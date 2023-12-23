Triệu Lộ Tư 'học hỏi' tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba: Có bị chê thảm hại như đàn chị?

Trong loạt ảnh mới nhất của Triệu Lộ Tư khi góp mặt ở dự án Thần Ẩn, cô nàng gây bất ngờ với khán giả với kiểu tóc trắng độc đáo, chưa từng có trong xuyên suốt sự nghiệp của cô. Phần tóc mới màu bạch kim của Triệu Lộ Tư thu hút nhất ở phần tóc mai tạo hình như "râu dế".

Kiểu tóc này ngay lập tức khiến không ít cư dân mạng liên tưởng đến kiểu tóc trước đó của An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba) trong An Lạc Truyện. Nữ diễn viên trong phim có phân đoạn khóc đến bạc đầu, sau đó cũng để kiểu "râu dế" tương tự. Nhiều người đã đặt 2 mỹ nhân này lên "bàn cân" để so sánh sắc vóc vì cung kiểu tạo hình.

Thay vì khen mới lạ, độc đáo, thì cả 2 nàng tiểu hoa lại gặp không ít tranh cãi. Cư dân mạng cho rằng gương mặt Triệu Lộ Tư quá "non trẻ", không gánh nổi phần tóc khó nhằn này. Còn riêng Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị chê bai nhan sắc vì kiểu tóc "giả trân".

Thuộc thể loại cổ trang, tình cảm, lãng mạn, phim "Thần ẩn" kể về chuyện tình giữa A Âm (Triệu Lộ Tư thủ vai) – Thủy Ngưng Thú và Nguyên Khải ( Vương An Vũ thủ vai).

Sở hữu cặp đôi đồng niên 1998 “trai xinh gái đẹp” với lượng fan lớn trong và ngoài nước, Thần ẩn nhiều lần lọt vào top tìm kiếm nóng, phá kỷ lục về lượng người đặt xem năm 2023 khi chưa ra mắt.

Ngay sau khi chông chiếu, dự án cũng khiến dân tình đặc biệt quan tâm vì cốt truyện thú vị. Phản ứng hoá học giữa nam chính và nữ chính cũng tự nhiên, chân thật.

Trước khi lên sóng, Thần ẩn từng bị đánh giá khá thấp, một phần nguyên do tạo hình nhân vật không sát nguyên tác.

Ở những tập chiếu đầu tiên, dự án này nhận về ý kiến chê bai, nhưng dần dà phim càng được công chúng đón nhận hơn, nam chính Vương An Vũ ngược lại được nhận xét có diễn xuất ổn, đài từ tốt, tạo hình cổ trang của anh nhìn kỹ thực ra không quá tệ như dân tình nói trước đó.

Đây được coi như là một câu chuyện phụ của Thiên Cổ Quyết Trần, được chuyển thể từ tác phẩm tiểu thuyết cùng tên của Tinh Linh. Cốt truyện xoay quanh tình yêu giữa Bạch Quyết và Nguyên Khải, con trai của Thượng Cổ.

Trong một chuyến dạo chơi, Nguyên Khải vô tình làm vỡ phong ấn, khiến Phong Âm mất hồn và lạc vào nơi không xác định. Để khắc phục sai lầm, Nguyên Khải quyết tâm tu luyện, đợi đến khi khả năng pháp thuật mạnh mẽ hơn để tìm lại hồn của Phong Âm.

Trong hành trình tìm kiếm, họ phát hiện ra rằng A Âm thực sự là một phần linh hồn của Phong Âm. Tuy nhiên, biến cố đến bất ngờ khi Nguyên Khải bị thương nặng và rơi vào trạng thái hôn mê. Khi Nguyên Khải tỉnh dậy, A Âm đã biến mất, trở thành một nữ ma đầu quỷ đáng sợ. Tay nàng nhuốm đầy máu tươi, khiến người ta xem nàng như một quỷ ác không thể tha thứ…