Tin chấn động, nam tài tử điển trai, đối thủ của Vương Nhất Bác bất ngờ vướng tin đồn cặp kè phú bà lớn hơn 14 tuổi, đã có chồng con

Sao quốc tế 09/12/2023 14:26

Nam tài tử được cho là đối thủ mới của Vương Nhất Bác vừa vướng vào tin đồn tình ái, hẹn hò với phú bà lớn hơn 14 tuổi đã có gia đình.

Mới đây trên trang mạng xã hội Weibo mới đây xuất hiện tin đồn về việc nam diễn viên Vu Thích có mối quan hệ tình cảm với phú bà Trần Chỉ Hi gây xôn xao dư luận.

Tin chấn động, nam tài tử điển trai, đối thủ của Vương Nhất Bác bất ngờ vướng tin đồn cặp kè phú bà lớn hơn 14 tuổi, đã có chồng con - Ảnh 1
Vu Thích dính nghi vấn hẹn hò với phú bà đã có gia đình. 

Cụ thể, một thời gian trước, “paparazzi số 1 Trung Quốc” Trác Vỹ bất ngờ tái xuất sau thời gian ở ẩn. Trác Vỹ cho biết sẽ sớm tung ra một vụ scandal “chấn động” về một sao nam đang lên. Ngay sau đó, cư dân mạng đã gọi tên Vu Thích về scandal và Trác Vỹ úp mở. Người này cho biết, nội dung thông tin chính là ảnh và video Vu Thích bị bắt gặp hôn phú bà Trần Chỉ Hi ngoài đường bị paparazzi chụp được.

Tin chấn động, nam tài tử điển trai, đối thủ của Vương Nhất Bác bất ngờ vướng tin đồn cặp kè phú bà lớn hơn 14 tuổi, đã có chồng con - Ảnh 2
Vu Thích bị bắt gặp hôn phú bà Trần Chỉ Hi ngoài đường. 

Theo cư dân mạng, bằng chứng Vu Thích cặp kè phú bà đã có một thời gian trước nhưng được tư bản mua lại hết ảnh, video để bảo vệ nam diễn viên. Không những vậy, một blogger khác còn ám chỉ Vu Thích và phú bà sống trong tiểu khu có giá hàng trăm triệu NDT. Và đối với một diễn viên trẻ như Vu Thích chắc chắn không đủ khả năng chi trả cho những chi phí ở tiểu khi đắt đỏ này.

Tin chấn động, nam tài tử điển trai, đối thủ của Vương Nhất Bác bất ngờ vướng tin đồn cặp kè phú bà lớn hơn 14 tuổi, đã có chồng con - Ảnh 3
Hiện phía Vu Thích và công ty đại diện của anh vẫn chưa lên tiếng.

Trước những tin đồn lùm xùm đời tư nói trên, phía Vu Thích và công ty đại diện của anh vẫn chưa lên tiếng. Trong khi đó, người hâm mộ Vu Thích cho rằng anh đang bị bôi đen vì phát triển quá nhanh, động chạm tới quyền lợi của nhiều người. Fan Vu Thích cho biết những hình ảnh bị nghi ngờ là nam diễn viên đi ăn cùng đoàn đội, trong đó có nhân viên nữ chứ không hề có phú bà nào cả.

Được biết, phú bà Trần Chỉ Hi sinh năm 1982, đã kết hôn và có con. Người phụ nữ này chính là tổng tài kiêm nhà sản xuất phim Altay Của Tôi (phim Vu Thích đóng) và phim điện ảnh Nhiệt Liệt.

Tin chấn động, nam tài tử điển trai, đối thủ của Vương Nhất Bác bất ngờ vướng tin đồn cặp kè phú bà lớn hơn 14 tuổi, đã có chồng con - Ảnh 4
Vu Thích nổi lên nhờ vai Cơ Phát trong Phong Thần. 

Vu Thích sinh năm 1996, nổi lên nhờ vai Cơ Phát trong Phong Thần từng làm mưa làm gió một thời tại các rạp phim Trung Quốc, từ đó đưa tên tuổi nam diễn viên trở thành ngôi sao được quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, để có được hào quang hôm nay là bản lĩnh vượt hơn 15 ngàn thí sinh, vượt qua những trại huấn luyện khắc nghiệt và 5 năm đánh đổi.

Ngay sau khi nổi tiếng, tài nguyên tìm tới Vu Thích luôn ở đẳng cấp cao, đãi ngộ không thua kém những đỉnh lưu hàng đầu như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác.

Tin chấn động, nam tài tử điển trai, đối thủ của Vương Nhất Bác bất ngờ vướng tin đồn cặp kè phú bà lớn hơn 14 tuổi, đã có chồng con - Ảnh 5
Để có được thành công này, Vu Thích đã bản lĩnh vượt hơn 15 ngàn thí sinh, vượt qua những trại huấn luyện khắc nghiệt và 5 năm đánh đổi.

Ngày 10/6/2023 nhận giải giải thưởng Nam diễn viên mới nổi hàng năm của Đêm Điện Ảnh Weibo năm 2023. Đêm Hội Điện Ảnh Weibo 2023, Vu Thích đã dành được giải thưởng “Diễn viên mới của năm”.

Lễ trao giải China Movie Channel Media Focus Unit lần thứ 20, Vu Thích đã dành được giải thưởng “Nam diễn viên mới được truyền thông chú ý nhất” trong movie Trường Không Chi Vương - The King Of The Sky.

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