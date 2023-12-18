Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/12/2023: Trương Đại Đại vẫn đối xử khá tốt với Angelababy, Vương Hạc Đệ được nhiều sao nữ tán tỉnh?

Sao quốc tế 18/12/2023 11:21

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (18/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phần 2 "Trường Tương Tư" do Dương Tử, Trương Vãn Ý, Đặng Vi và Đàn Kiện Thứ đóng chính đã rất thành công trong việc thu hút đầu tư và có thể sẽ được phát sóng vào đầu năm sau.

2. Lâm Duẫn hiện giờ rất khó nhận được kịch bản, vai diễn có thể cầm chắc trong tay đều là vai phụ, "Thuỷ long ngâm" cũng là phim đại nam chủ, nguyên tác không có tuyến tình cảm.

3. Kế hoạch hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh là quay điện ảnh trước rồi mới quay truyền hình.

4. Triệu Lệ Dĩnh sẽ không tham dự bất kỳ sự kiện đêm giao thừa nào trong năm nay.

5. Trương Đại Đại vẫn đối xử khá tốt với Angelababy, gần đây còn mời cô tham dự sinh nhật nhưng cô đã từ chối vì không muốn trở thành tâm điểm bàn tán của người khác.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/12/2023: Trương Đại Đại vẫn đối xử khá tốt với Angelababy, Vương Hạc Đệ được nhiều sao nữ tán tỉnh? - Ảnh 1

6. "Vạn tra triêu hoàng" của Địch Lệ Nhiệt Ba chưa thể khai máy trong thời gian ngắn sắp tới, chưa tìm đủ hết nam chính.

7. Lộc Hàm và Quan Hiểu Đồng vẫn chưa chia tay, dù có xảy ra mâu thuẫn gì cũng không thể chia tay một cách dễ dàng, dù sao cũng đã bên nhau nhiều năm.

8. Gần đây có rất nhiều người theo đuổi Đặng Vi nhưng anh không có hứng thú.

9. "Đại mộng quy ly" của Quách Kính Minh là một mớ hỗn độn, quy tụ từ Idol, hot boy, hot girl mạng, người mẫu... Chỉ nhìn đội hình thôi cũng thấy giống kiểu tụ tập hơn là quay phim.

10. Vương Hạc Đệ độc thân đã lâu, kể từ khi chia tay người yêu cũ, xung quanh anh đã có rất nhiều nghệ sĩ nữ tích cực "tán tỉnh" anh.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/12/2023: Trương Đại Đại vẫn đối xử khá tốt với Angelababy, Vương Hạc Đệ được nhiều sao nữ tán tỉnh? - Ảnh 2

11. Trương Tụng Văn mỗi lần trước khi hợp tác với một nghệ sĩ xa lạ, anh ấy sẽ kiểm tra trước thông tin của người đó, chẳng hạn như thời điểm ra mắt, đã đóng bao nhiêu bộ phim truyền hình và điện ảnh,... Sau đó tôi sẽ mang tác phẩm tiêu biểu của người đó ra xem, chủ yếu là nghiên cứu phong cách diễn xuất của đối phương, điều này sẽ giúp bản thân hợp tác tốt hơn với bên kia trong tương lai.

12. Từ Khắc dự định sang năm sẽ làm một bộ phim hướng đến nữ giới và đi theo con đường quốc tế, vì vậy nữ chính có ý định tìm một người đã từng làm việc ở Hollywood. Dương Tử Quỳnh và Lưu Diệc Phi đều tiếp xúc với dự án này.

13. "Họa bì" chuẩn bị được remake, bước đầu chọn Ngải Mễ đóng vai Tiểu Duy.

14. Thái Từ Khôn vừa trở lại Trung Quốc không lâu, sẽ từ từ kiểm tra tình hình cho việc quay lại.

15. Mạnh Mỹ Kỳ chuẩn bị tiến tổ quay phim.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 17/12/2023: Dương Mịch độc thân hạnh phúc hơn so với lúc yêu đương, Chương Tử Di sẽ là giám khảo của kỳ thi nghệ thuật sân khấu Trung Quốc?

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (17/12/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Angelababy sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

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