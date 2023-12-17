2. Phim "Nữ thương" chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên sẽ do Dương Mịch và Triệu Hựu Đình diễn chính.

1. Tổng hợp dưa phim của Trương Lăng Hách: phim hiện đại "Kim thiên thị thái dương vũ" và phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn "Tôi như ánh dương rực rỡ".

4. Phim S+ của Tencent "Thập cẩm" sẽ khởi quay vào quý 1/2024, tạm định diễn viên chính là Dương Dương.

3. Phim truyền hình đài Hồ Nam "Kiểm sát quan dữ thiếu niên" do Trương Tiểu Phỉ, Trần Nhược Hiên, Lý Quang Khiết, Dư Gia Thành,... diễn chính sẽ khai máy vào giữa tháng 1 tại Vân Nam.

5. Trạng thái tình cảm của Dương Mịch chính là khi độc thân hạnh phúc hơn so với lúc yêu đương.

6. Phim cổ trang "Sơn hà chẩm" của Tencent và truyền thông Quang Tuyến dự kiến sẽ khởi quay vào tháng 2/2024. Diễn viên chính: Tống Thiến, Đinh Vũ Hề.

7. Tư bản đằng sau Vu Thích rất phúc tạp và liên quan đến nhiều thế lực. Hợp đồng môi giới phim ảnh ký với công ty của Ô Nhĩ Thiện, hợp đồng đại ngôn tuyên truyền ký với Ma Uy chung đoàn đội với Thang Duy, ngoài ra còn có tài nguyên từ Cảng khuyên và tư bản Tencent.

8. "Hồ yêu vương quyền thiên" do Thành Nghị và Lý Nhất Đồng diễn chính sẽ sớm khai máy vào ngày 23/12

9. Lý Lan Địch sẽ đóng trong phim cổ trang Iqiyi "Triêu tuyết lục".

10. Chương Tử Di sẽ là giám khảo của kỳ thi nghệ thuật sân khấu Trung Quốc trong năm nay.

11. Phim thần tượng hiện đại của Tencent "Ngôi nhà màu đỏ dưới gốc cây" do Trạch Tiêu Văn và Đặng Ân Hi diễn chính.

12. Phim cổ trang "Quốc sắc phương hoa" của Dương Tử và Lý Hiện dự kiến sẽ khởi quay vào 2/1/2024

12. Tổng hợp dưa phim của Bạch Lộc: cổ trang S+ của Iqiyi "Triêu tuyết lục", Cổ trang lịch sử "Như mộng lệnh" và cổ trang Iqiyi "Hành mộ hữu hồ"

14. Tổng hợp dưa phim của Trương Lăng Hách: phim hiện đại "Kim thiên thị thái dương vũ" và phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Cố Mạn "Tôi như ánh dương rực rỡ"

15. Phim cổ trang Iqiyi "Tiêu diêu" do Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo diễn chính.