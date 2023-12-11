Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/12/2023: Lưu Diệc Phi 'nên duyên' cùng đàn em Vương Hạc Đệ trong phim cổ trang mới, Ngu Thư Hân có tiếng nói lớn nhất trong bộ phim của mình?

Sao quốc tế 11/12/2023 14:24

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (11/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phim đề tài lịch sử của Triệu Lộ Tư “Trận địa”, nhân vật nam chính hiện đang tiếp xúc với Vương Lỗi.

2. Trong "Nhất niệm quan sơn", với địa vị của Lưu Thi Thi, việc cô ấy muốn thêm cảnh cho mình là hoàn toàn không có vấn đề gì, nhiều ê-kíp cũng làm việc này, nhưng Lưu Thi Thi không phải là loại người sẽ thêm những cảnh quay cho chính cô và ngẫu nhiên thay đổi kịch bản nên quá trình quay phim lúc đó diễn ra rất suôn sẻ.

3. Phim điện ảnh “Chào mừng đến nhà hàng Long” với dàn diễn viên chính: Thẩm Đằng, Dịch Dương Thiên Tỉ, Tưởng Kỳ Minh

4. Trương Vũ Kỳ sẽ đóng vai Đông Phương Bất Bại trong phim điện ảnh "Tiếu ngạo giang hồ".

5. Ngu Thư Hân có mối quan hệ tốt với Hoa Sách và hợp đồng của cô đã được gia hạn, cô ấy vẫn có thể có tiếng nói lớn nhất trong bộ phim của mình.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/12/2023: Lưu Diệc Phi 'nên duyên' cùng đàn em Vương Hạc Đệ trong phim cổ trang mới, Ngu Thư Hân có tiếng nói lớn nhất trong bộ phim của mình? - Ảnh 1

6. "Phong hoa kỳ hữu lục" do Quách Kính Minh làm đạo diễn sẽ khởi quay vào tháng 2/2024. Diễn viên chính: Lý Hoành Nghị và Vương Sở Nhiên

7. “Khó dỗ dành” của Youku sẽ do Bạch Kính Đình và Vương Sở Nhiên diễn chính. Bộ phim dự kiến sẽ khai máy tháng 1/2024. Tuy nhiên, có nguồn tin cho rằng "Khó dỗ dành" hiện đang muốn thu hút nhiệt độ, Bạch Lộc quả thực đã tiếp xúc với bộ phim này, nhưng nữ chính cuối cùng vẫn chưa được quyết định.

8. Phim “Vạn hoa thế giới” (Tên cũ: Vạn tra triêu hoàng” gồm đội hình nam diễn viên: Trương Lăng Hách, Lâm Nhất, Nguỵ Triết Minh, Trịnh Nghiệp Thành. Tháng 1/2024 khởi quay.

9. Vương Tuấn Khải hiện đang tiếp xúc kịch 1 bản phim cổ trang. Nữ chính là Châu Dã, dự kiến tháng 4 năm khai máy.

10. Phim cổ trang S+ của Iqiyi "Trường lăng" sẽ bắt đầu quay vào quý 1/2024. Diễn viên chính tạm định là Lưu Diệc Phi, Vương Hạc Đệ.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/12/2023: Lưu Diệc Phi 'nên duyên' cùng đàn em Vương Hạc Đệ trong phim cổ trang mới, Ngu Thư Hân có tiếng nói lớn nhất trong bộ phim của mình? - Ảnh 2

11.“Nhất lộ triều dương” của Lý Lan Địch được coi là một phim truyền hình hiệu quả, tuy không thăng hạng nhưng tài nguyên của cô cũng được nâng cấp một chút và có được vai nữ chính nhị phiên phim S+.

12. Đại IP "Rơi vào tình yêu cuồng nhiệt của chúng ta" do Điền Hi vi và Trần Triết Viễn diễn chính.

13. Đội hình Show giải trí “Đại trinh thám mùa 9” gồm: Hà Cảnh, Đại Trương Vỹ, Trương Nhược Quân, Dương Dung, Nguỵ Đại Huân, Nguỵ Thần,…

14. "Muốn mãi mãi yêu" với sự tham gia của Dương Tử và Phạm Thừa Thừa dự kiến ​​sẽ được phát sóng vào ngày 12/12. Đồng thời, 2 diễn viên chính của "Muốn mãi mãi yêu" sẽ ghi hình chương trình "Xin chào thứ 7" vào ngày 19/12.

15. Phim hiện đại "Đãi ngả tỉnh lai thì" sẽ do Cảnh Điềm và Trương Tân Thành diễn chính.16. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/12/2023: Lưu Thi Thi và Tống Thiến hiện là đối thủ cạnh tranh, Cúc Tịnh Y mắc chứng lo âu trầm trọng về ngoại hình?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/12/2023: Lưu Thi Thi và Tống Thiến hiện là đối thủ cạnh tranh, Cúc Tịnh Y mắc chứng lo âu trầm trọng về ngoại hình?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (10/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/12/2023: Lưu Thi Thi và Tống Thiến hiện là đối thủ cạnh tranh, Cúc Tịnh Y mắc chứng lo âu trầm trọng về ngoại hình?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/12/2023: Lưu Thi Thi và Tống Thiến hiện là đối thủ cạnh tranh, Cúc Tịnh Y mắc chứng lo âu trầm trọng về ngoại hình?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/12/2023: Tiền thù lao của Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc là ngang nhau, khả năng dẫn người mới của Dương Tử tốt hơn Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/12/2023: Tiền thù lao của Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc là ngang nhau, khả năng dẫn người mới của Dương Tử tốt hơn Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/12/2023: Tiêu Chiến bị gia đình giục cưới vợ, Dương Mịch và Hoàng Tử Thao có mối quan hệ rất tốt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/12/2023: Tiêu Chiến bị gia đình giục cưới vợ, Dương Mịch và Hoàng Tử Thao có mối quan hệ rất tốt?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/12/2023: Mối quan hệ giữa Lưu Thi Thi và Đường Yên tốt hơn tình bạn giữa Dương Mịch và Đường Yên?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/12/2023: Mối quan hệ giữa Lưu Thi Thi và Đường Yên tốt hơn tình bạn giữa Dương Mịch và Đường Yên?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/12/2023: Độ nổi tiếng của Dương Tử trong Cbiz rất tốt, Trần Nghiên Hi phẫu thuật thẩm mỹ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/12/2023: Độ nổi tiếng của Dương Tử trong Cbiz rất tốt, Trần Nghiên Hi phẫu thuật thẩm mỹ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/12/2023: Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không ly hôn, Angelababy lợi dụng chuyện con bị bệnh mà liên lạc với chồng cũ?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/12/2023: Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long không ly hôn, Angelababy lợi dụng chuyện con bị bệnh mà liên lạc với chồng cũ?

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 22 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 13 giờ 5 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 13 giờ 8 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 13 giờ 10 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 13 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 28 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 14 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều