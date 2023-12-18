Dương Tử và Vương Nhất Bác bị 'bóc trần' nhan sắc, cùng nhau lộ một điểm yếu trên gương mặt

Netizen đã tinh ý phát hiện Dương Tử và Vương Nhất Bác đều có một nhược điểm này trên gương mặt.
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Dương Tử và Vương Nhất Bác đều là những lưu lượng cực hot hiện nay của Cbiz. Cả hai đều đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp diễn xuất và thu hút nhiều chú ý về nhan sắc mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện lớn.
Mới đây, cư dân mạng tinh ý phát hiện Dương Tử, Vương Nhất Bác cùng có một điểm yếu trên khuôn mặt. Theo đó, cả hai đều thuộc tạng người dễ tăng cân, mà khi tăng lại chỉ bị béo mặt. Phần má phúng phính quá mức nên khi cười dễ lộ rãnh cười, điều này làm khuôn mặt khi lên hình không được đẹp. Bên cạnh những lời chê bai về vẻ bề ngoài 'khó coi', một số người cho rằng chính điểm này làm nên điều khác biệt cho gương mặt hai diễn viên. Hơn nữa Dương Tử và Vương Nhất Bác đều có khuôn miệng đẹp nên không ảnh hưởng lớn đến nhan sắc, miễn không để tăng cân quá đà là được.
Dương Tử là một trong những nàng tiểu hoa top đầu trong lứa 90/95, cô có đủ thành tích cùng lưu lượng nhất định. Sở hữu loạt phim chất lượng như Trầm Vụn Hương Phai, Hương Mật Tựa Khói Sương hay mới đây nhất là Trường Tương Tư, quả thực không ai có thể tranh cãi về độ nổi tiếng của nàng tiểu hoa. Đặc biệt, trong vài năm vừa qua, thời gian Dương Tử liên tục gia nhập các đoàn phim chất lượng điển hình là Quốc Sắc Phương Hoa, tái hợp cùng Lý Hiện sau 5 năm.
Vương Nhất Bác khoảng một năm trở lại đây đang dồn mọi tâm huyết cho mảng phim điện ảnh, chỉ tính riêng 10 tháng năm 2023, nam diễn viên đã có tới ba bộ điện ảnh công chiếu, gồm Vô Danh, Trường Không Chi Vương, Nhiệt Liệt. Nhìn chung, doanh thu phòng vé của ba phim đều rất ổn, giúp nam diễn viên dần dần được công nhận thực lực trong giới.