Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'kết đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong một dự án cấp S+ của Tencent?

Sao quốc tế 19/12/2023 09:36

Các trang mạng xã hội hiện đang truyền tay nhau thông tin Vương Hạc Đệ chuẩn bị hợp tác với Địch Lệ Nhiệt Ba.

Vương Hạc Đệ kể từ sau siêu phẩm cổ trang Thương Lan Quyết nhanh chóng vươn lên hàng sao lưu lượng, được công chúng và giới truyền thông trong và ngoài nước hết mực săn đón mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện. Ngoài ra, sức hút về mặt tính cách và hình tượng ngoài đời của Vương Hạc Đệ cũng là nguyên nhân khiến anh chàng nhanh chóng bước lên hàng lưu lượng. Trong năm nay, danh tiếng của Vương Hạc Đệ vẫn luôn được duy trì ở mức cao, chính vì lí do này nên nam diễn viên luôn 'lọt vào tầm ngắm' của các nhà sản xuất phim có tiếng. Đơn cử là Đại Phụng Đả Canh Nhân - một trong những dự án được mong chờ nhất năm nay. 

Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'kết đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong một dự án cấp S+ của Tencent? - Ảnh 1
Vương Hạc Đệ kể từ sau siêu phẩm cổ trang Thương Lan Quyết nhanh chóng vươn lên hàng sao lưu lượng.
Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'kết đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong một dự án cấp S+ của Tencent? - Ảnh 2
Sức hút về mặt tính cách và hình tượng ngoài đời của Vương Hạc Đệ cũng là nguyên nhân khiến anh chàng nhanh chóng bước lên hàng lưu lượng.
Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'kết đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong một dự án cấp S+ của Tencent? - Ảnh 3
 Nam diễn viên luôn 'lọt vào tầm ngắm' của các nhà sản xuất phim có tiếng.

Vừa qua, có nguồn tin tiết lộ nam diễn viên họ Vương có khả năng sẽ hợp tác cùng đàn chị Địch Lệ Nhiệt Ba trong một dự án cấp S+, xếp vào hàng ngũ trọng điểm của Tencent, có tên Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng.  

Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'kết đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong một dự án cấp S+ của Tencent? - Ảnh 4
Nam diễn viên họ Vương có khả năng sẽ hợp tác cùng đàn chị Địch Lệ Nhiệt Ba trong một dự án cấp S+.

Trước thông tin này, phần lớn cư dân mạng đã đứng ngồi không yên và bàn luận sôi nổi. Có người cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Hạc Đệ nếu thực sự hợp tác sẽ vô cùng 'xứng đôi vừa lứa'. Nếu cả hai cùng nhau 'sánh đôi' trong dự án này, như vậy điều Vương Hạc Đệ hằng ước mong bấy lâu nay sẽ trở thành hiện thực, chính là được làm việc chung với thần tượng của anh - Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy nhiên, cũng có một bộ phận cho rằng diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba không được tốt, tuổi tác cũng có phần lớn hơn Vương Hạc Đệ, nếu cùng sánh đôi chắc chắn sẽ không hợp.

Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'kết đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong một dự án cấp S+ của Tencent? - Ảnh 5
Có người cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba và Vương Hạc Đệ nếu thực sự hợp tác sẽ vô cùng 'xứng đôi vừa lứa'

Bên cạnh đó, netizen còn cảm thấy xác suất để Vương Hạc Đệ đóng phim cùng Địch Lệ Nhiệt Ba là không cao, càng không nên đặt niềm tin vào đây quá nhiều để rồi thất vọng tràn trề. Hiện tại phía hai diễn viên và nhà sản xuất vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'kết đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong một dự án cấp S+ của Tencent? - Ảnh 6
 Hiện tại phía hai diễn viên và nhà sản xuất vẫn chưa lên tiếng xác nhận thông tin này.

Vương Hạc Đệ sinh năm 1998, lớn lên tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sao nam từng tốt nghiệp tại Học viện chuyên hàng không Tây Nam. Từ khi còn là sinh viên, nhờ diện mạo đẹp trai và chiều cao ấn tượng 1m83.Vương Hạc Đệ nhiều lần là mẫu ảnh cho poster cho trường đại học trong kỳ tuyển sinh và người phát ngôn hình ảnh cho ngành tiếp viên hàng không.

Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'kết đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong một dự án cấp S+ của Tencent? - Ảnh 7
Vương Hạc Đệ sinh năm 1998, lớn lên tại Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là một trong những diễn viên trẻ nổi tiếng nhất của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. "Mỹ nhân Tân Cương" sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp xuất sắc dù diễn xuất chưa được giới chuyên môn đánh giá quá cao. Cô còn là gương mặt trang bìa cho nhiều tạp chí danh tiếng và đại diện cho nhiều thương hiệu. 

Vương Hạc Đệ chuẩn bị 'kết đôi' cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong một dự án cấp S+ của Tencent? - Ảnh 8
Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là một trong những diễn viên trẻ nổi tiếng nhất của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay.
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