạc, phủ Kinh Triệu. Nữ chính Lâm An là nhị công chúa của Đại Phụng, tính tình ngây thơ tùy hứng, vừa mềm mại, vừa có chút kiêu ngạo vừa mềm mại đáng yêu. Sau này, nàng được gả cho Hứa Thất An.

Vương Hạc Đệ công khai ‘người yêu mới’ có hành động ‘đánh dấu chủ quyền’ gây sốt trên thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng - Ảnh 6
Tạo hình bùng nổ visual của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi trong Đại Phụng Đả Canh Nhân. 

Trên trang Douban đã hiển thị nam nữ chính của Đại Phụng Đả Canh Nhân là Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi, dự kiến khai máy trong Q3, phát hành năm 2024.

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