Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 16/12/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba có rất nhiều dự án đang chờ tham gia, Ngu Thư Hân xin nghỉ 1 tháng trong lúc đang quay ?

2. Viên Băng Nghiên sẽ không cho cô cơ hội nào quay trở lại shơbiz sau lùm xùm trốn thuế.

1. Tiêu Chiến hai năm vừa qua đang cố gắng thâm nhập thị trường điện ảnh, anh ấy có quan hệ khá tốt với đạo diễn Từ Khắc.

4. Thời kỳ cạn kiệt tài nguyên của Trần Phi Vũ đã qua đi, sự cố ảnh chụp giường chiếu không ảnh hưởng gì đến anh.

3. "Cửu trọng tử" do Mạnh Tử Nghĩa hợp tác với Lý Quân Nhuệ khai máy vào tháng 12, sau đó nữ diễn viên sẽ vào đoàn "Đào hoa chiết giang sơn".

5. Hiện tại có rất nhiều dự án được giao cho Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng sự lựa chọn cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cô, "Bạch Nhật Đề Đăng" đã thu hút nhiều sự chú ý kể từ khi được công bố chính thức sẽ chuyển thể thành dự án phim truyền hình. Trước mắt, tên phim đã được thay đổi và đã tiếp xúc các diễn viên, có vẻ như nó đang trong giai đoạn chuẩn bị ban đầu và tin rằng dự án sẽ sớm hoàn thiện.

Trước bộ phim này, dự kiến Nhiệt Ba sẽ diễn bộ "Thế Giới Vạn Hoa" do Hằng Tinh Dẫn Lực sản xuất. Tuy nhiên, thời gian bấm máy của bộ này bị trì hoãn vô thời hạn. Với tư cách là hoa đỉnh lưu hàng đầu đang trong thời kỳ chuyển hình, Nhiệt Ba không thể để trống lịch trình của mình cho một dự án cổ trang bình bình.

Vì vậy, sau "Thế Giới Vạn Hoa", kịch bản trong tay Địch Lệ Nhiệt Ba không chỉ bao gồm bộ chuyển thể từ tiểu thuyết huyền nghi "Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng" của tác giả Vĩ Ngư mà còn có dự án trọng điểm "Anh Hùng Liên Minh" mà Trương Nghệ Mưu là nhà sản xuất, và còn có tiếp xúc bộ cổ trang tiên hiệp "Bạch Nhật Đề Đăng" này.

6. Cát-xê điện ảnh của Ngô Lỗi thấp hơn truyền hình nhiều, thậm chí số tiền cụ thể thế nào thì tuỳ theo dự án mà sẽ tăng giảm đôi chút.

7. Vu Thích vẫn còn khá nhiều thông tin bất lợi, sau này vì cạnh tranh tài nguyên sẽ bị đối thủ từ từ lôi ra nhưng đoàn đội quan hệ công chúng của anh cũng rất trâu bò, lần nào cũng có thể rút lui toàn thân.

8. Lý Nhất Đồng đặc biệt hào phóng, rất hay mời nhân viên đoàn làm phim ăn uống

9. Bạch Kính Đình thời đại học hút thuốc, nhưng nam diễn viên thuộc loại không nghiện thuốc lá, bây giờ không hút thuốc nữa.

10. Bộ phim mà Ngu Thư Hân đang quay quả thực vẫn luôn vì cô mà phải điều chỉnh tiến độ, vốn dĩ là vì cô xin nghỉ phép 1 tháng, nam chính và thế thân phải quay với nhau. Quay cũng gần xong rồi, kết quả là sau khi nữ diễn viên quay lại liền bắt mọi người phải quay lại, khiến cho nam chính tức nổ mắt.

11. Đỉnh Lưu tìm rất nhiều người trong giới giúp mình lên tiếng, đưa tiền cho các blogger mong họ giơ cao đánh khẽ, còn mua thuỷ quân khen mình, sợ cái mác "chuột" sẽ luôn bám dính lấy anh.

12. Hiện giờ Agelababy ra ngoài cũng không thể đi quá xa để có thể tiếp nhận điều tra bất cứ lúc nào bởi vì có người tố cáo cô có vấn đề về thuế, có khả năng lớn người tố cáo là hoa 85.

13. Trong quá trình quay “nhà hàng trung hoa” Triệu Hựu Đình và chương trình có xảy ra một số vấn đề nên đã tạm dừng ghi hình.

14. Chung Sở Hy rất thoáng trong chuyện tình cảm, có cảm giác thì liền hẹn hò, hết rồi thì chia tay nên thời gian hẹn hò thường không kéo dài.

15. Dương Dương và Kim Thần có mối quan hệ tốt trên trường quay, nhưng không có chuyện phim giả tình thật, việc anh chia tay với Vương Sở Nhiên không liên quan gì đến Kim Thần.