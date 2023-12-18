Nàng thơ Đông Cung không dự Tinh Quang Đại Thưởng vẫn khiến khán giả trầm trồ: Sắp 'ngồi chung mâm' với Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba?

Trong khi nhiều ngôi sao xúng xính váy áo dự đêm hội thì Bành Tiểu Nhiễm và Lưu Học Nghĩa dù không dự sự kiện nhưng vẫn gây chú ý.

Ngày 17/12, loạt diễn viên nổi tiếng hàng đầu của giới giải trí Cbiz đã có dịp tề tựu tại thành phố Macao, Trung Quốc để tham dự sự kiện Tinh quang đại thưởng do Tencent tổ chức. Độ hot của chương trình cộng với những màn đi thảm đỏ đầy ấn tượng của những gương mặt đình đám đang là chủ đề được cư dân mạng bàn tán rôm rả.

Nguyên nhân là vì phim truyền hình Họa Mi do Lưu Học Nghĩa và Bành Tiểu Nhiễm đóng chính đã có rating thời điểm cao nhất (theo giây) ghi nhận vượt 3.0420%. Phim có khởi đầu ấn tượng với rating trung bình 2.1923% (thời điểm cao nhất là 2.8875%) và luôn duy trì raing trung phá 2%.

Mặc dù phim chiếu trên Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV luôn có tỷ lệ người xem cao nhưng rating phá 3 chỉ sau hơn 10 tập lên sóng chứng tỏ phim thực sự thu hút và có được thành tích ấn tượng khiến netizen trầm trồ.

Một số ý kiến cho rằng, nếu như rating của Họa Mi luôn giữ vững phong độ thì sắp tới địa vị của tiểu hoa, tiểu sinh 90 sẽ có nhiều biến động khi Bành Tiểu Nhiễm - Lưu Học Nghĩa đều thuộc lứa tiểu hoa, tiểu sinh 90 và đang dần chứng minh thực lực cũng như có những thành công đáng mong chờ.

Dù vậy, không thể phủ nhận sức hút cũng như vị trí hiện tại của lứa tiểu hoa 90 đang thuộc về 2 cái tên là Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba. Về phần mỹ nhân tân cương, dù chưa từng được đánh giá cao về diễn xuất, cũng chưa có phim bạo, nhưng vẫn giữ vị trí đỉnh lưu nhiều năm. Độ thảo luận và lượng fan khổng lồ cũng là bảo chứng cho chỗ đứng của cô nàng trong lứa tiểu hoa 90.

Riêng Dương Tử, trong năm 2023, với độ hot của Trường Tương Tư, tên tuổi và chỗ đứng của cô ngày càng được củng cố.

Bởi vậy, dù dự án dân quốc của Bành Tiểu Nhiễm có hot hơn thời điểm bây giờ thì để "chung mâm" với Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba, có lẽ vẫn còn tương đối khó. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, diễn xuất của nàng thơ Đông Cung ngày càng chắc tay.

Sau thành công rực rỡ khi hóa thân thành nàng cửu công chúa Tây Châu, Bành Tiểu Nhiễm loay hoay tìm chỗ đứng vì cái bóng của Đông Cung quá lớn. Đến với dự án Họa Mi, hình tượng của Bành Tiểu Nhiễm thay đổi hoàn toàn, nhận về nhiều phản ứng tích cực từ phía khán giả.