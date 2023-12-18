Dương Tử và Vương Nhất Bác bị 'bóc trần' nhan sắc, cùng nhau lộ một điểm yếu trên gương mặt

Dương Tử và Vương Nhất Bác đều là những lưu lượng cực hot hiện nay của Cbiz. Cả hai đều đạt được những thành tựu nhất định trong sự nghiệp diễn xuất và thu hút nhiều chú ý về nhan sắc mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện lớn.

Dương Tử và Vương Nhất Bác đều là những lưu lượng cực hot hiện nay của Cbiz.

Mới đây, cư dân mạng tinh ý phát hiện Dương Tử, Vương Nhất Bác cùng có một điểm yếu trên khuôn mặt. Theo đó, cả hai đều thuộc tạng người dễ tăng cân, mà khi tăng lại chỉ bị béo mặt. Phần má phúng phính quá mức nên khi cười dễ lộ rãnh cười, điều này làm khuôn mặt khi lên hình không được đẹp. Bên cạnh những lời chê bai về vẻ bề ngoài 'khó coi', một số người cho rằng chính điểm này làm nên điều khác biệt cho gương mặt hai diễn viên. Hơn nữa Dương Tử và Vương Nhất Bác đều có khuôn miệng đẹp nên không ảnh hưởng lớn đến nhan sắc, miễn không để tăng cân quá đà là được.