Drama đề tài dân quốc Họa Mi chính thức ấn định thời gian lên sóng, mỹ nhân Đông Cung gây sốt vì tạo hình mới lạ

Theo đó, bbộ phim đề tài chống gián điệp thời dân quốc ''Họa Mi'' gồm 38 tập do Bành Tiểu Nhiễm , Lưu Học Nghĩa, Gian Nhân Tư đóng chính sẽ phát sóng trên khung giờ vàng của CCTV8 với 2 tập mỗi ngày bắt đầu từ 18h30 ngày 12/12 (giờ Việt Nam).

Được biết, "Họa Mi" lấy bối cảnh dân quốc. Nội dung phim xoay quanh là câu chuyện tình cảm lâm li bi đát giữa nữ y tá Bạch Hủy (Bành Tiểu Nhiễm thủ vai) và nhà khoa học Lữ Ngư Hòa (Lưu Học Nghĩa thủ vai). Bạch Hủy bị chia cắt khỏi vòng tay của Lữ Ngư Hòa, vì bị nghi ngờ là đặc vụ ngầm. Cũng từ đây, Bạch Hủy bắt đầu khám phá ra nhiều bí mật đáng sợ về thân thế và người cha của mình, cũng là điều khiến mối quan hệ của cô cùng Lữ Ngư Hòa trở nên gay gắt.

Trong phim, mỹ nhân sinh năm 1990 vào vai 1 nữ y tá, với tạo hình mới lạ thời dân quốc, nhiều khán giả hy vọng Bành Tiểu Nhiễm sẽ vụt sáng sau nhiều năm chật vật với cái bóng quá lớn từ vai Cửu công chúa Tây Châu - Tiểu Phong trong dự án Đông Cung, đóng cặp cùng Trần Tinh Húc.

Về phần nam chính - Lưu Học Nghĩa, nam diễn viên ngày càng khẳng định diễn xuất đỉnh cao. Anh được biết đến là “mỹ nam cổ trang” của màn ảnh xứ Trung vì sở hữu vẻ ngoài điển trai, diễn xuất ổn định và để lại ấn tượng khi tham gia trong các tác phẩm Từ Thanh Vân, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát và gần đây nhất là Thiên Cổ Quyết Trần. Không chỉ vậy, dự án phim gần đây của mỹ nam Hoa ngữ này kết hợp Viên Băng Nghiên trong Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng đang được người hâm mộ mong đợi.

Với sự góp mặt cặp đôi diễn viên chính được yêu thích cùng nội dung hấp dẫn, Họa Mi hứa hẹn sẽ là tác phẩm đáng mong đợi trong thời gian sắp tới.