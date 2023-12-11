Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 11/12/2023: Lưu Diệc Phi 'nên duyên' cùng đàn em Vương Hạc Đệ trong phim cổ trang mới, Ngu Thư Hân có tiếng nói lớn nhất trong bộ phim của mình?

2. Trong "Nhất niệm quan sơn", với địa vị của Lưu Thi Thi, việc cô ấy muốn thêm cảnh cho mình là hoàn toàn không có vấn đề gì, nhiều ê-kíp cũng làm việc này, nhưng Lưu Thi Thi không phải là loại người sẽ thêm những cảnh quay cho chính cô và ngẫu nhiên thay đổi kịch bản nên quá trình quay phim lúc đó diễn ra rất suôn sẻ.

1. Phim đề tài lịch sử của Triệu Lộ Tư “Trận địa”, nhân vật nam chính hiện đang tiếp xúc với Vương Lỗi.

3. Phim điện ảnh “Chào mừng đến nhà hàng Long” với dàn diễn viên chính: Thẩm Đằng, Dịch Dương Thiên Tỉ, Tưởng Kỳ Minh

5. Ngu Thư Hân có mối quan hệ tốt với Hoa Sách và hợp đồng của cô đã được gia hạn, cô ấy vẫn có thể có tiếng nói lớn nhất trong bộ phim của mình.

6. "Phong hoa kỳ hữu lục" do Quách Kính Minh làm đạo diễn sẽ khởi quay vào tháng 2/2024. Diễn viên chính: Lý Hoành Nghị và Vương Sở Nhiên

7. “Khó dỗ dành” của Youku sẽ do Bạch Kính Đình và Vương Sở Nhiên diễn chính. Bộ phim dự kiến sẽ khai máy tháng 1/2024. Tuy nhiên, có nguồn tin cho rằng "Khó dỗ dành" hiện đang muốn thu hút nhiệt độ, Bạch Lộc quả thực đã tiếp xúc với bộ phim này, nhưng nữ chính cuối cùng vẫn chưa được quyết định.

8. Phim “Vạn hoa thế giới” (Tên cũ: Vạn tra triêu hoàng” gồm đội hình nam diễn viên: Trương Lăng Hách, Lâm Nhất, Nguỵ Triết Minh, Trịnh Nghiệp Thành. Tháng 1/2024 khởi quay.

9. Vương Tuấn Khải hiện đang tiếp xúc kịch 1 bản phim cổ trang. Nữ chính là Châu Dã, dự kiến tháng 4 năm khai máy.

10. Phim cổ trang S+ của Iqiyi "Trường lăng" sẽ bắt đầu quay vào quý 1/2024. Diễn viên chính tạm định là Lưu Diệc Phi, Vương Hạc Đệ.

11.“Nhất lộ triều dương” của Lý Lan Địch được coi là một phim truyền hình hiệu quả, tuy không thăng hạng nhưng tài nguyên của cô cũng được nâng cấp một chút và có được vai nữ chính nhị phiên phim S+.

12. Đại IP "Rơi vào tình yêu cuồng nhiệt của chúng ta" do Điền Hi vi và Trần Triết Viễn diễn chính.

13. Đội hình Show giải trí “Đại trinh thám mùa 9” gồm: Hà Cảnh, Đại Trương Vỹ, Trương Nhược Quân, Dương Dung, Nguỵ Đại Huân, Nguỵ Thần,…

14. "Muốn mãi mãi yêu" với sự tham gia của Dương Tử và Phạm Thừa Thừa dự kiến ​​sẽ được phát sóng vào ngày 12/12. Đồng thời, 2 diễn viên chính của "Muốn mãi mãi yêu" sẽ ghi hình chương trình "Xin chào thứ 7" vào ngày 19/12.

15. Phim hiện đại "Đãi ngả tỉnh lai thì" sẽ do Cảnh Điềm và Trương Tân Thành diễn chính.16.