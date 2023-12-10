Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/12/2023: Lưu Thi Thi và Tống Thiến hiện là đối thủ cạnh tranh, Cúc Tịnh Y mắc chứng lo âu trầm trọng về ngoại hình?

1. "Khó dỗ dành" hiện giờ gán tên tuổi của nhiều sao nam và nữ, Bạch Lộc quả thực đã từng tiếp xúc với bộ phim này nhưng vai nữ chính vẫn chưa được chốt. Bạch Kính Đình đang tiếp xúc với "Khó dỗ dành", hơn nữa đã bước vào giai đoạn cuối.

4. Hồ Liên Hinh bị chụp cảnh tay trong tay với một người đàn ông trong trung tâm thương mại và công khai hôn nhau khi đi trong thang máy, họ đã trò chuyện thân mật. Danh tính của người đàn ông được tiết lộ là Hoàn Nhan Lạc Dung, người từng hợp tác với cô trong bộ phim "Thiếu niên bạch mã tuý xuân phong". Một số cư dân mạng phát hiện ra rằng người đàn ông này nghi ngờ đã kết hôn và có con, anh ta lập gia đình từ rất sớm và cho đến nay vẫn chưa có tin tức gì về việc ly hôn.

3. Vương An Vũ và Triệu Lộ Tư rất tích cực đối với việc marketing cặp đôi, đã chuẩn bị rất nhiều tư liệu chung cho hai người.

5. Lưu Thi Thi và Tống Thiến hiện là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của nhau. Lưu Thi Thi có thế mạnh về phim cổ trang hơn nên tư bản "Trường An Cổ Ý" nghiêng về cô ấy, nhưng phong cách trong phim hiện đại của Tống Thiến lại phù hợp với tài nguyên thời trang.

6. Trần Hách bây giờ thỉnh thoảng thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, chỉ để xem thái độ của thế giới bên ngoài đối với anh ta. Nhưng thực tế, hình tượng cặn bã của anh ta không thể thay đổi được chút nào.

7. Bạn gái của Hàn Đông Quân là bạch phú mỹ và họ sắp kết hôn.

8. Tính khí của Đậu Kiêu bây giờ càng lúc càng lớn. Anh ta đã mấy lần mất bình tĩnh với vợ trước mặt người ngoài. Mấu chốt là vợ anh ta vẫn bảo vệ anh, giúp giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.

9. Trần Vỹ Đình thực sự quan tâm đến việc hợp tác với TVB, nhưng khả năng của anh ấy thực sự không được TVB coi trọng. Vì vậy, hiện tại anh dự định sẽ làm việc chăm chỉ để nâng cao khả năng kinh doanh của mình, để không chỉ kiếm sống ở TVB mà còn giành được các cơ hội khác trong giới giải trí.

10. Cúc Tịnh Y mắc chứng lo âu trầm trọng về ngoại hình nên cô ấy rất quan tâm đến những nhận xét của người khác về ngoại hình của mình.

11. Trương Tuyết Nghênh đặc biệt bị ám ảnh bởi bạn trai hiện tại, cô từng nấu ăn cho bạn trai mỗi ngày trong khách sạn và đợi anh ta tan việc trong phòng.

12. Trần Hiểu thực sự không cho phép người hâm mộ đến thăm đoàn làm phim, bởi vì trước đó có một người hâm mộ đã đến thăm và bị trợ lý đạo diễn lừa gạt, suýt chút nữa thì thua thiệt. Trần Hiểu tức giận đến mức trực tiếp mắng mỏ trợ lý đạo diễn trên weibo, đoàn làm phim thậm chí còn sa thải trợ lý đạo diễn.

13. Quách Kính Minh thường mời các nam diễn viên trên phim trường đi ăn tối, nhưng nếu nữ diễn viên nhất quyết tham gia, vẻ mặt của anh ta sẽ không được đẹp lắm, thậm chí còn ngầm nhắm tới cô ta trong bữa tối.

14. Tạ Na muốn tham gia vào hội phụ huynh ở trường của con mình, vì phụ huynh ở trường tư thục đó đều giàu có phú quý, cô muốn tìm cơ hội để giao lưu với những người đó, nhưng dù có bỏ ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa, cô không tìm được cách nào.

15.C ó một giám đốc điều hành cấp cao rất thích Hứa Khải và gửi cho anh ấy tài nguyên để phát triển hơn nữa, nhưng Hứa Khải không bao giờ đáp lại.