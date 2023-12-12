Vương Nhất Bác gây choáng khi có 460.000 người tranh mua tạp chí mới

Sao quốc tế 12/12/2023 12:54

50.000 cuốn tạp chí mới của Vương Nhất Bác đã hết hàng trong nháy mắt.

Mới đây, Vương Nhất Bác đã xuất hiện với gương mặt mộc hoàn toàn cùng mái tóc xoăn lạ lẫm trên tạp chí Harper Bazaar Trung Quốc số khai niên (01/2024). Chỉ trong vài giây, 50.000 cuốn tạp chí được bán hết và thu về khoảng 2 triệu NDT.

Vương Nhất Bác gây choáng khi có 460.000 người tranh mua tạp chí mới - Ảnh 1
Vương Nhất Bác đã xuất hiện với gương mặt mộc hoàn toàn cùng mái tóc xoăn lạ lẫm trên tạp chí Harper Bazaar Trung Quốc số khai niên (01/2024).

Vương Nhất Bác gây choáng khi có 460.000 người tranh mua tạp chí mới - Ảnh 2

Vương Nhất Bác gây choáng khi có 460.000 người tranh mua tạp chí mới - Ảnh 3

Vương Nhất Bác gây choáng khi có 460.000 người tranh mua tạp chí mới - Ảnh 4

Vương Nhất Bác gây choáng khi có 460.000 người tranh mua tạp chí mới - Ảnh 5
 Chỉ trong vài giây, 50.000 cuốn tạp chí được bán hết và thu về khoảng 2 triệu NDT.

Có thể nói con số này chính là minh chứng cho sức hút mạnh mẽ của 'đỉnh lưu' hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Theo thông số hiển thị của nền tảng, có khoảng 460.000 người giành mua tạp chí mới nhất của Vương Nhất Bác, cạnh tranh không kém mua vé concert của những nghệ sĩ hàng đầu.

Vì giới hạn số lượng bán ra nên doanh thu tạp chí mới dừng ở con số 2 triệu tệ, nếu không giới hạn số lượng, doanh số chắc chắn không chỉ dừng ở 50.000 bản. Trước đó, khi chưa giới hạn số lượng, doanh thu tạp chí của Vương Nhất Bác chiếm giữ tới 4 vị trí trong top 5 trang bìa bán chạy nhất tại Cbiz.

Vương Nhất Bác gây choáng khi có 460.000 người tranh mua tạp chí mới - Ảnh 6
Có khoảng 460.000 người giành mua tạp chí mới nhất của Vương Nhất Bác

Nói về lượng fan đông đảo và tích cực nhất hiện nay thì có lẽ Vương Nhất Bác là nghệ sỹ có fandom hùng hậu nhất nhì Cbiz. Sức ảnh hưởng, khả năng thu hút của Vương Nhất Bác thật không thể nào bàn cãi khi người hâm mộ của nam diễn viên luôn hết mình để ủng hộ cho thần tượng, không ngại chi tiền mua sản phẩm của những thương hiệu hợp tác với idol. 

Vương Nhất Bác gây choáng khi có 460.000 người tranh mua tạp chí mới - Ảnh 7
Vương Nhất Bác là nghệ sỹ có fandom hùng hậu nhất nhì Cbiz.

Vương Nhất Bác gây choáng khi có 460.000 người tranh mua tạp chí mới - Ảnh 8

Vương Nhất Bác gây choáng khi có 460.000 người tranh mua tạp chí mới - Ảnh 9

Người hâm mộ của nam diễn viên luôn hết mình để ủng hộ cho thần tượng.

Vương Nhất Bác sinh năm 1997, nổi tiếng và đã để lại ấn tượng vô cùng đẹp trong mắt khán giả.Vương Nhất Bác và hành trình trở thành đỉnh lưu có 102 của cbiz - BlogAnChoi. Sau “cơn sốt” của Trần Tình Lệnh, tên tuổi của Vương Nhất Bác lên như diều gặp gió. Hiện nay, anh chàng trở thành một trong những nam nghệ sĩ được chào đ. Phát sóng năm 2019, bộ phim đã để lại ấn tượng vô cùng đẹp trong mắt khán giả. https://bloganchoi.com/vuong-nhat-bac-va-hanh-trinh-tro-thanh-dinh-luu-co-102-cua-cbiz/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Vương Nhất Bác và hành trình trở thành đỉnh lưu có 102 của cbiz - BlogAnChoi. Sau “cơn sốt” của Trần Tình Lệnh, tên tuổi của Vương Nhất Bác lên như diều gặp gió. Hiện nay, anh chàng trở thành một trong những nam nghệ sĩ được chào đ. Phát sóng năm 2019, bộ phim đã để lại ấn tượng vô cùng đẹp trong mắt khán giả. https://bloganchoi.com/vuong-nhat-bac-va-hanh-trinh-tro-thanh-dinh-luu-co-102-cua-cbiz/với vai diễn Lam Vong Cơ trong bộ phim Trần Tình Lệnh phát sóng vào năm 2019. Nam diễn viên hiện là ngôi sao 9X có lượng fan đông bậc nhất Cbiz. 

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