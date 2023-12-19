Vừa được khen 'lấn át' Địch Lệ Nhiệt Ba qua camera thường, Dương Tử bị chất vấn chỉnh sửa 'quá đà' trên thảm đỏ

Trong sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2023, bất ngờ thay, dù sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ và gây bão cả Weibo với tạo hình công chúa lộng lẫy trên thảm đỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị Dương Tử lấn lướt với màn so nhan sắc qua camera thường trong buổi lễ. Kiểu trang điểm quá đậm và dữ của nàng mỹ nhân Tân Cương vấp phải ý kiến trái chiều, trong khi thần thái nhẹ nhàng và thu hút của Dương Tử lại được lòng cư dân mạng hơn.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử vẫn thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh, và tất nhiên sự kiện lần này cũng không phải là ngoại lệ.

Tuy nhiên, xuất hiện trên thảm đỏ Tinh Quang Đại Thưởng của nền tảng Tencent, Dương Tử khiến fan ngỡ ngàng vì diện chiếc đầm với màu sắc, kiểu dáng nặng nề, diêm dúa. Chiếc Haute Couture Xuân Hè 2023 vô tình khiến phần eo của nữ nghệ sĩ gần như biến mất.

Điều đáng nói là trước đó, phòng làm việc nữ diễn viên đã đăng tải tạo hình này vô cùng long lanh, sang trọng. Cư dân mạng lập tức được dịp chê bai thậm tệ Dương Tử vì liên tục photoshop ảnh quá đà, lừa dối người hâm mộ.

Ngoài ra, những bức ảnh được Sohu đăng tải cách đây mấy ngày cũng bị cư dân mạng đào lại, có thể thấy trạng thái của cô nàng khác xa với những hình ảnh chỉn chu được phía phòng làm việc đăng tải. Gương mặt Dương Tử lộ rõ vẻ mệt mỏi, nếp nhăn ở mắt và khóe miệng hiện ra rõ mồn một.

Một số ý kiến bênh vực nữ diễn viên vì cho rằng các nghệ sĩ đều phải làm việc với lịch trình dày đặc, thất thường. Việc sức khỏe, nhan sắc bị xuống cấp là điều hiển nhiên có thể thông cảm được.