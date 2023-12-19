Vương Nhất Bác khẳng định đẳng cấp của ngôi sao hạng A, Dương Tử và Triệu Lộ Tư cũng phải nể

Sao quốc tế 19/12/2023 11:39

Hiện tại, Vương Nhất Bác đang là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2023.

Chiều 17/12 vừa qua, sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2023 đã diễn ra tại Macao, đây là sự kiện hoành tráng, lớn nhất năm do Tencent tổ chức, quy tụ hàng loạt ngôi sao đình đám của làng giải trí Trung Quốc. Thảm đỏ sự kiện năm nay trở nên náo nhiệt hơn khi có sự xuất hiện toàn mỹ nam, mỹ nữ đình đám như Đường Yên, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba, Vương Nhất Bác, Vương Hạc Đệ, Điền Hi Vi, Hứa Khải, Cảnh Điềm, Ngô Lỗi, Đàn Kiện Thứ,...

Vương Nhất Bác khẳng định đẳng cấp của ngôi sao hạng A, Dương Tử và Triệu Lộ Tư cũng phải nể - Ảnh 1
Sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2023 đã diễn ra tại Macao

Đáng chú ý, sau khi kết thúc đêm hội, Vương Nhất Bác đã ngay lập lức trở thành cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Theo đó, khoảnh khắc nam diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ với mái tóc dài kết hợp với mũ lưỡi trai cùng bộ âu phục đầy phá cách đã thành công chiếm trọn mọi sự chú ý của công chúng. 

Vương Nhất Bác khẳng định đẳng cấp của ngôi sao hạng A, Dương Tử và Triệu Lộ Tư cũng phải nể - Ảnh 2

Vương Nhất Bác khẳng định đẳng cấp của ngôi sao hạng A, Dương Tử và Triệu Lộ Tư cũng phải nể - Ảnh 3

Vương Nhất Bác đã ngay lập lức trở thành cái tên được nhắc tới nhiều nhất sau khi kết thúc đêm hội.
Vương Nhất Bác khẳng định đẳng cấp của ngôi sao hạng A, Dương Tử và Triệu Lộ Tư cũng phải nể - Ảnh 4
Nam diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ với mái tóc dài kết hợp với mũ lưỡi trai cùng bộ âu phục đầy phá cách.

Bên cạnh đó, Vương Nhất Bác đã khác biệt hoàn toàn so với những ngôi sao khác khi chọn hướng đi thảm đỏ. Cụ thể, theo sắp xếp của BTC sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng, khu vực thảm đỏ sẽ phân ra làm khu I dành cho người hướng nội và khu E dành cho người hướng ngoại. Trong khi Dương Tử, Triệu Lộ Tư và toàn bộ dàn sao có mặt ở đó đều chọn lấy một khu vực, thì Vương Nhất Bác khác biệt hoàn toàn, thực hiện một việc khiến ai cũng phải 'nể' đó là... đi ở giữa ranh giới khu I và khu E.

Cũng trong sự kiện này, Vương Nhất Bác đã vinh dự nhận giải Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất 2023. Được biết, Vương Nhất Bác khoảng một năm trở lại đây đang dồn mọi tâm huyết cho mảng phim điện ảnh, nam diễn viên đã có tới ba bộ điện ảnh công chiếu, gồm Vô DanhTrường Không Chi Vương, Nhiệt Liệt.

Vương Nhất Bác khẳng định đẳng cấp của ngôi sao hạng A, Dương Tử và Triệu Lộ Tư cũng phải nể - Ảnh 5Vương Nhất Bác khẳng định đẳng cấp của ngôi sao hạng A, Dương Tử và Triệu Lộ Tư cũng phải nể - Ảnh 6
Vương Nhất Bác đã vinh dự nhận giải Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất 2023.

Ngoài ra, tại giải Kim Kê 2023, Vương Nhất Bác được đề cử ở hạng mục Nam phụ xuất sắc với vai diễn Diệp thư ký trong phim Vô Danh

Vương Nhất Bác khẳng định đẳng cấp của ngôi sao hạng A, Dương Tử và Triệu Lộ Tư cũng phải nể - Ảnh 7
Tại giải Kim Kê 2023, Vương Nhất Bác được đề cử ở hạng mục Nam phụ xuất sắc

Vương Nhất Bác sinh năm 1997, anh là một trong sao nam được săn đón nhất làng giải trí Hoa ngữ. Năm ngoái, nam đỉnh lưu họ Vương xếp thứ hai danh sách 10 sao ảnh hưởng nhất Trung Quốc, do Forbes công bố. 

Sở hữu vẻ ngoài điển trai nhưng diễn xuất của nam nghệ sĩ bị đánh giá là đơ, thường xuyên chỉ có một biểu cảm, đôi mắt lờ đờ thiếu linh hoạt. Do đó, Vương Nhất Bác luôn nằm trong nhóm những diễn viên tệ nhất giới giải trí Hoa ngữ. Anh còn vào top nghệ sĩ mà khán giả từ chối xem phim khi nhắc tới tên.

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