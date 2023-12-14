Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 14/12/2023: Bạch Lộc khá hào phóng với bạn bè, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều thiếu tác phẩm thực tích trong lĩnh vực điện ảnh?

2. Khi Cổ Lực Na Trát ăn tráng miệng, cô ấy chỉ dùng thìa cắn một miếng nhỏ rồi đưa phần còn lại cho trợ lý.

1. Vương Sở Nhiên cao 1m72, khi quay những cảnh đối diện với Đàn Kiện Thứ, Vương Sở Nhiên chùn chân để chiều cao ngang bằng nhau.

4. Dương Siêu Việt chỉ khó tiếp xúc hơn với tài nguyên nữ chính phim truyền hình, nhưng với sự nổi tiếng của cô ấy, việc bước lên thảm đỏ và quay chương trình tạp kỹ không khó.

3. Sau khi xong việc Dương Mịch sẽ tranh thủ sang Hong Kong gặp con gái để giải quyết cho xong mọi chuyện.

5. Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều thiếu tác phẩm thực tích trong lĩnh vực điện ảnh, trước đây họ từng xuất hiện trong một số tác phẩm điện ảnh nhưng lại không có mối quan hệ với những đạo diễn quyền lực trong giới, điều này rất bất lợi cho sự chuyển hình của họ. Vì vậy bây giờ khi gặp dự án có đạo diễn lớn, họ sẽ tham gia ngay khi có thể, chỉ để kết nối quan hệ.

6. Trong bộ phim "Khó dỗ dành", bất kể nữ chính là Vương Sở Nhiên hay Lưu Hạo Tồn, Bạch Kính Đình đều có ý định giành bộ phim này. Bộ phim này dự kiến ​​sẽ khởi quay vào quý 2 năm sau nên vẫn còn chưa chốt diễn viên chính.

7. Người trong đoàn đội Dương Dương đều có mức lương khá cao.

8. Điền Gia Thuỵ cũng đã ký thỏa thuận làm nam chính đơn nguyên trong "Vạn tra triều hoàng".

9. Mặc dù Lý Thấm mới nhận vai trong "Thất dạ tuyết" cách đây không lâu nhưng trên thực tế, sự tập trung của cô trong hai năm qua hoàn toàn là phim chính kịch, cô muốn đột nhập vào vòng Thanh y, cô thường giữ thái độ khiêm tốn và tập trung vào sự nghiệp của mình.

10. Bạch Lộc khá hào phóng với bạn bè của mình.

11. Đường Yên sẽ nghỉ ngơi sau khi đóng máy "Niệm Vô Song", tham vọng sự nghiệp của nữ diễn viên đang bùng nổ và La Tấn cũng để cô tự do. Hiện cô đang toàn lực để giành vai nữ chính trong “Ngọc lan hoa khai quân tái lai”.

12. Mặc dù Lưu Vũ Ninh nhận được rất nhiều lời chê bai trong "Nhất niệm quan sơn", nhưng phía đoàn phim vẫn khá hài lòng, dù sao thì nó cũng có nhiệt độ lớn.

13. Phim hiện đại của Youku “Giữa hè đầy màu sắc” tạm định dàn diễn viên chính là Đồng Dao, Hầu Văn Nguyên. Đạo diễn là Dương Văn Quân

14. Nửa đầu năm sau, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ quay tiên hiệp “Bạch nhật đề đăng” của Tencent, nam chính đang đàm phán với sao nam trẻ, có tin đồn nam chính là Trần Phi Vũ.

15. Ngu Thư Hân hiện đang tiếp xúc với 1 bộ cổ trang và có một thương vụ trang sức xa xỉ sắp công bố.