Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 12/12/2023: Dương Mịch và Ngụy Đại Huân là chia tay hòa bình, Angelababy không có ý định ra nước ngoài để phát triển sự nghiệp?

2. Chuyên gia trang điểm của Cúc Tịnh Y cũng rất nổi tiếng, và trang điểm cho Bạch Lộc khi tham dự GQ cũng là từ chuyên gia trang điểm trước đây của cô.

4. Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy chắc chắn sẽ hợp tác, Iqiyi và GQ có giám đốc điều hành cấp cao thích xem hai người hợp tác, GQ cố tình sắp xếp cho hai nghệ sĩ không có tác phẩm chung ở trên cùng một thuyền trước đó, và họ còn có sẵn kịch bản trong tay.

5. Ban đầu, Dương Mịch và Ngụy Đại Huân là chia tay hòa bình. Vì vậy, giữa cô ấy và Tần Lam không tồn tại bất kỳ mâu thuẫn nào.

6. Nhiều diễn viên nữ trong Cbiz quảng cáo sản phẩm phổ biến rộng rãi nhưng bản thân họ chưa từng sử dụng thử.

7. Khó Dỗ Dành từng chốt nhiều diễn viên như Vương Sở Nhiên, Hồ Liên Hinh, Châu Dã, Điền Hi Vi... nhưng họ đều xảy ra chuyện. Đoàn phim không được may mắn.

8. Công ty của Đặng Vi đối với anh ấy có kỳ vọng rất cao. Công ty hy vọng anh ấy sẽ trở thành đỉnh lưu thế hệ mới.

9. Hiện tại, mỗi khi Trần Phi Vũ ra ngoài làm việc, mẹ của anh ấy sẽ đi theo giám sát.

10. Angelababy không có ý định ra nước ngoài để phát triển, chỉ cần lặng lẽ chờ đợi trong nước, chờ đợi cuộc điều tra kết thúc, và sau đó thiết lập lại mối quan hệ.

11. Đoàn đội Trương Lãng Hách cảm thấy hứng thú với kịch bản phim cổ trang Bất Nhị Chi Thần.

12. Lưu Hạo Tồn đã bỏ thái độ cao cao tại thượng. Nếu được mời tham dự sự kiện, cô ấy không còn để ý đến vị trí cùng đãi ngộ. Ngoài ra, công ty của Lưu Hạo Tồn đầu tư vào đoàn phim Khó Dỗ Dành. Họ muốn cô ấy đóng vai chính trong tác phẩm này.

13. Quách Tuấn Thần dành được vai nam hai trong phim "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền Thiên" là nhờ có chỗ dựa lớn.

14. Vương Sở Nhiên bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng từ phim Khói Lửa Nhân Gian. Tình cảm của cô ấy và bạn trai cũng không ổn định. Tiếp theo, cô ấy muốn nghỉ ngơi.

15. La Vân Hi sẽ không quảng bá cùng Tống Dật trong phim Nhan Tâm Ký.