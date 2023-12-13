Nàng thơ Đông Cung bứt phá trong phim dân quốc, mới lên sóng đã 'chạm đỉnh' dù từng là 'con ghẻ' không đài nào 'dám mua'

Cô được mệnh danh là “mỹ nữ cổ trang” thế hệ mới của Cbiz với tạo hình nàng công chúa Tiểu Phong xinh đẹp mỹ miều như từ sách bước ra. Sau Đông cung, nữ diễn viên gần như vẫn bị cái bóng quá lớn từ nàng cửu công chúa, cô tham gia nhiều dự án cổ trang song không đạt được nhiều thành tích như thuở nên duyên với Trần Tinh Húc.

Đến mới đây, trở lại với dòng phim dân quốc - dự án Họa Mi, do Bành Tiểu Nhiễm đóng chính với Lưu Học Nghĩa , Gian Nhân Tư, dù mới lên sóng chưa lâu nhưng thành tích khởi sắc khiến fan của mỹ nhân sinh năm 1990 vui mừng.

Theo đó, bộ phim lên sóng trên khung giờ vàng của CCTV8 trong năm 2023, trực tiếp chạm đỉnh ngay ngày đầu lên sóng với peak đạt 2.88% và trung bình phá 2.1%. Được biết, mới 1 tháng trước, không có đài nào chịu bỏ tiền ra mua bộ phim này.

Nhưng hiện tại, với thành tích xếp No.1 trong số các chương trình phát sóng cùng thời điểm, nhiều cư dân mạng dự đoán sắp tới đây bố cục tiểu hoa 90 và tiểu sinh 90 có thể thay đổi, với 2 cái tên đang chiếm sóng là Bành Tiểu Nhiễm và Lưu Học Nghĩa.

Họa Mi lấy bối cảnh dân quốc. Nội dung phim xoay quanh là câu chuyện tình cảm lâm li bi đát giữa nữ y tá Bạch Hủy (Bành Tiểu Nhiễm thủ vai) và nhà khoa học Lữ Ngư Hòa (Lưu Học Nghĩa thủ vai). Bạch Hủy bị chia cắt khỏi vòng tay của Lữ Ngư Hòa, vì bị nghi ngờ là đặc vụ ngầm. Cũng từ đây, Bạch Hủy bắt đầu khám phá ra nhiều bí mật đáng sợ về thân thế và người cha của mình, cũng là điều khiến mối quan hệ của cô cùng Lữ Ngư Hòa trở nên gay gắt.

Bộ phim đề tài chống gián điệp thời dân quốc gồm 38 tập, phát sóng trên khung giờ vàng của CCTV8 với 2 tập mỗi ngày bắt đầu từ 18h30 ngày 12/12 (giờ Việt Nam).