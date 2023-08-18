'Cơ Phát' Vu Thích khiến dân tình 'cười xỉu' vì làm một hành động khiến paparazzi bất ngờ thành fan hâm mộ của mình

Sao quốc tế 18/08/2023 09:34

Mới đây, mạng xã hội được một phen cười nghiêng ngả khi 'Cơ Phát' Vu Thích làm một hành động khiến paparazzi bất ngờ thành fan hâm mộ của mình.

Những ngày qua, phim điện ảnh bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc đã chính thức trình làng và trở thành cơn sốt trong làng phim ảnh xứ Trung. Bên cạnh dàn tên tuổi hạng A thì dàn sao trẻ cũng gây chú ý. Trong đó phải kể đến nam diễn viên Vu Thích thủ vai Cơ Phát trong phim.

'Cơ Phát' Vu Thích khiến dân tình 'cười xỉu' vì làm một hành động khiến paparazzi bất ngờ thành fan hâm mộ của mình - Ảnh 1

Dù mới chỉ là 'tân binh' trong diễn xuất nhưng khi dự án Phong Thần Tam Bộ Khúc ra rạp, vai diễn Cơ Phát của Vu Thích đã nhận về nhiều phản hồi tích cực vì diễn xuất tốt, có ngoại hình cương trực điển trai, biểu cảm tốt trên màn ảnh rộng. Anh được cho là nhân tố sáng giá của màn ảnh Hoa ngữ trong tương lai.

Thời gian gần đây, mạng xã hội rầm rộ tin đồn hẹn hò của Vu Thích. Theo đó, trong đoạn video của paparazzi bắt chộp khoảnh khắc được cho là anh chàng đang lén lút hẹn hò. Tuy nhiên, thay vì trốn tránh camera, anh chàng lại hồn nhiên giơ tay để chào hỏi paparazzi.

'Cơ Phát' Vu Thích khiến dân tình 'cười xỉu' vì làm một hành động khiến paparazzi bất ngờ thành fan hâm mộ của mình - Ảnh 2

Nhiều khán giả không khỏi ‘cười xỉu’ và cho rằng anh chàng có lẽ nhầm paparazzi là fan của mình nên mới vui vẻ chào hỏi như vậy. Thậm chí, họ còn trêu ghẹo paparazzi đang đi săn tin thì tự nhiên bị bắt ép trở thành fan của Vu Thích.

Được biết, fan chính gốc của Vu Thích khi nhận tin idol hẹn hò đã không hề đòi thoát fandom mà còn xin paparazzi ảnh gốc không có watermark và rủ nhau mua vé xem lại phim Phong Thần Tam Bộ Khúc của anh chàng.

'Cơ Phát' Vu Thích khiến dân tình 'cười xỉu' vì làm một hành động khiến paparazzi bất ngờ thành fan hâm mộ của mình - Ảnh 3

Bên cạnh những hình ảnh đầy ấn tượng trong Phong Thần Tam Bộ Khúc, ngoài đời vẻ đẹp của Vu Thích cũng khiến khán giả trầm trồ. Anh mang đậm khí chất tài tử với vẻ đẹp trai, phong trần riêng biệt cùng thần thái đậm khí chất điện ảnh.

'Cơ Phát' Vu Thích khiến dân tình 'cười xỉu' vì làm một hành động khiến paparazzi bất ngờ thành fan hâm mộ của mình - Ảnh 4

Được biết, lý do khiến Vu Thích có dáng người hoàn hảo khiến dân tình u mê vì anh vốn xuất thân là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp cấp 2 quốc gia. Sau đó đổi nghề làm người mẫu và bước vào nghệ thuật diễn xuất với dự án Phong Thần Tam Bộ Khúc.

'Cơ Phát' Vu Thích khiến dân tình 'cười xỉu' vì làm một hành động khiến paparazzi bất ngờ thành fan hâm mộ của mình - Ảnh 5'Cơ Phát' Vu Thích khiến dân tình 'cười xỉu' vì làm một hành động khiến paparazzi bất ngờ thành fan hâm mộ của mình - Ảnh 6

Vào năm 2018, Vu Thích cùng các diễn viên khác tham gia trại huấn luyện Phong Thần, 14 giờ mỗi ngày luyện tập kỹ năng ''lục thuật''. Sau 6 tháng huấn luyện nghiêm khắc, anh chàng đã thành thạo nhiều kỹ năng khác nhau như: cưỡi ngựa, bắn cung, võ thuật, thể dục, bóng rổ, lặn,…

'Cơ Phát' Vu Thích nuôi tóc dài trong 2 năm để phục vụ cho vai diễn trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc

'Cơ Phát' Vu Thích nuôi tóc dài trong 2 năm để phục vụ cho vai diễn trong bom tấn Phong Thần Tam Bộ Khúc

Theo tiết lộ của Vu Thích cho biết để vào vai diễn Cơ Phát được tự nhiên hơn nên anh đã nuôi tóc và tóc khi đóng phim chính là tóc thật của anh ấy.

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