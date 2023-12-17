Dương Tử khoe nhan sắc trong veo, cùng bạn trai thông báo tin vui dịp cuối năm 2023

Sao quốc tế 17/12/2023 18:23

Cuối cùng, dự án phim mới của Dương Tử hợp tác cùng Hứa Khải sẽ được công bố phim chiếu trên CCTV (Đài truyền hình trung ương Trung Quốc) 2024.

Mới đây, Dương Tử, Hứa Khải cùng diễn viên gạo cội Ngô Ngạn Xu đã cùng nhau xuất hiện trên sân khấu buổi công bố phim chiếu trên CCTV (Đài truyền hình trung ương Trung Quốc) 2024. 3 nghệ sĩ cùng nhau giới thiệu về phim Thừa Hoan Ký.

Dương Tử khoe nhan sắc trong veo, cùng bạn trai thông báo tin vui dịp cuối năm 2023 - Ảnh 1
Dương Tử, Hứa Khải cùng diễn viên gạo cội Ngô Ngạn Xu xuất hiện trên sân khấu buổi công bố phim chiếu trên CCTV.

Đây chính là động thái xác nhận tác phẩm sẽ lên sóng CCTV trong năm mới. Poster và trailer mới của Thừa Hoan Ký cũng được tung ra. Quả thực là một tin cực kỳ đáng vui mừng với người hâm mộ của Thừa Hoan Ký, đặc biệt là fan Dương Tử. Lên sóng trên CCTV sẽ đảm bảo được rating, càng thêm khẳng định thực tích phim ảnh và địa vị Dương Tử trong lứa tiểu hoa 90.

Dương Tử khoe nhan sắc trong veo, cùng bạn trai thông báo tin vui dịp cuối năm 2023 - Ảnh 2
Dương Tử vào vai Mạch Thừa Hoan trong phim Thừa Hoan Ký.

Thừa Hoan Ký chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn nổi tiếng Diệc Thư. Nội dung phim kể về Mạch Thừa Hoan (Dương Tử), cô gái vốn chuẩn bị bước lên xe hoa với người bạn trai xuất thân từ gia đình khá giả. Thế nhưng, đòi hỏi từ mẹ ruột cùng những sóng gió ập đến với gia đình chồng tương lai khiến mối quan hệ của cả hai lâm vào bế tắc.

Dương Tử khoe nhan sắc trong veo, cùng bạn trai thông báo tin vui dịp cuối năm 2023 - Ảnh 3
Phân đoạn Mạch Thừa Hoan (Dương Tử) và Diêu Chí Minh (Hứa Khải) ăn dưa trong công viên.
Dương Tử khoe nhan sắc trong veo, cùng bạn trai thông báo tin vui dịp cuối năm 2023 - Ảnh 4
Cảnh cả gia đình đoàn tụ ngắm pháo hoa cũng được yêu thích. 

Về sau, Mạch Thừa Hoan từng bước trưởng thành, tự xây dựng sự nghiệp riêng. Cô cũng dần hiểu được tâm tư của mẹ mình, đồng thời gặp được người đàn ông định mệnh Diêu Chí Minh (Hứa Khải).

Cư dân mạng nhận định, Thừa Hoan Ký là câu chuyện hiện thực cuộc sống, các nhân vật không có ai xấu hẳn mà mỗi người đều có lý lẽ riêng. Kiểu kịch bản như thế này rất hợp với gu của khán giả đại chúng, dễ giành được thành tích tốt khi lên sóng trên đài lớn.

Dương Tử khoe nhan sắc trong veo, cùng bạn trai thông báo tin vui dịp cuối năm 2023 - Ảnh 5
Poster mới của Thừa Hoan Ký.

Không những vậy, trong lần đầu hợp tác trong chính trong một bộ phim dài tập, khán giả mong đợi Hứa Khải và Dương Tử sẽ bùng nổ phản ứng hóa học. Đều là những ngôi sao sở hữu ngoại hình đẹp, vậy nên cặp đôi này được kỳ vọng rất lớn. Cả hai sẽ có một mối tình vừa ngọt ngào, vừa hiện thực khiến người xem không thể rời mắt.

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Sau thành công của vai diễn Tiểu Yêu trong phim Trường Tương Tư đã giúp Dương Tử là nữ diễn viên duy nhất có trong danh sách các nhân vật/ vai diễn hot nhất Vlinkage trong 2 năm trở lại đây.

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