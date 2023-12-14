Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng máy, đoạn trailer đầu tiên thu hút hàng triệu lượt xem

Sao quốc tế 14/12/2023 09:00

Sau Dĩ Ái Vi Doanh hợp tác cùng Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ hiện tại đang đón nhận thành công đầu tiên của Đại Phụng Đả Canh Nhân.

Dự án cổ trang Đại Phụng Đả Canh Nhân do Tencent phối hợp New Classics Media (Tân Lệ) sản xuất đã chọn Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi là cặp đôi chính. Có thể nói, cả hai đang là những diễn viên trẻ nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Trước mắt, cư dân mạng không những đánh giá cao tạo hình của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi mà còn u mê trước thần thái mà cả hai thể hiện. 

Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng máy, đoạn trailer đầu tiên thu hút hàng triệu lượt xem - Ảnh 1

Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng máy, đoạn trailer đầu tiên thu hút hàng triệu lượt xem - Ảnh 2

Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng máy, đoạn trailer đầu tiên thu hút hàng triệu lượt xem - Ảnh 3
Cư dân mạng đánh giá cao tạo hình của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi.

Ngày 11/12 vừa qua, bộ phim đã hoàn tất ghi hình sau 145 ngày và chính thức đóng máy. Ngay sau đó đoàn phim đã chính thức tung ra trailer đầu tiên vào ngày 12/12. Cho đến hiện tại, đoạn trailer vẫn đang thu hút được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng và thu về những con số không thể xem thường.

Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng máy, đoạn trailer đầu tiên thu hút hàng triệu lượt xem - Ảnh 4

Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng máy, đoạn trailer đầu tiên thu hút hàng triệu lượt xem - Ảnh 5

Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng máy, đoạn trailer đầu tiên thu hút hàng triệu lượt xem - Ảnh 6

Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng máy, đoạn trailer đầu tiên thu hút hàng triệu lượt xem - Ảnh 7

Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng máy, đoạn trailer đầu tiên thu hút hàng triệu lượt xem - Ảnh 8

Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng máy, đoạn trailer đầu tiên thu hút hàng triệu lượt xem - Ảnh 9
 Bộ phim đã hoàn tất ghi hình sau 145 ngày và chính thức đóng máy vào ngày 11/12.

Theo đó, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ từ lúc phát hành, đoạn trailer dài gần 2 phút của Đại Phụng Đả Canh Nhân đã nhanh chóng vượt mốc 10 triệu lượt xem (và tính đến chiều tối cùng ngày là gần 13 triệu view).


Trailer đầu tiên của Đại Phụng Đả Canh Nhân .

Bên cạnh đó, những cảnh quay của Vương Hạc Đệ nhận về nhiều phản hồi tích cực từ netizen. Thậm chí nhiều người còn so sánh trạng thái của anh trong Đại Phụng Đả Canh Nhân với Dĩ Ái Vi Doanh vừa ra mắt đầu trong tháng 11. Cụ thể, Vương Hạc Đệ sử dụng giọng thật, thay vì lồng tiếng, dù thế nhưng cư dân mạng lại cho rằng giọng của anh chàng khá phù hợp với nhân vật chính. Không những thể, các cảnh múa kiếm, đánh võ trong Đại Phụng Đả Canh Nhân cũng được anh thực hiện một cách đẹp mỹ mãn.

Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng máy, đoạn trailer đầu tiên thu hút hàng triệu lượt xem - Ảnh 10
 Những cảnh quay của Vương Hạc Đệ nhận về nhiều phản hồi tích cực từ netizen.

Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng máy, đoạn trailer đầu tiên thu hút hàng triệu lượt xem - Ảnh 11

Đại Phụng Đả Canh Nhân của Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi đóng máy, đoạn trailer đầu tiên thu hút hàng triệu lượt xem - Ảnh 12
Các cảnh múa kiếm, đánh võ trong Đại Phụng Đả Canh Nhân được Vương Hạc Đệ thực hiện một cách đẹp mỹ mãn.

Được biết, Đại Phụng Đả Canh Nhân được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiểu Lang Quân Bán Báo, khai thác kết hợp giữa đề tài trinh thám phá án và tiên hiệp.

Nội dung truyện kể về cuộc đời của Hứa Thất An, một người tốt nghiệp trường cảnh sát bất ngờ xuyên không tới thế giới khác. Ngay ngày đầu đặt chân tới vương triều Đại Phụng, Hứa Thất An đã phải đối diện với biến cố lớn. Thế nhưng bằng những tri thức từng được học, anh đã hóa giải nguy cơ rồi từng bước xông pha ở thế giới mới.

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