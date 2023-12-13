Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/12/2023: Tần Lam và Ngụy Đại Huân thường cùng nhau về nhà ăn cơm với bố mẹ, Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi không hẹn hò?

2. "Tiên Kiếm 6" của Hứa Khải và Ngu Thư Hân được đánh giá cao và đã có các đề xuất muốn cả hai hợp tác quảng cáo.

3. Việc Bạch Kính Đình từ chối bộ phim "Tiên Đài Hữu Thụ" trước đây thực ra không phải vì sự phản đối của người hâm mộ mà vì trùng lịch với một bộ phim khác nên anh đành phải từ bỏ dự án này.

5. Vương Hạc Đệ và Điền Hi Vi không hẹn hò nhưng cùng nhau tụ tập ăn uống rất nhiều lần.

6. "Bạch Nhật Đề Đăng' tạm định Địch Lệ Nhiệt Ba x Trần Phi Vũ

7. Nữ chính "Khó Dỗ Dành" đang tiếp xúc Lưu Hạo Tồn nhưng Vương Sở Nhiên vẫn chưa từ bỏ dự án này vì cô ấy là nữ chính phù hợp nhất từ trước đến nay.

8. Mao Hiểu Đồng thực ra không có chút tự tin nào về ngoại hình của mình.

9. Quách Kỳ Lâm hiếm khi qua đêm ở nhà, chỉ trở lại làm việc vặt khi có việc ở nhà, và rời đi sau khi hoàn thành nó.

10. Tần Lam và Ngụy Đại Huân không chia tay, hai người sẽ trở về ăn cơm cùng bố mẹ ngay khi rảnh rỗi.

11. Trương Vũ Kỳ hút thuốc và uống rượu một mình, đã nhiều năm rồi, khả năng duy trì tình trạng của cô một nửa là do nhan sắc y khoa, nửa còn lại là do vấn đề di truyền.

12. Bạch Lộc cũng bắt đầu chăm chỉ hoạt động trong buổi trình diễn thời trang, và không muốn bị so sánh bởi một số tiểu hoa khác.

13. Hứa Khải đã chuẩn bị để nhận phim mới, anh ấy thực sự rất chăm chỉ đóng phim.

14. Triệu Lộ Tư và Ngu Thư Hân hiện tại đều đang tranh giành đụng độ chung tài nguyên rất nhiều.

15. Phim "Thiên Lý Giang Sơn Đồ" Trương Vãn Ý, Ngụy Đại Huân dự kiến tháng 1/2024 khai máy.