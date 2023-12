Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng máy, đoạn trailer đầu tiên thu hút hàng triệu lượt xem

Dự án cổ trang Đại Phụng Đả Canh Nhân do Tencent phối hợp New Classics Media (Tân Lệ) sản xuất đã chọn Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi là cặp đôi chính. Có thể nói, cả hai đang là những diễn viên trẻ nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trước mắt, cư dân mạng không những đánh giá cao tạo hình của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi mà còn u mê trước thần thái mà cả hai thể hiện.