Tin chấn động, nam tài tử điển trai, đối thủ của Vương Nhất Bác bất ngờ vướng tin đồn cặp kè phú bà lớn hơn 14 tuổi, đã có chồng con

Cụ thể, một thời gian trước, “paparazzi số 1 Trung Quốc” Trác Vỹ bất ngờ tái xuất sau thời gian ở ẩn. Trác Vỹ cho biết sẽ sớm tung ra một vụ scandal “chấn động” về một sao nam đang lên. Ngay sau đó, cư dân mạng đã gọi tên Vu Thích về scandal và Trác Vỹ úp mở. Người này cho biết, nội dung thông tin chính là ảnh và video Vu Thích bị bắt gặp hôn phú bà Trần Chỉ Hi ngoài đường bị paparazzi chụp được.

Mới đây trên trang mạng xã hội Weibo mới đây xuất hiện tin đồn về việc nam diễn viên Vu Thích có mối quan hệ tình cảm với phú bà Trần Chỉ Hi gây xôn xao dư luận.

Được biết, phú bà Trần Chỉ Hi sinh năm 1982, đã kết hôn và có con. Người phụ nữ này chính là tổng tài kiêm nhà sản xuất phim Altay Của Tôi (phim Vu Thích đóng) và phim điện ảnh Nhiệt Liệt.

Vu Thích nổi lên nhờ vai Cơ Phát trong Phong Thần.

Vu Thích sinh năm 1996, nổi lên nhờ vai Cơ Phát trong Phong Thần từng làm mưa làm gió một thời tại các rạp phim Trung Quốc, từ đó đưa tên tuổi nam diễn viên trở thành ngôi sao được quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên, để có được hào quang hôm nay là bản lĩnh vượt hơn 15 ngàn thí sinh, vượt qua những trại huấn luyện khắc nghiệt và 5 năm đánh đổi.

Ngay sau khi nổi tiếng, tài nguyên tìm tới Vu Thích luôn ở đẳng cấp cao, đãi ngộ không thua kém những đỉnh lưu hàng đầu như Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác.

Ngày 10/6/2023 nhận giải giải thưởng Nam diễn viên mới nổi hàng năm của Đêm Điện Ảnh Weibo năm 2023. Đêm Hội Điện Ảnh Weibo 2023, Vu Thích đã dành được giải thưởng “Diễn viên mới của năm”.

Lễ trao giải China Movie Channel Media Focus Unit lần thứ 20, Vu Thích đã dành được giải thưởng “Nam diễn viên mới được truyền thông chú ý nhất” trong movie Trường Không Chi Vương - The King Of The Sky.